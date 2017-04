Requieren 600 mdp para reconstruir el puente Villarreal

El Municipio busca 600 millones de pesos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para reconstruir el puente Carlos Villareal, que se encuentra sobre la avenida De las Américas y Abraham Lincoln, afirmó el alcalde Armando Cabada Alvídrez.Dijo que mientras tanto seguirá un carril cerrado en uno de los cuerpos del paso a desnivel.“Estamos platicándolo con la SCT, para ver si podemos conseguir recursos extraordinarios para poderlo hacer este año, no es sencillo, la verdad es que es un proyecto muy ambicioso, y de no ser así tendríamos que ajustarnos a un proyecto más sencillo”, indicó.Dijo que tras el impacto de un tractocamión con la infraestructura en la semana que acaba de terminar, la Dirección de Protección Civil lo revisó y no se detectó un daño adicional.“Hay un carril es el que está afectado, es el que tenemos limitado para que no se circule por él, y con eso es seguro”, declaró Cabada.El martes pasado un tractocamión que intentó pasar por debajo del puente Carlos Villarreal golpeó la estructura.Datos recabados en el lugar de los hechos indican que la unidad iba sobre la plataforma de un tráiler el cual circulaba de oriente a poniente por la avenida Heroico Colegio Militar, cuando llegó a ese punto e impactó la parte baja de la estructura.Agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) a bordo de la unidad 618 llegaron a la escena para tomar parte del siniestro y trasladar al conductor a sus instalaciones con el fin de que respondiera por los daños a la estructura.En numerosas ocasiones el puente Carlos Villarreal, que conecta la zona de Las Américas con el puente internacional Córdova-Américas, ha sufrido daños de este tipo porque su diseño no permite el paso de vehículos de carga.Con el transcurso del tiempo, la estructura ha sido impactada por esta clase de camiones, lo que ha venido debilitándola e incluso ha obligado al cierre de uno de sus carriles en el sentido norte-sur.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.