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Hallan en Torreón más demandas de Infonavit vs juarenses

Juan de Dios Olivas
El Diario | Viernes 31 Marzo 2017 | 16:09 hrs

Otro expediente de demanda colectiva por incumplimiento de pago de hipoteca, fue localizadoen la ciudad de Torreón, Coahuila en contra de alrededor de 500 derechohabientes que adquirieron su casa en Ciudad Juárez y la perdieron sin ser notificados, dio a conocer José Luis Rodríguez, líder de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción.

Entre los casos se encuentran personas que estaban bajo esquemas de regularización a través de convenios, a quienes un juez ya quitó sus viviendas. Ante esto último, Rodríguez alertó de desalojos con la fuerza pública y llamó a los afectados a solicitar ayuda a la FCA para impedir que pierdan sus casas.

Señaló que los afectados pueden comunicarse al teléfono 656-213-23-09 con Lorenzo Rangel, encargado de estos casos en la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción.

El edicto de notificación, dice textualmente:

Ante éste Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de

Torreón, con residencia en ésta ciudad y dentro de los autos del Expediente Número

219/2016 derivadas del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por INFONAVIT en

contra de los ciudadanos

ABE ERIVES JUAN MANUEL

ACEVEDO ACEVEDO MARIA DE JESUS

ACEVEDO SERRANO JUAN ALBERTO

ACOSTA PIZARRO JORGE ALEJANDRO

ADAME CHAVARIA BLANCA GUADALUPE

AGUERO CHAVARRIA RAMON

AGUILERA AGUIRRE MARIA DE LOS ANGELES CR

AGUILERA PONCE CARMEN ELENA

AGUIRRE FERNANDEZ SUSANA INES

ALCOCER BARRON YOLANDA

ALDACO LAURO ALEJANDRO

ALDERETE AVALOS MARCOS ARTURO

ALFARO HERNANDEZ GILBERTO

ALFARO MARIN JOSE ALFREDO

ALPISTA MARTINEZ OSCAR ALFREDO

ALVARADO ALVARADO JOSE SOCORRO

ALVARADO CASTRO SILVIA CRUZ

ALVARADO SAUCEDO CATALINA

ALVARADO VALENZUELA MARIA INES

ALVAREZ PALACIO RUBEN ADRIAN

ALVAREZ TALAMANTES BENJAMIN

AMABLE SILVA JESUS

AMADOR REYES JOSE LUIS

AMARO CASTRO JOSE MANUEL

ANAYA CHAVARRIA MARIA GUADALUPE

ANDRADE SALAZAR ERNESTO

ANDUJO RAMOS MANUEL

ANGEL MENDOZA JESUS

ANTILLON JIMENEZ MINERVA

APODACA RAMIREZ DIANA MARIBEL

AQUE LOPEZ CARLOS ANTONIO

ARELLANO RIOS MANUEL ARCADIO

ARGUELLO BARRAZA NOE

ARIAS GOMEZ CARLOS

ARMENDARIZ DURAN MARIA AMERICA

ARMENDARIZ RAMOS OSCAR MANUEL

ARMENGOL DE LA ROSA CARLOS

ARREDONDO BUGARIN MONICA

ARVIZO CARRASCO JUANA GUADALUPE

ARZOLA ZAPATA JOSE

AVENA PADILLA EMILIA

AVILA AVILA JESUS

AVILA GUERRA DELIA JOSEFA

BACA MENDEZ HECTOR

BACA PORTILLO AMADOR

BADAL CASTELLANO ASUNCION

BALDERRAMA OROZCO SOCORRO GRACIELA

BALTAZAR ARMENDARIZ DANIEL NOE

BALTIERREZ HOLGUIN JESUS JOSE

BAÑUELOS BERNAL ABRAHAM

BARRAZA CALDERON ALBERTO

BARRAZA CENICEROS RAMON

BARRIOS RENDON JESUS ANGELINA

BARRON BURROLA JULIO ALFONSO

BARTOLO SOLIS ABRAHAM

BASURTO CUEVAS JUAN MANUEL

BAUTISTA AVINA MA DE LOURDES

BECERRA MIRELES RUBEN

BEDOLLA OVIEDO JOSE LUIS

BENITES PEREDA JESUS EDUARDO

BENITEZ ESPINOZA JESUS ALBERTO

BLANCO CARRILLO MARIA BEATRIZ

BRETADO DURAN BEATRIZ ROCIO

BURCIAGA BORUNDA YAZMIN KARINA

BUSTILLOS BUSTILLOS JUAN MANUEL

