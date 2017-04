Comparten lucha por el autismo

A Vanessa le inquietaba que su hijo más pequeño, Isaac, fuera diferente a sus compañeros. El niño, que entonces tenía cuatro años, hablaba poco, no jugaba y tampoco quería relacionarse con ellos en la escuela. Parecía que mostraba un absoluto desinterés por las actividades propias de su edad.Antes que a ella, lo mismo le había pasado a Egla hacía algunos años. En su caso, su hijo Mauricio no emitía sonido alguno. Se mecía sobre sí mismo y el niño, que estaba por cumplir tres años, aparentaba ignorarla porque nunca la miraba a los ojos.En su momento, Isaac y Mauricio fueron diagnosticados con autismo, una afección que, de acuerdo con la organización estadounidense Autism Speaks, podría afectar a uno de cada 115 niños en México, donde no existen estadísticas oficiales sobre el trastorno.Ninguna de las dos mujeres se conocía antes, pero sus historias confluyeron en un punto y así se escriben desde entonces.Fue durante una caminata para concientizar a la gente sobre el padecimiento cuando ellas y otras personas se dieron cuenta de que había más familias que enfrentaban la misma situación.Gracias a esa experiencia decidieron unirse y formaron una red de padres que lucha para frenar la discriminación de la que los pacientes con autismo son blanco, para sensibilizar al resto de la sociedad y para hacer que se respeten los derechos de estas personas.Los testimonios resultan ilustrativos hoy –fecha en que se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo– para retratar las duras condiciones que afrontan quienes lo sufren, consideran ambas mujeres.Egla Ramírez, presidenta de la asociación, explica que la red se llama Fundación Unidos por el Autismo y su objetivo principal, en este momento, es fundar el primer centro de atención a ese trastorno en Ciudad Juárez.“De verdad, es más fácil platicarlo y que la gente te comprenda cuando siente lo mismo que tú”, dice Egla. “Entre nosotros los padres, todos estábamos de acuerdo en que necesitábamos unirnos porque nos entendíamos mejor que a lo mejor otra persona que no estaba viviendo lo mismo”.Algunas de las actividades gratuitas que los fundadores ofrecen bajo esta iniciativa son reuniones que llevan a cabo el último domingo de cada mes en un hospital privado para encontrar a especialistas médicos con otros padres como ellos.Otras, por ejemplo, son clases de boliche cada martes y jueves, sesiones de equinoterapia los miércoles y rutinas de gimnasia.Este día harán una caminata que partirá del estadio 20 de Noviembre –localizado entre la avenida Vicente Guerrero y la calle Gregorio M. Solís– a las 10 de la mañana.“Hubiera sido mucho más difícil si no nos hubiéramos asociado”, cuenta Vanessa. “Unos batallan más que otros, pero el caso es que los une lo mismo. En el sector de la educación falta mucho apoyo. Las escuelas, aunque tengan Usaer (Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular), no apoyan”. (Fernando Aguilar / El Diario)

