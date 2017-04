En receso juicio oral vs banda de presuntos asesinos

Un juicio oral seguido en contra de seis personas acusadas de homicidio, y tres de ellas también sospechosas de haber incurrido en el ilícito de posesión de vehículo robado, entró en receso ante la disyuntiva de presentar o no a una agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que participó en la aprehensión de los detenidos pero quien sufre una severa depresión.El juicio se sigue en contra de Omar Fernando Castro Colón, Fernando Ezequiel Argumedo Pérez, Luis Ángel Olvera Flores, Juan Carlos Guerrero Zúñiga, Osvaldo Magallanes Guardado e Israel Díaz Martínez. Todos están acusados del delito de homicidio calificado y los tres últimos también de posesión de auto con reporte de robo.La víctima de homicidio es José Alfredo Hinojosa Pereyra, quien fue asesinado el 18 de marzo del 2014 en el patio de una casa ubicada en la colonia Francisco Villa al momento que estaba reparando un refrigerador y una persona le disparó provocando que sufriera una laceración encefálica.Los seis sospechosos fueron detenidos el día del homicidio en el perimetral Carlos Amaya y calle Tixtla cuando viajaban en una Suzuki modelo 2007 hurtada en El Paso; una Chrysler Caravan de modelo 98 y robada el 20 de febrero de 2014 en Ciudad Juárez, y otra Dodge Caravan gris, modelo 1998, con reporte de robo del 13 de marzo del 2014.Ayer en el juicio la fiscal pidió al Tribunal de Enjuiciamiento que llamara a declarar a la doctora que atiende a la agente municipal Oliva Nájera Corral para que dé a conocer si la mujer policía está en condiciones de rendir declaración debido a que padece una depresión severa.La agente ya había comparecido ante el Tribunal pero no pudo declarar debido a su situación médica, por lo que ayer la representante social le solicitó al Tribunal que comparezca la médico Gloria Ramírez Muñoz para justificar que la testigo no está en condiciones de rendir declaración y presentar su versión vía lectura.Empero el Tribunal consideró que esto no es tema del juicio y no accedió a la solicitud. Los jueces decretaron un receso para que la fiscal determine qué hará respecto de esa prueba.Este juicio oral, el número 151/16, inició el pasado 26 de febrero. A la fecha el Ministerio Público (MP) ha presentado unos 20 testigos y faltan otros 13.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.