BUSTILLOS GARCIA MARIA ESMERALDA

CABALLERO IBAÑEZ JUAN JOSE

CABALLERO VAZQUEZ MIGUEL

CABRAL ADELA

CABRAL LUCERO ARELI

CABRERA CRUZ LETICIA

CABRERA TORRES EDGAR RENE

CAJICA BASURTO CLEMENTE

CAMACHO LOYA JOSE

CAMPA CARDENAS LILIANA GABRIELA

CANDELARIO HIPOLITO ROSAURA

CANDYA MALDONADO BLANCA ESTELA

CARDENAS ALFARO NANCY MARIA

CARDENAS LEDEZMA HECTOR MANUEL

CARDONA CASTILLO BERTHA

CARNERO TORRES FRANCISCO

CARO CARTA MARIA DE JESUS

CARO OLIVAS MARIA ALMA

CARRASCO PALACIOS SALVADOR

CARREON GARCIA LUIS SAUL

CARREON SAUCEDO ROSA MARIA

CARRERA ALDAVA CONSUELO DE JESUS

CARRILLO AMARO JULIAN

CARRILLO BOJORQUEZ GEMA CECILIA

CARRILLO LOPEZ SIMON

CARRILLO PRIETO CARLOS ALBERTO

CARRILLO VALDEZ LUIS ALFREDO

CARTA LUNA ARMANDO

CASARRUBIAS SILVESTRE ERIKA

CASTAÑEDA CHAVEZ ALICIA

CASTILLO MORALES FERNANDO

CASTILLO VENZOR FELIPE

CASTREJON RUVALCABA LUIS ALONSO

CASTRO FRANCO MERCEDES FABIOLA

CASTRO GOMEZ RAMONA ALICIA

CASTRO MEDINA GUADALUPE

CAUDILLO MEJIA MA DEL REFUGIO

CEDILLO CONTRERAS JULIAN

CEJA GARCIA VICTOR JAVIER

CENICEROS CEPEDA JAVIER

CENICEROS COBOS ALMA ROSA

CERECERES CAMPOS GUADALUPE ALFONSO

CERVANTES GOMEZ MARISOL

CERVANTES PORTILLO MARTHA

CERVANTES SOLEDAD JESUS J

CHAPARRO CHACON GRACIELA

CHAPARRO MENDOZA MARIA TERESA

CHAPARRO PEREZ MARGARITA

CHAPARRO ROBLES FABIOLA DEL CARMEN

CHAVARRIA MAGALLANES JOSE PAZ

CHAVEZ GABINO JUPITER

CHAVEZ LOPEZ MARIN

CHAVEZ QUINTANA VICTOR

CHAVIRA ALTAMIRANO MARIA DE JESUS

CHAVIRA CARMONA JULIETA

CHONTAL AZAMAR AGUSTINA

CISNEROS LUCERO GABRIELA

CISNEROS SAUCEDA CARMEN KARINA

CONTRERAS DOMINGUEZ CECILIA

CONTRERAS MATA SANDRA IVONNE

CORCHADO GARZA GILBERTO

CORDOVA CRUZ CANDELARIA

CORELLA VELARDE OSCAR OSVALDO

CORNEJO CARBAJAL GUSTAVO

CORNELIO RAMIREZ ALEJANDRO

CORONA BUELNA GLORIA MIREYA

CORONA MONTOYA HECTOR ALFONSO

CORTES ALMA ROSA

CRISTIAN ADRIAN REYES ORTIZ

CRUZ GARCIA ELISEO

CRUZ PEREZ ANA LILIA

CRUZ PORTILLO GUADALUPE EFRAIN

CRUZ RAMOS AURELIO

DANIEL S DOMINGUEZ VICTOR MANUEL

DAVILA HERNANDEZ VICTOR MANUEL

DAVILA VALENZUELA IGNACIO

DE LA ROSA SANCHEZ ELVIRA

DE LOS SANTOS RAMIREZ MARIA NATIVIDAD

DE SANTIAGO MENCHACA NORMA IRENE

DELGADO LOMAS MARTHA VIRGINIA

DELGADO MARTINEZ FRANCISCO

DELGADO TORRES ALEJANDRA PATRICIA

DIAZ FRANCO JOSE CARMEN

DIAZ MELENDEZ MARTINA ALICIA

DIAZ MENDOZA MARIO

DIAZ RUIZ ANDRES

DOMINGUEZ BASTIDOS SILVIA

DOMINGUEZ DIAZ GREGORIO

DOMINGUEZ DURAN ROSALIA

DOMINGUEZ ESCUDERO IGNACIO

DOMINGUEZ LOPEZ MARTHA ROMELIA

DOMINGUEZ LUEVANO RAQUEL

DOMINGUEZ PEREZ JUAN JOSE

DOMINGUEZ SOTO JULIO CESAR

DOMINGUEZ URBINA MARCO ANTONIO

DONATO MARTINEZ GLORIA

DUARTE ZUBIA BENITO

DUEÑAS HERNANDEZ CARLOS ALBERTO

DURON GUTIERREZ JORGE ALBERTO

ECHAVARRIA NAVARRO JAVIER

ELIZALDE DOMINGUEZ OMAR

ENRIQUEZ LOPEZ REYNA

ENRIQUEZ MENDEZ NORMA ELVA

ENRIQUEZ ROSALES HILDA

ESCALANTE ENRIQUEZ MARIO ELOY

ESCOBEDO CARDONA MARGARITA

ESPARZA CHAVIRA RITA MAGDALENA

ESPINO POMPA IRMA LORENA

ESPINO RANGEL MARIA DE LOS ANGELES

ESPINOZA IBARRA ILEANA MABEL

ESQUIVEL SALAZAR JACINTO

ESTRADA GONZALEZ RAUL ARMANDO

ESTRADA RODRIGUEZ JOSE GABRIEL

