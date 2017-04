La meta: juntar 20 mil litros de agua purificada

Ante la inminente llegada del verano, estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) Plantel 6 invitan a la comunidad a participar en la 13 Campaña de Rehidratación, que inició este fin de semana y perdurará por los próximos dos meses.La intención es recolectar unos 20 mil litros de agua purificada, que va a ser destinada a colonias en donde no se cuenta con el suministro de agua potable, tales como Lomas de Poleo y las que se encuentran en el kilómetro 36 de la carretera a Casas Grandes.Arlette Castelán, estudiante del sexto semestre, informó que en la actividad este año participan en la organización unos 37 estudiantes, que conforman el grupo de Ciencias de la Salud del Cobach 6.“Vamos a estar juntando agua, pero aparte unos van a ir a recolectar fondos para comprarla, intentaremos superar lo que se recolectó el año pasado, que fueron 20 mil litros y 800 paquetes de vida suero oral”, dijo.Por separado y en grupo, los estudiantes realizarán diversas actividades para poder lograr la meta.Laura Ortiz, maestra encargada de coordinar la actividad, indicó que ésta se realiza desde hace 13 años.La primera vez que se hizo, la principal intención era prevenir la deshidratación en las colonias sin acceso a agua potable, con la entrega de sobres de Vida Suero Oral entre las familias.Sin embargo, durante aquella entrega se pudieron percatar de que las personas a las que se buscaba beneficiar, no contaban siquiera con el agua para poder preparar dicha solución.“Todo empezó de manera espontánea, cuando nos dimos cuenta que la gente no tenía agua con que preparar el suero, la finalidad para el próximo año fue también reunir el agua purificada”, dijo.Arlette dijo que los estudiantes buscarán los donativos en las calles, de diferentes formas, sin embargo, los interesados en ayudar pueden acudir al Cobach 6, ubicado en la calle Faraday y Amperes, del Parque Industrial Antonio J. Bermúdez. (Karen Cano)

