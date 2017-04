‘Parecía el infierno’

Cargando

“Parecía que era el infierno”, narró Silvia Hernández, quien vive justo enfrente de la vivienda que explotó el viernes pasado en la colonia 1 de Mayo, donde se almacenaban tanques de nitrógeno.La detonación ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana en el cruce de las calles Francisco Villa y Martín López.A consecuencia del estallido todos los vidrios de la casa de Silvia se quebraron. La residente del lugar contó que la cuadra estaba completamente inundada por el humo y los estruendos no cesaban.“Todo fue en un segundo. Se escuchaba horrible”, recordó la habitante del sector.Agregó que su casa quedó penetrada por el aroma y la humareda, al punto que ni ella ni su familia pudieron conciliar el sueño.Ayer el propietario del lugar donde sucedió el incidente se hizo responsable de los daños en la casa de Silvia y mandó a instalar los cristales de las ventanas.Sin embargo, por las dimensiones del incendio, el servicio de telefonía y electricidad se vio afectado, los cuales hasta ayer no habían sido restablecidos.“Estamos desde ayer (viernes) al mediodía sin luz. Ya pusimos reporte, pero nadie viene”, reclamó Rosa María Olivares, también vecina de la zona.En un recorrido por el lugar se observó a una cuadrilla de una empresa de telefonía, cuyos trabajadores hicieron la reposición del cableado que se quemó por las llamas.Rosa Guzmán, cuya vivienda se localiza en la esquina del punto mencionado, salió a ver si ya por fin les instalarían la luz, pero sólo encontró a los empleados de la compañía telefónica y de internet.“No es posible que nos tengan así. No puedo prender el aire y se me va a echar a perder la comida que tengo en el refrigerador”, expresó notoriamente afligida.La infraestructura de su vivienda no sufrió afectaciones por la explosión, comentó el ama de casa.En el patio del domicilio que ardió se encontraban tres vehículos que quedaron totalmente calcinados.Vecinos aseguraron que después de que los elementos del Cuerpo de Bomberos sofocaron las llamas, llamaron a Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero hasta ayer no hubo respuesta.Protección Civil informó que aún realizan el peritaje para determinar las causas del incendio. (Cinthya Ávila / El Diario)