ESTRADA VARELA YOLANDA

FAVELA HERNANDEZ MARTA ALICIA

FLORES DURAN VICTOR MANUEL

FLORES GRANADOS JOSE ANASTACIO

FLORES MEDINA RAMIRO

FLORES MELENDEZ JESUS JAVIER

FLORES REGALADO JOSE LUIS

FLORES REZA MARTIN

FLORES RODRIGUEZ MA DE LOURDES

FORTANEL LIMAS FILIBERTO

FRANCO CHACON MA YOLANDA

FRANCO NEVAREZ MARIA DOLORES

GABINO VARGAS MIGUEL

GALAVIZ HERNANDEZ GUADALUPE MIREYA

GALINDO DOMINGUEZ FLOR IDALIA

GALLARDO HERNANDEZ CESAR

GAMBINO GALLEGOS MOISES

GAMBOA MACIAS MARIA DEL SOCORRO

GAMBOA PEREZ SAUL ALBERTO

GARCIA ARREOLA VICTOR

GARCIA AVIA EDGAR VICENTE

GARCIA CERVANTES IGNACIO

GARCIA ECHAVARRI VERONICA

GARCIA EVANGELISTA EDUARDO

GARCIA FUENTES SALVADOR

GARCIA GUERRERO JESUS MANUEL

GARCIA IGLESIAS JESUS MANUEL

GARCIA JEREZ MARIA ISABEL

GARCIA MACIAS ANA MA DE LA LUZ

GARCIA ORTEGA ARMANDO

GARCIA PINEDO ARMANDO

GARCIA RIVERA FLORENTINO

GARCIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO

GARCIA SEPULVEDA JUAN DE DIOS

GARIBAY LEDEZMA VICTOR MANUEL

GAYTAN GARDEA CESAR LORENZO

GAYTAN RODRIGUEZ CARLOS

GINEZ LOERA NORMA AIDE

GOMEZ CERVANTES CARLOS

GOMEZ ESPINOZA ROBERTO

GOMEZ HERRERA SERGIO RENE

GOMEZ HIGUERA SILVIA

GOMEZ MEDINA JESUS MANUEL

GOMEZ REYES MARTIN

GONZALEZ ALEMAN ALFREDO

GONZALEZ ALMAZAN NORMA REBECA

GONZALEZ BARRIOS FERNANDO

GONZALEZ BERRIOS ROBERTO ERNESTO

GONZALEZ CARRAZCO ROSALVA

GONZALEZ CRUZ RUFINO

GONZALEZ DEL HIERRO RICARDO

GONZALEZ DIAZ LAURA ISELA

GONZALEZ HERNANDEZ JOSE JAIME

GONZALEZ MARQUEZ SALVADOR ADOLFO

GONZALEZ MEDRANO MARIO ALBERTO

GONZALEZ TORRES ARMANDO

GRADO LEM PATRICIA

GRADO NAVARRO RAYMUNDO

GRANILLO AVILA JESSICA LILIANA

GUADALUPE MARTINEZ ESQUIVEL

GUERRA GARCIA SANDRA

GUERRA LOPEZ MANUEL ARTURO

GUILLEN FRANCO ERNESTO

GUTIERREZ CASTILLO EFRAIN

GUTIERREZ GONZALEZ LUIS MARTIN

GUTIERREZ GONZALEZ MAGDALENA

GUTIERREZ MENDEZ RUBEN

GUTIERREZ VARELA VIVIAN

GUZMAN ENRIQUEZ ROSA MARIA

GUZMAN LERMA FRANCISCA ALICIA

HEREDIA GONZALEZ LUIS RAUL

HERNANDEZ CABRALES MARIA DEL ROSARIO

HERNANDEZ CARRASCO FCO ANTONIO

HERNANDEZ CORONA SANTIAGO

HERNANDEZ DIAZ LUIS CARLOS

HERNANDEZ DUARTE SERGIO

HERNANDEZ HERNANDEZ REFUGIO

HERNANDEZ HOLGUIN CARLOS

HERNANDEZ IBARRA JESUS HIRAM

HERNANDEZ MANRIQUEZ MARCO ANTONIO

HERNANDEZ MARTINEZ MARTIN MANUEL

HERNANDEZ PROMOTOR JAIME

HERNANDEZ REVILLA ROQUE

HERNANDEZ RIVERA RICARDO

HERNANDEZ RUIZ SALVADOR

HERNANDEZ SALAZAR LUIS MIGUEL

HERNANDEZ UNZUETA RAFAEL

HERNANDEZ ZAPATA LUIS ALFONSO

HERRERA BELTRAN NORA YADIRA

HERRERA CORRAL CIPRIANO

HERRERA ZUÑIGA MANUEL

HIDALGO BEJARANO NORMA IMELDA

HINOJOS OVALLE JESUS MANUEL

IBARRA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO

ISIORDIA ARREOLA MARIA YADIRA

JAQUEZ FLORES ESTEBAN

JAQUEZ NAJERA EFREN FRANCISCO

JASSO MARTINEZ ISABEL

JAUREGUI ALVARADO ADRIAN ALBERTO

JAUREGUI CARRASCO GUILLERMO

JUAREZ MIGUEL ANGEL

JUAREZ MONREAL ANA LAURA

JURADO ENRIQUE MARIA GUADALUPE

LARA ONTIVEROS MANUEL

LEAL OLIVAS MOISES

LEDESMA RODRIGUEZ JUAN

LERMA NUEZ JULIO CESAR

LEYVA ORTEGA GUSTAVO EFRAIN

LIRA JARAMILLO MA TERESA

LIRA MAGADAN MARIA DAMIANA

LOERA HERNANDEZ GUADALUPE

