Entre la tradición y la supervivencia

María Eligia lleva más de 20 años haciendo muñecas de trapo que aprendió a hacer en la Sierra Tarahumara. Aunque le gusta su oficio, que aprendió de Catalina, su madre, reconoce que los tiempos han cambiado y con ello sus ingresos.Acompañada de dos de sus hijas y su nieto, María Eligia llegó decidida a aprovechar su lugar en el Festival Indígena Muki; explica que en Juárez, a diferencia de la ciudad de Chihuahua, las personas siguen comprando sus artesanías.“Sí dejaría esto (vender muñecas), ya no es como era”, reconoce, sin dejar de coser la falda al estambre que forma las piernas de la muñequita.En un día, María Eligia hace hasta 10 muñecas pequeñas. Unas se convierten en bolígrafos, a 30 pesos cada uno; otras en llaveros, a 25 –para dejar a 20, confiesa–, y a las más sencillas, les cose un hilo para que se cuelguen en el espejo de los autos.El amor a su trabajo se debe a que todavía puede vender algunas muñecas y obtener ingresos para ella y su familia.“(A veces todavía) se vende, por eso me gusta hacer cosas”, dice la mujer, que nació en Carichí, en la Sierra Tarahumara.Llegó a Juárez invitada por Juan, un conocido, también rarámuri, que le avisó de la feria y la oportunidad de vender sus artesanías.El puesto de al lado ofrece remedios para todos los males: flor de tila para problemas del corazón, presión arterial, cólicos y reumatismo; té milagro para dolor de estómago y cintura; menta para cólicos y gripa; calaguala para dolor del corazón y dolor de costillas; té limón para aliviar el vómito, diarrea y el estómago, y árnica para dolores musculares.Las bolsitas con hojas secas atraen algunas miradas, pero no tantas como el producto estrella de María Eligia y su familia, las muñecas de 100 y 150 pesos. “Compran mejor quienes no lo han visto”.Ciudad Juárez le gusta porque se vende, pero no por el clima. El viernes no fue un buen día. “Ayer (viernes) casi no vendimos, se volaba”.Lamenta también la falta de material, en Juárez no encuentra palma para hacer canastos ni la tierra necesaria para trabajar el barro. Tampoco puede traer esos productos de la Sierra, el viaje en camión maltrataría las artesanías y la ganancia, ya de por sí magra, sería menor.Hoy empezará la venta a las 8 de la mañana, se trata de aprovechar el último día de venta de la feria, ubicada en el Centro de Juárez.Por la tarde, antes de las 5, María Eligia parte de nuevo a la Sierra. No quiere molestar otra noche a su vecina de puesto, la que vende los remedios y le da posada durante su estancia en la ciudad. (Itzel Rodríguez / El Diario)