Reprobados...

De 170 personas que se registraron para certificarse como salvavidas, solamente 75 personas pasaron los exámenes, por lo que el resto no podrá llevar a cabo esta función en las albercas de la localidad, informó el director de Protección Civil Municipal, Efrén Matamoros.“Muchos desertaron, muchos no querían los cursos de paramédicos, ni de primeros auxilios, que porque ellos eran muy buenos nadadores”, comentó el funcionario.Mencionó que para rescatar verdaderamente a las personas del agua, deben contar con buena condición y además de sacarlos, también deben saber otorgarles los primeros auxilios, con la intención de que puedan auxiliar e incluso salvarles la vida.Protección Civil está ofreciendo estos cursos con la intención de otorgar a quienes buscan el puesto de salvavidas capacitación para que estén mejor preparados ante la próxima apertura de los centros recreativos acuáticos, sin embargo quienes no lo acrediten, no podrán fungir como tales.“Es parte del trabajo que se hace para prevenir accidentes de temporada en las albercas, si el balneario no cuenta con salvavidas certificados se considera que no es un lugar seguro para los visitantes y se puede proceder a una clausura”, comentó Matamoros.Agregó que en la ciudad existe un estimado de 35 balnearios y que cada uno fue notificado sobre el arranque del curso de actualización, a fin de que inscribieran al personal designado como salvavidas.Se informó que el curso es impartido por el inspector de Protección Civil, Luis Cano y el bombero Alejandro Solorio, encargados de instruir las técnicas de nado libre, resistencia, velocidad, rescate acuático, entre otras.Además que los participantes también deben cumplir con un curso teórico que abarca los mecanismos de primer respondiente, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, impartido por personal del área de Rescate Municipal.Asimismo que quienes completen satisfactoriamente esta capacitación reciben su licencia de salvavidas, con la cual pueden ostentarse como tal en los diferentes balnearios de la ciudad.También se advirtió que una vez que se haga la apertura de las albercas de Ciudad Juárez, Protección Civil procederá a realizar un operativo de inspección para cerciorarse de que el personal se encuentra debidamente capacitado, acreditado y que las instalaciones son seguras para la ciudadanía.