LOPEZ ARRIAGA FRANCISCO GERARDO

LOPEZ CARÑERO SANDRA

LOPEZ CEBALLOS EDGAR DAVID

LOPEZ CORTES JAVIER

LOPEZ DE LEON EDUARDO

LOPEZ MEDINA FELIPE

LOPEZ PRIETO ROSA ELIZABETH

LOPEZ RAMIREZ ROBERTO

LOPEZ RODRIGUEZ LUIS LORENZO

LOPEZ RUIZ MORAYMA JOSEFA

LOREDO HERNANDEZ LAURA PATRICIA

LOURDES IVONNE HERNANDEZ MARIÑELARENA

LOYA FLORES OSCAR RENE

LOYA OLIVAS JESUS ANTONIO

LOZANO ESCAMILLA ROSARIO

LOZANO NUÑEZ NORMA ELENA

LOZOYA SANCHEZ JESUS HUMBERTO

LUEVANO GUERRERO JAVIER SANTIAGO

LUEVANO IBARRA LAURO

LUNA PAREDES PEDRO

LUNA PEREZ MARIA SOLEDAD

MACIAS PEREZ YESENIA GUADALUPE

MADRID LOPEZ VICTOR

MAGALLAN MUÑOZ MANUEL GERARDO

MAGALLANES DIAZ ALFONSO

MAGALLANES FRESCAS LUIS CLEMENTE

MAGAÑA PEREZ FRANCISCA HILDA

MALDONADO LUNA LUCIA GUADALUPE

MALDONADO RIOS ZULMA

MALTOS ORTIZ MARISELA

MARIN OLIVAS JOSE MANUEL

MARQUEZ GARCIA MA DEL CARMEN

MARTELL ARMENDARIZ SERGIO

MARTINEZ ALVAREZ VICTOR

MARTINEZ CASTREJON ARTURO

MARTINEZ ESTRADA GUIDO JAVIER

MARTINEZ GALLARDO JAVIER

MARTINEZ GONZALEZ ANGEL SANTIAGO

MARTINEZ LUEVANOS JOSE LUIS

MARTINEZ MARTINEZ VALENTIN

MARTINEZ MATA JUAN CARLOS

MARTINEZ MONRREAL NATALIA REBECA

MARTINEZ MONTAEZ EULALIA

MARTINEZ ONTIVEROS LUIS ALONSO

MARTINEZ RAMIREZ JOSE MARIANO

MARTINEZ REYES ESTEBAN

MARTINEZ RIOS CRUZ

MARTINEZ SANCHEZ JOSE EMILIO

MARTINEZ VARGAS NORA OLIVIA

MARTINEZ VILLEGAS MARIA ELENA

MATA GURROLA ELIZABETH

MATILDES BUCIO ROSALVA

MEDINA GONZALEZ LUZ ELENA

MEDINA HARO AUSTREBERTHA

MEDINA MARTHA LETICIA

MEDINA PARRA ROSA ISABEL

MEDINA RUBIO NORMA CLAUDIA

MEDINA VAZQUEZ YOLANDA

MEDRANO MARTINEZ JOSE LUIS

MEJOR CRUZ VERONICA

MENCHACA CORDOVA MARIA GUADALUPE

MENDOZA GALLEGOS MARIA

MENDOZA GONZALEZ ADRIANA

MENDOZA LOPEZ ELIZABETH

MENDOZA LOYA CARLOS ENRIQUE

MENDOZA MENDOZA OSALDO

MENDOZA MORENO IDELIA

MENDOZA OCHOA PALMA VIVIANA

MENDOZA ZUBIATE JOSE RUBEN

MERCADO SIMENTAL CASIMIRO

MERINO GARCIA RAUL

MEZA MEZA JUANA ALICIA

MIJARES AVILA PEDRO

MINJARES VENEGAS GERARDO ROBERTO

MINJAREZ CUILTY MARIO ENRIQUE

MIRAMONTES PORTILLO JULIO CESAR

MIRANDA FRAIRE RAUL

MIRANDA HERNANDEZ OMAR

MIRANDA HERRERA IGNACIA

MIRANDA PADILLA CESAR ALONSO

MIRANDA SOTO LEOPOLDO

MOJICA GUZMAN BENITO

MOLINA PEREZ RAFAEL OCTAVIO

MOLINA VALENZUELA CLAUDIA ALEJANDRA

MONGE LUNA DIANA MARGARITA

MONTAÑEZ RAMIREZ EDUARDO

MONTOYA REYES MANUEL ALEJANDRO

MORA GOMEZ IVAM

MORA PEREZ HUGO

MORALES ESPINOZA MANUEL

MORALES HUITRON ELISEO

MORALES LOPEZ JESUS OBED

MORALES LOPEZ JULIA

MORALES MONTAÑEZ MARIO

MORALES NUEZ RAUL

MORALES VARGAS EPIGMENIO

MORENO VENEGAS RODRIGO EVERARDO

MORONES RAYGOZA ERNESTO

MOTA CLAUDIA PATRICIA

MOYA GARCIA MARIA ESTHELA

MUNOZ SOTO ADALBERTO

MUÑIZ JIMENEZ ORALIA

MUÑOZ BERNAL OSCAR ALFREDO

MUÑOZ CORRAL BLAS

MUÑOZ HERNANDEZ MARTHA VERONICA

MUÑOZ LERMA BERTHA ALICIA

MUÑOZ SALCIDO MARIA CAROLINA

MURGUIA GARCIA VICTORIA

MURILLO CANALES ANTONIA

MURILLO GOMEZ CESAR RAMON

MURILLO GUTIERREZ MANUELA

MURO ZAMORA JORGE LUIS

NAJERA FIERRO JESUS ARMANDO

NAURIZA URIBE SERGIO

NEGRETE TARIN JESUS

NEVAREZ ACUÑA LORENZO ARMANDO

NEVAREZ CERVANTES ELVIRA

NEVAREZ PAYAN JAVIE

NIETO GARCIA VICTOR

