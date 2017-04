A proceso por homicidio hombre que martilló a esposa

El hombre que presuntamente asesinó a su esposa a martillazos fue vinculado ayer a proceso penal por el delito de homicidio simple.El detenido es Vicente de la T. A., quien al parecer sufre de esquizofrenia.Al dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Vicente el juez de Control, Jorge González Rodríguez, le quitó las agravantes de alevosía, ventaja y traición al considerar que las dos primeras calificativas no fueron definidas de forma correcta por parte del agente del Ministerio Público (MP) al momento que formuló cargos, en la anterior diligencia, y respecto a la última refirió que ya está incluida en el tipo penal que se le atribuye a Vicente y por ende de agregarse sería castigarlo doblemente.“La traición ya está incluida en el Artículo 125 del Código Penal del Estado, ahí se prevé que el responsable del delito tenga una calidad específica en este caso ser un familiar”, dijo el juez al darle la razón a la defensora pública penal que representó al acusado quien no fue trasladado a la sala de audiencia al parecer por su estado de salud.Por lo que de ser encontrado culpable, la pena a imponer a Vicente sería menor. Aunque existen posibilidades de que sea inimputable pero los resultados de los exámenes psiquiátricos ordenados por el juez en la primera audiencia, no estuvieron listos ayer.Rosa Gabriela Armenta Domínguez fue asesinada el pasado 26 de marzo entre las 00:00 y las 03:30 horas en el interior de una casa ubicada en la calle Palo de las Flores número 5202, de la colonia Palo Chino, cuando presuntamente Vicente, de 55 años de edad, tomó un martillo y le dio varios golpes en la cabeza, causándole un traumatismo craneoencefálico.La pareja tenía 30 años de matrimonio y procrearon tres hijos.En la declaración que Vicente rindió ante el MP, señaló que ese día en la casa se encontraba su esposa y su nieto y ellos se quedaron viendo televisión. Él se fue a acostar pero después se levantó a tomarse un café, volvió a dormirse y más tarde se dio cuenta que su esposa se había acostado junto a él, llevaba unos audífonos puestos y estaba escuchando música, y se pusieron a platicar.Además refirió que ella empezó a reclamarle que él no trabajaba, que el dinero era insuficiente para pagar los servicios y le mentó su madre, por lo que inició una discusión y él empezó a sentirse irritado.También explicó que dos días antes él había dejado de tomar su medicamento porque le causaba otros problemas de salud y ese 16 de marzo al sentirse molesto, cuando ella se estaba quedando dormida él tomó un martillo, se colocó del lado derecho de la cama y en medio de la obscuridad comenzó a golpearla con esa herramienta en la cabeza.“Al primer golpe Rosa subió las manos, le di varios golpes hasta que tiré el martillo a sus pies, sobre la cobija. Salí a buscar ayuda”, declaró Vicente. Esa versión así como el parte informativo elaborado por los agentes de Seguridad Pública que lo arrestaron, la necropsia practicada a la víctima, el reconocimiento del cadáver, el informe de criminalística y otros datos de prueba son los que admitió el juez para dictar el auto de vinculación a proceso.

