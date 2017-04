Listo, NM para combatir políticas antiinmigrantes

Cargando

Nuevo México está listo para combatir las políticas contra los migrantes impulsadas por el gobierno de Donald Trump, consideraron legisladores de ese estado en una visita turística a Juárez.Convocados por la asociación Amor por Juárez, Bill Soules, integrante del Senado de Nuevo México, y Nathan Small, de la casa de Representantes, coincidieron en que los lazos entre las comunidades fronterizas de Juárez, El Paso y Las Cruces son tan fuertes, que no se romperán a pesar de las políticas de la nueva administración estadounidense.“La gente resistirá las cosas negativas, como el muro, como las deportaciones del ICE. No es bueno para este país, no es bueno para mi país, somos mucho mejores si cooperamos en vez de aislar a la gente”, consideró Bill Soules, integrante del Senado de Nuevo México.El legislador manifestó que quienes no habitan en la frontera no son conscientes del tamaño del intercambio entre las comunidades de ambos países, lo que lleva a plantear medidas que no corresponden a la realidad de la zona.“La gente en Washington no entiende cómo la gente vive y se mueve en los dos lados de la frontera y, de nuevo, la economía, los cruces, el comercio que ocurre cada mes entre México y Estados Unidos justo aquí en esta área fronteriza es increíblemente importante”, mencionó.Nathan Small, legislador del distrito 36 de Nuevo México, dijo que la comunidad a la que representa está lista para detener el impacto de medidas que pudieran afectar la riqueza de las relaciones entre las ciudades a los dos lados de la frontera.“Estamos listos para defender nuestros valores, y nuestros valores incluyen una fuerte y buena relación con México, con Chihuahua, vamos a pelear por esos valores, vamos a pelear en contra de quienes buscan separarnos, quienes quieren lastimar nuestra economía y a nuestros ciudadanos y nuestras familias. Vamos a luchar para ayudar a nuestras familias, nuestra economía, nuestros ciudadanos, y eso se logra con una relación más cercana con México y con el estado de Chihuahua”, mencionó Small.Los legisladores, acompañados de un grupo de aproximadamente 20 personas, visitaron el Museo Casa de Adobe y el Museo de la Revolución en la Frontera, a bordo del Turibús Juárez.Durante el recorrido escucharon música del Divo de Juárez, cuya casa visitaron para tomar fotos.El grupo comió tacos y costillas en un restaurante especializado en cortes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.