NIEVES LEOS ENRIQUE

NIÑO QUIROZ J REMEDIOS

NOLBERTO SANCHEZ GIOVANI JESUS

NUEZ BAUTISTA JOSE ANGEL

OCHOA HERRERA DAVID SERGIO

OLIVAS FLORES JUAN ALBERTO

OLIVAS LOPEZ MA DE JESUS

OLIVAS MARTINEZ JOSE ALEJANDRO

OLMOS CANO MYRIAM

ONTIVEROS MEDINA CONSUELO

ORDOÑEZ RASCON IVAN

OROZCO VEGA NEREYDA

ORTA RAMIREZ JUAN PABLO

ORTEGA ADAME YOLANDA

ORTEGA ARELLANO MARIA DEL CARMEN

ORTEGA GARCIA VICTOR M

ORTEGA MACIAS HECTOR HUGO

ORTEGA OVALLE ANA LUISA

ORTIZ HERNANDEZ RAQUEL

ORTIZ MARES MARTIN

ORTIZ ORTIZ VICTOR ALEJANDRO

ORVIZ CASTAEDA ELISEO IVAN

PACHECO GUTIERREZ JUAN CARLOS

PADILLA AGUILAR RAFAEL

PALACIOS GARCIA JOSE CARLOS

PALENCIA QUEZADA HILARIO M

PALMA VARGAS BYANCA ESMERALDA

PANTOJA MORALES MARIA GUADALUPE

PEÑA FONTES FRANCISCO

PERALES CAMPUZANO MARIA GABRIELA

PEREYRA SANCHEZ ROBERTO

PEREZ HERNANDEZ FELIPE

PEREZ HERNANDEZ OMAR GERARDO

PEREZ MARTINEZ SALVADOR

PEREZ NAJERA ELISA

PEREZ QUINTANA MIGUEL ANGEL

PEREZ RAMIREZ JARED

PEREZ RODRIGUEZ SERGIO

PONCE DE LEON ORDOÑEZ ELIZABETH

PONCE ESPINOZA ROSA

PONCE LOPEZ FELIX

PONCE SOTELO SOCORRO

PUENTES HERNANDEZ NATIVIDAD

PULIDO HILDA ROCIO

QUINTANA RAMIREZ GRACIELA

QUIÑONES ESQUIVEL MA LOURDES

QUIROZ FRANCISCA

RAMIREZ ARTEAGA PEDRO

RAMIREZ BAILON FERNANDO

RAMIREZ GARCIA GENARO

RAMIREZ GARCIA MARTHA MONICA

RAMIREZ LOPEZ ROCIO ADRIANA

RAMIREZ LOPEZ RODRIGO

RAMIREZ MOLINA VERENICE

RAMIREZ RIOS JOSE LUIS

RAMIREZ RODRIGUEZ ELVIRA OLIVIA

RAMIREZ SECUNDINO MARIO ALBERTO

RAMOS ARAGON YURIDIA

RAMOS GARCIA JUAN JOEL

RAMOS HERNANDEZ LUCIO

RAMOS RODRIGUEZ ALBERTO

RAMOS RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA

RAYOS HERNANDEZ J PAZ

REY JIMENEZ ROSALIA

REYES CANOSA SERGIO ARTURO

REYES ESQUIVEL SONIA MARIA

REYES GUTIERREZ JOSE MIGUEL

REYES JIMENEZ PERLA

RIESTRA LIMAS JOSEFINA

RIOS BERMUDEZ IGNACIO

RIOS CASTREJON MIGUEL

RIOS CORRAL ROSA IRMA

RIVAS ALVARADO RICARDO

RIVAS ESPINO BLANCA YADIRA

RIVAS HOLGUIN GUILLERMINA

RIVAS MORALES JAVIER ADRIAN

RIVERA GUTIERREZ NOHEMI

RIVERA PERALES VICTOR MANUEL

ROACHO MEZA SERGIO MANUEL

ROBLES MUÑOZ ANGELICA MARIA

ROCHA COATES MIRIAM

ROCHA VILLANUEVA ESPERANZA

RODRIGUEZ CARMONA NARCIZO

RODRIGUEZ CRUZ JACINTO

RODRIGUEZ DE LA ROSA GLORIA MARIA

RODRIGUEZ ESTRADA ROSA ELVA

RODRIGUEZ GONZALEZ ADAN

RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS MANUEL

RODRIGUEZ LUEVANOS GUADALUPE

RODRIGUEZ MEDRANO EDMUNDO

RODRIGUEZ MELENDEZ ERIKA IVONNE

RODRIGUEZ PIÑON LEONEL

RODRIGUEZ PONCE JESUS CONRADO

RODRIGUEZ PONCE LETICIA

RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE

RODRIGUEZ RAMON MARTIN

RODRIGUEZ RIOS JUAN

ROHANA DELGADILLO LAURA SOLEDAD

ROJAS GOMEZ MARCOS ALVARO

ROJERO GONZALEZ PABLO NATIVIDAD

ROMAN AGUIRRE JOSE ANTONIO

ROMAN BEN DAVID

ROMAN QUEVEDO RITA

ROMERO DIAZ ERIK ALEJANDRO

ROMERO ORTIZ LUIS CARLOS

ROSALES MUÑOZ TERESA DE JESUS

RUBIO ARMENDARIZ SILVIA

RUBIO COLON CORINA

RUBIO GUADERRAMA SARA GPE

RUBIO REYES VICTOR HUGO

RUIZ CHAVEZ JESUS GUILLERMO

RUIZ GARCIA JOSE SANTOS

RUIZ MORENO ROSALINDA

RUIZ ROJAS OBED

RUIZ URIBE LUIS GERARDO

SAENZ DEL RIO ALMA GUADALUPE

