Desdeñan policías cámaras para escenas de crimen

Costaron 2.2 millones de pesos y aun cuando fueron entregadas a los policías municipales para fotografiar evidencias en las escenas de crimen, las cámaras digitales que hace nueve meses recibieron ya se encuentran en desuso.Los agentes preventivos desdeñan utilizarlas, se pudo constatar, además de que así lo exponen algunos de ellos.“No las usamos porque no son funcionales, tendríamos que imprimir las fotos para anexarlas a los partes informativos. Lo que hacemos es que tomamos las fotos con el celular y las mandamos por WhatsApp a los mandos desde la escena del crimen”, explica un elemento que accedió a mostrar su equipo.Las cámaras fotográficas las mantienen guardadas en su pantalón, dentro de una bolsa junto al arma de fuego o abajo del chaleco antibalas.El año pasado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) recibió mil 650 cámaras que entregó a los agentes preventivos. Su adquisición se hizo con recursos del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg).Son marca Canon, de 20 megapixeles, delgada, ligera, con zoom óptico de 8x y pantalla LCD de 2.7”. Una de sus características es que contiene sensor de rostros, detector de escena inteligente y botón de ayuda con explicación sencilla, se informó.Sin embargo, los agentes prefieren usar sus respectivos teléfonos celulares en las escenas del crimen, dijo el oficial entrevistado que solicitó la reserva de su nombre.Arturo Sandoval Figón, vocero de la SSPM, dijo no existe ningún problema en el uso del celular y el envío a través de la aplicación de mensajería instantánea.“Las cámaras están en perfectas condiciones, cada oficial tiene un equipo de resguardo por turno y quedan 200 cámaras en stock”, informó el portavoz.Descartó algún conflicto con el envío de fotos por WhatsApp por medio del teléfono celular particular de los agentes.“Nosotros somos respetuosos mientras cumplan con el trabajo y los lineamientos específicos”, dijo.El Protocolo Nacional de Primer Respondiente menciona que en la preservación del lugar de intervención el primer respondiente, es decir los agentes de la Policía municipal, deben documentar el lugar –escena del crimen– mediante fotografía, video, narración y/o croquis simple.Sin embargo, ni la fotografía se hace con el equipo adquirido para ello, ni la narración la elaboran los agentes, situación que a decir de un juez de Control entrevistado por El Diario ha generado problemas en las audiencias de Control de Detención, como la liberación de presuntos delincuentes.“(Los policías) mienten porque tienen un Departamento Jurídico que les descompone todo. Si dejaran a los agentes hacer sus partes informativos estaría mejor. Cuando vienen ante el Tribunal no pueden sostener sus informes porque son cosas que ellos no anotaron, no se acuerdan porque no es lo que ellos vieron o hicieron”, señaló el entrevistado.Sin embargo, el vocero de Seguridad Pública aseguró que los agentes “están cumpliendo con mandar la información a la Dirección de Policía, donde secretarias y asistentes hacen los partes informativos y se anexan las fotos que envían por ese medio”.A su vez, el coordinador del Tribunal de Control, Apolinar Juárez Castro, dijo que el trabajo del juzgador está apegado a derecho con un registro en audio y video de todo lo que hacen y de cara a la sociedad, luego de que el alcalde Armando Cabada responsabilizara a los jueces de dejar libres a personas que cometen delitos por “falta de sensibilidad”.El juez afirmó que los elementos de la SSPM sí incurren en la invención de datos, además no se ajustan a los lineamientos, principalmente se exceden en los términos legales al retener por demasiado tiempo a los sospechosos.Actualmente el Departamento Jurídico está en manos del Sergio Almaraz Ortiz, quien fungió algunos meses como titular de Seguridad Pública. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)