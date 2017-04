Las condiciones laborales actuales de los policías ministeriales y agentes del Ministerio Público son las óptimas; solo fueron realizados los ajustes necesarios para optimizar los recursos humanos y económicos y eficientar la labor de los investigadores, dijo ayer Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la institución.El servidor público afirmó que el personal acostumbraba laborar de lunes a viernes en horario de las 09:00 a 15:00 horas, horarios que no se pueden sostener ante el rezago que existe en la integración de las miles de carpetas de investigación por diversos delitos.“No hay crisis al interior de la Fiscalía”, afirmó el portavoz.Indicó que será durante el transcurso de la próxima semana cuando empresarios locales van a apoyar a la Fiscalía con la dotación del 50 por ciento de la gasolina y el otro porcentaje lo pondrá la institución.“Ese apoyo será otorgado durante los próximo tres o cuatro meses hasta que la FGE resuelva la actual situación jurídica”, dijo el portavoz.De las quejas públicas que hicieron los agentes del Ministerio Público destacan el aumento de una hora de trabajo diaria, la cancelación del bono de riesgo y el recorte de los vales de gasolina.Hace unas semanas se les informó a los representantes sociales que deben trabajar una hora más cada día y unos dos meses atrás se les dejó de pagar un bono por riesgo. Este incentivo no se otorgaba a todos los agentes del MP, sólo a los que están asignados a unidades de investigación relacionados con delitos de alto impacto.“Hay unidades pero no tienen gasolina, ya no se están entregando vales para el combustible y algunos estamos usando nuestros vehículos particulares para trabajar y por tanto nuestra gasolina. Otros prefieren ser trasladados en una camioneta de la Fiscalía pero no todos podemos hacerlo por el trabajo que tenemos en la oficina y en las audiencias”, indicó un agente del MP. (Luz del Carmen Sosa ).