SAENZ JUAREZ VICTOR HUGO

SALAZAR FLORES JOSE ANTONIO

SALAZAR MARTINEZ JOSE JAIME

SALCIDO RODRIGUEZ LUIS RAUL

SANCHEZ AGUIRRE GERARDO JAVIER

SANCHEZ CHAVEZ JESUS MANUEL

SANCHEZ CUEVAS LORENZO

SANCHEZ HERNANDEZ CLAUDIA ESTELA

SANCHEZ NUEZ FERNANDO

SANCHEZ RANGEL MA DE JESUS

SANCHEZ REYES SERGIO

SANCHEZ SAENZ ANA BEATRIZ

SANDOVAL ACOSTA MARIO ALFONSO

SANDOVAL BATISTA MARTHA OLIVIA

SANTANA MEDRANO JAVIER

SARMIENTO MARTINEZ JOSE

SEAEZ GARCIA MANUEL

SIFUENTES PUENTES FRANCISCO JAVIER

SILOS LOPEZ FELIPE

SILVA JAVALERA TOMAS

SILVA RUBIO JESUS EDUARDO

SIÑAS OLVERA RAFAEL OMAR

SOLIS MARTINEZ ENDY YADIRA

SOLIS RESENDIZ IRAM

SORIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO

SOSA SEANEZ EUSTAQUIO

SOTO APARICIO CLAUDIA YAZMIN

SOTO GANDARA MIGUEL

SOTO GARIBAY RAFAELA

SOTO HERNANDEZ CESAR MANUEL

SOTO MORALES MANUEL

SUAREZ CASTILLO PEDRO

SUAREZ MENESES LUISA ISABEL

TABARES GUEVARA HECTOR EDMUNDO

TALAMANTES HOLGUIN MARIA DE JESUS

TALAMANTES PEREYRA RAUL

TAMEZ GUTIERREZ JESUS FRANCISCO

TAVARES CAMPOS PEDRO

TENA ARREOLA ROMAN HUMBERTO

TENA CHAVEZ RICARDO

TERRAZAS CORRAL JOSE LUIS

TERRAZAS MOLINA RAFAEL ARTEMIO

TORRES GALVEZ EMIGDIO

TORRES LECHUGA LEONILA

TORRES MIER JORGE ALBERTO

TORRES NAVA LUIS HECTOR

TORRES ZUÑIGA JAVIER

TREJO CHAVEZ JUAN ALBERTO

URIBE GONZALEZ MARGARITA

VALADEZ REYES ISMAEL HEDGAR

VALDES SANCHEZ ELISEO

VALDEZ ZENAIDA DELIA

VALENCIA BRISEÑO HECTOR HUGO

VALENCIA CALZO HABACU

VALENZUELA PEREZ GERARDO

VALENZUELA REYES ENRIQUE

VALVERDE HERNANDEZ LORENZO

VARGAS CALDERON MA EUGENIA

VARGAS FLORES GUSTAVO

VASQUEZ REYES SERGIO LUIS

VASQUEZ VILLALOBOS JOSE ALFONSO

VAZQUEZ BUTO IVONNE GEORGINA

VAZQUEZ GONZALEZ MANUELA

VAZQUEZ GONZALEZ MARTIN RUFINO

VAZQUEZ LOPEZ ANDRES

VAZQUEZ MACHADO ELEAZAR

VEGA GALLEGOS MANUEL

VEGA MARTINEZ JUAN MANUEL

VELAZQUEZ RUIZ RAUL

VELEZ BALANDRAN SERGIO ARTURO

VENEGAS ESTALA MA CONCEPCION

VERDUGO DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN

VILLALBA GONZALEZ MA DEL REFUGIO

VILLALOBOS BERZOZA JAVIER

VILLALOBOS TORRES ROSA ELVIRA

VILLELA LUCERO OSCAR

VILLESCAS CORRAL JOSE MARTIN

VILLORDO AVILA SERGIO

ZACARIAS CADENA MIGUEL ANTONIO

ZAPOT CHACHA ALBERTO

ZARATE BUSTAMANTE ARMANDO MARIO

ZAVALA PAEZ EVERARDO

ZUBIA LOPEZ RICARDO PABEL

ZUBIA SOTO JESUS HUMBERTO

se ha dictado una resolución, del cual se ordena la publicación de los puntos resolutivos

dictados en sentencia, publicación que se hará POR UNA SOLA VEZ, en el periódico

Oficial del Estado y el portal electrónico destinado para ello, y en la cual en su puntos

resolutivos se señaló lo siguiente: - V I S T O S para resolver en sentencia definitiva los

autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, tramitado bajo el expediente número

399/2016, [….] Por lo anteriormente expuesto y fundado además en los artículos 515,

518, 519 y 520 del Código Procesal Civil, es procedente resolver: R E S O L U T I V O S:

PRIMERO. Procedió la vía especial hipotecaria propuesta y tramitada. SEGUNDO. El

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

probó su acción, y a la parte demandada integrada por:

