Acusan falta de apoyo municipal

Organizadores indígenas del Festival Muki acusaron que autoridades del Municipio de Juárez no les han apoyado como prometieron en la campaña electoral.Luis Bautista, organizador del festival, mencionó que el Gobierno local ha faltado a la promesa de ubicar a los vendedores en un mercado donde puedan ofrecer las artesanías que se elaboran en todo el país.“Le hemos dado apoyo (al gobierno municipal) por las votaciones, en cada elección. Pero cuando uno va, nos ignora, o nos da esperanza.“Ayer yo le decía al presidente municipal que ojalá y se nos tome más en cuenta, más continua, digamos, en este nuestro trabajo ahí es donde sostenemos a nuestra familias”, explicó Bautista, residente de Juárez desde hace 15 años.Mazahuas, tarahumaras, huicholes, otomíes, purépechas, rarámuris, mixtecos, ofrecen desde el viernes pasado todo tipo de productos en la zona peatonal del Centro de Juárez.La falta de atención del Gobierno, consideró Bautista, puede deberse a que, como otros grupos vulnerables, los indígenas no exigen lo que corresponde.“Que no nos den falsa esperanza, que no diga que sí, que sí y a la hora ya no. A nosotros no nos gusta estar exigiendo a la autoridad, queremos esto, si una vez nos dijo que no, a la segunda casi casi si nos dice que no, ya hasta ahí, ya no le exigimos más, ya no hacemos más nada, por eso estamos como estamos”, dijo.