ABE ERIVES JUAN MANUEL

ACEVEDO ACEVEDO MARIA DE JESUS

ACEVEDO SERRANO JUAN ALBERTO

ACOSTA PIZARRO JORGE ALEJANDRO

ADAME CHAVARIA BLANCA GUADALUPE

AGUERO CHAVARRIA RAMON

AGUILERA AGUIRRE MARIA DE LOS ANGELES CR

AGUILERA PONCE CARMEN ELENA

AGUIRRE FERNANDEZ SUSANA INES

ALCOCER BARRON YOLANDA

ALDACO LAURO ALEJANDRO

ALDERETE AVALOS MARCOS ARTURO

ALFARO HERNANDEZ GILBERTO

ALFARO MARIN JOSE ALFREDO

ALPISTA MARTINEZ OSCAR ALFREDO

ALVARADO ALVARADO JOSE SOCORRO

ALVARADO CASTRO SILVIA CRUZ

ALVARADO SAUCEDO CATALINA

ALVARADO VALENZUELA MARIA INES

ALVAREZ PALACIO RUBEN ADRIAN

ALVAREZ TALAMANTES BENJAMIN

AMABLE SILVA JESUS

AMADOR REYES JOSE LUIS

AMARO CASTRO JOSE MANUEL

ANAYA CHAVARRIA MARIA GUADALUPE

ANDRADE SALAZAR ERNESTO

ANDUJO RAMOS MANUEL

ANGEL MENDOZA JESUS

ANTILLON JIMENEZ MINERVA

APODACA RAMIREZ DIANA MARIBEL

AQUE LOPEZ CARLOS ANTONIO

ARELLANO RIOS MANUEL ARCADIO

ARGUELLO BARRAZA NOE

ARIAS GOMEZ CARLOS

ARMENDARIZ DURAN MARIA AMERICA

ARMENDARIZ RAMOS OSCAR MANUEL

ARMENGOL DE LA ROSA CARLOS

ARREDONDO BUGARIN MONICA

ARVIZO CARRASCO JUANA GUADALUPE

ARZOLA ZAPATA JOSE

AVENA PADILLA EMILIA

AVILA AVILA JESUS

AVILA GUERRA DELIA JOSEFA

BACA MENDEZ HECTOR

BACA PORTILLO AMADOR

BADAL CASTELLANO ASUNCION

BALDERRAMA OROZCO SOCORRO GRACIELA

BALTAZAR ARMENDARIZ DANIEL NOE

BALTIERREZ HOLGUIN JESUS JOSE

BAÑUELOS BERNAL ABRAHAM

BARRAZA CALDERON ALBERTO

BARRAZA CENICEROS RAMON

BARRIOS RENDON JESUS ANGELINA

BARRON BURROLA JULIO ALFONSO

BARTOLO SOLIS ABRAHAM

BASURTO CUEVAS JUAN MANUEL

BAUTISTA AVINA MA DE LOURDES

BECERRA MIRELES RUBEN

BEDOLLA OVIEDO JOSE LUIS

BENITES PEREDA JESUS EDUARDO

BENITEZ ESPINOZA JESUS ALBERTO

BLANCO CARRILLO MARIA BEATRIZ

BRETADO DURAN BEATRIZ ROCIO

BURCIAGA BORUNDA YAZMIN KARINA

BUSTILLOS BUSTILLOS JUAN MANUEL

BUSTILLOS GARCIA MARIA ESMERALDA

CABALLERO IBAÑEZ JUAN JOSE

CABALLERO VAZQUEZ MIGUEL

CABRAL ADELA

CABRAL LUCERO ARELI

CABRERA CRUZ LETICIA

CABRERA TORRES EDGAR RENE

CAJICA BASURTO CLEMENTE

CAMACHO LOYA JOSE

CAMPA CARDENAS LILIANA GABRIELA

CANDELARIO HIPOLITO ROSAURA

CANDYA MALDONADO BLANCA ESTELA

CARDENAS ALFARO NANCY MARIA

CARDENAS LEDEZMA HECTOR MANUEL

CARDONA CASTILLO BERTHA

CARNERO TORRES FRANCISCO

CARO CARTA MARIA DE JESUS

CARO OLIVAS MARIA ALMA

CARRASCO PALACIOS SALVADOR

CARREON GARCIA LUIS SAUL

CARREON SAUCEDO ROSA MARIA

CARRERA ALDAVA CONSUELO DE JESUS

CARRILLO AMARO JULIAN

CARRILLO BOJORQUEZ GEMA CECILIA

CARRILLO LOPEZ SIMON

CARRILLO PRIETO CARLOS ALBERTO

CARRILLO VALDEZ LUIS ALFREDO

CARTA LUNA ARMANDO

CASARRUBIAS SILVESTRE ERIKA

CASTAÑEDA CHAVEZ ALICIA

CASTILLO MORALES FERNANDO

CASTILLO VENZOR FELIPE

CASTREJON RUVALCABA LUIS ALONSO

CASTRO FRANCO MERCEDES FABIOLA

CASTRO GOMEZ RAMONA ALICIA

CASTRO MEDINA GUADALUPE

CAUDILLO MEJIA MA DEL REFUGIO

CEDILLO CONTRERAS JULIAN

CEJA GARCIA VICTOR JAVIER

CENICEROS CEPEDA JAVIER

CENICEROS COBOS ALMA ROSA

CERECERES CAMPOS GUADALUPE ALFONSO

CERVANTES GOMEZ MARISOL

CERVANTES PORTILLO MARTHA

CERVANTES SOLEDAD JESUS J

CHAPARRO CHACON GRACIELA

CHAPARRO MENDOZA MARIA TERESA

CHAPARRO PEREZ MARGARITA

CHAPARRO ROBLES FABIOLA DEL CARMEN

CHAVARRIA MAGALLANES JOSE PAZ

CHAVEZ GABINO JUPITER

CHAVEZ LOPEZ MARIN

CHAVEZ QUINTANA VICTOR

CHAVIRA ALTAMIRANO MARIA DE JESUS

CHAVIRA CARMONA JULIETA

CHONTAL AZAMAR AGUSTINA

CISNEROS LUCERO GABRIELA

CISNEROS SAUCEDA CARMEN KARINA

CONTRERAS DOMINGUEZ CECILIA

CONTRERAS MATA SANDRA IVONNE

CORCHADO GARZA GILBERTO

CORDOVA CRUZ CANDELARIA

CORELLA VELARDE OSCAR OSVALDO

CORNEJO CARBAJAL GUSTAVO

CORNELIO RAMIREZ ALEJANDRO

CORONA BUELNA GLORIA MIREYA

CORONA MONTOYA HECTOR ALFONSO

CORTES ALMA ROSA

CRISTIAN ADRIAN REYES ORTIZ

CRUZ GARCIA ELISEO

CRUZ PEREZ ANA LILIA

CRUZ PORTILLO GUADALUPE EFRAIN

CRUZ RAMOS AURELIO

DANIEL S DOMINGUEZ VICTOR MANUEL

DAVILA HERNANDEZ VICTOR MANUEL

DAVILA VALENZUELA IGNACIO

DE LA ROSA SANCHEZ ELVIRA

DE LOS SANTOS RAMIREZ MARIA NATIVIDAD

DE SANTIAGO MENCHACA NORMA IRENE

DELGADO LOMAS MARTHA VIRGINIA

DELGADO MARTINEZ FRANCISCO

DELGADO TORRES ALEJANDRA PATRICIA

DIAZ FRANCO JOSE CARMEN

DIAZ MELENDEZ MARTINA ALICIA

DIAZ MENDOZA MARIO

DIAZ RUIZ ANDRES

DOMINGUEZ BASTIDOS SILVIA

DOMINGUEZ DIAZ GREGORIO

DOMINGUEZ DURAN ROSALIA

DOMINGUEZ ESCUDERO IGNACIO

DOMINGUEZ LOPEZ MARTHA ROMELIA

DOMINGUEZ LUEVANO RAQUEL

DOMINGUEZ PEREZ JUAN JOSE

DOMINGUEZ SOTO JULIO CESAR

DOMINGUEZ URBINA MARCO ANTONIO

DONATO MARTINEZ GLORIA

DUARTE ZUBIA BENITO

DUEÑAS HERNANDEZ CARLOS ALBERTO

DURON GUTIERREZ JORGE ALBERTO

ECHAVARRIA NAVARRO JAVIER

ELIZALDE DOMINGUEZ OMAR

ENRIQUEZ LOPEZ REYNA

ENRIQUEZ MENDEZ NORMA ELVA

ENRIQUEZ ROSALES HILDA

ESCALANTE ENRIQUEZ MARIO ELOY

ESCOBEDO CARDONA MARGARITA

ESPARZA CHAVIRA RITA MAGDALENA

ESPINO POMPA IRMA LORENA

ESPINO RANGEL MARIA DE LOS ANGELES

ESPINOZA IBARRA ILEANA MABEL

ESQUIVEL SALAZAR JACINTO

ESTRADA GONZALEZ RAUL ARMANDO

ESTRADA RODRIGUEZ JOSE GABRIEL

ESTRADA VARELA YOLANDA

FAVELA HERNANDEZ MARTA ALICIA

FLORES DURAN VICTOR MANUEL

FLORES GRANADOS JOSE ANASTACIO

FLORES MEDINA RAMIRO

FLORES MELENDEZ JESUS JAVIER

FLORES REGALADO JOSE LUIS

FLORES REZA MARTIN

FLORES RODRIGUEZ MA DE LOURDES

FORTANEL LIMAS FILIBERTO

FRANCO CHACON MA YOLANDA

FRANCO NEVAREZ MARIA DOLORES

GABINO VARGAS MIGUEL

GALAVIZ HERNANDEZ GUADALUPE MIREYA

GALINDO DOMINGUEZ FLOR IDALIA

GALLARDO HERNANDEZ CESAR

GAMBINO GALLEGOS MOISES

GAMBOA MACIAS MARIA DEL SOCORRO

GAMBOA PEREZ SAUL ALBERTO

GARCIA ARREOLA VICTOR

GARCIA AVIA EDGAR VICENTE

GARCIA CERVANTES IGNACIO

GARCIA ECHAVARRI VERONICA

GARCIA EVANGELISTA EDUARDO

GARCIA FUENTES SALVADOR

GARCIA GUERRERO JESUS MANUEL

GARCIA IGLESIAS JESUS MANUEL

GARCIA JEREZ MARIA ISABEL

GARCIA MACIAS ANA MA DE LA LUZ

GARCIA ORTEGA ARMANDO

GARCIA PINEDO ARMANDO

GARCIA RIVERA FLORENTINO

GARCIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO

GARCIA SEPULVEDA JUAN DE DIOS

GARIBAY LEDEZMA VICTOR MANUEL

GAYTAN GARDEA CESAR LORENZO

GAYTAN RODRIGUEZ CARLOS

GINEZ LOERA NORMA AIDE

GOMEZ CERVANTES CARLOS

GOMEZ ESPINOZA ROBERTO

GOMEZ HERRERA SERGIO RENE

GOMEZ HIGUERA SILVIA

GOMEZ MEDINA JESUS MANUEL

GOMEZ REYES MARTIN

GONZALEZ ALEMAN ALFREDO

GONZALEZ ALMAZAN NORMA REBECA

GONZALEZ BARRIOS FERNANDO

GONZALEZ BERRIOS ROBERTO ERNESTO

GONZALEZ CARRAZCO ROSALVA

GONZALEZ CRUZ RUFINO

GONZALEZ DEL HIERRO RICARDO

GONZALEZ DIAZ LAURA ISELA

GONZALEZ HERNANDEZ JOSE JAIME

GONZALEZ MARQUEZ SALVADOR ADOLFO

GONZALEZ MEDRANO MARIO ALBERTO

GONZALEZ TORRES ARMANDO

GRADO LEM PATRICIA

GRADO NAVARRO RAYMUNDO

GRANILLO AVILA JESSICA LILIANA

GUADALUPE MARTINEZ ESQUIVEL

GUERRA GARCIA SANDRA

GUERRA LOPEZ MANUEL ARTURO

GUILLEN FRANCO ERNESTO

GUTIERREZ CASTILLO EFRAIN

GUTIERREZ GONZALEZ LUIS MARTIN

GUTIERREZ GONZALEZ MAGDALENA

GUTIERREZ MENDEZ RUBEN

GUTIERREZ VARELA VIVIAN

GUZMAN ENRIQUEZ ROSA MARIA

GUZMAN LERMA FRANCISCA ALICIA

HEREDIA GONZALEZ LUIS RAUL

HERNANDEZ CABRALES MARIA DEL ROSARIO

HERNANDEZ CARRASCO FCO ANTONIO

HERNANDEZ CORONA SANTIAGO

HERNANDEZ DIAZ LUIS CARLOS

HERNANDEZ DUARTE SERGIO

HERNANDEZ HERNANDEZ REFUGIO

HERNANDEZ HOLGUIN CARLOS

HERNANDEZ IBARRA JESUS HIRAM

HERNANDEZ MANRIQUEZ MARCO ANTONIO

HERNANDEZ MARTINEZ MARTIN MANUEL

HERNANDEZ PROMOTOR JAIME

HERNANDEZ REVILLA ROQUE

HERNANDEZ RIVERA RICARDO

HERNANDEZ RUIZ SALVADOR

HERNANDEZ SALAZAR LUIS MIGUEL

HERNANDEZ UNZUETA RAFAEL

HERNANDEZ ZAPATA LUIS ALFONSO

HERRERA BELTRAN NORA YADIRA

HERRERA CORRAL CIPRIANO

HERRERA ZUÑIGA MANUEL

HIDALGO BEJARANO NORMA IMELDA

HINOJOS OVALLE JESUS MANUEL

IBARRA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO

ISIORDIA ARREOLA MARIA YADIRA

JAQUEZ FLORES ESTEBAN

JAQUEZ NAJERA EFREN FRANCISCO

JASSO MARTINEZ ISABEL

JAUREGUI ALVARADO ADRIAN ALBERTO

JAUREGUI CARRASCO GUILLERMO

JUAREZ MIGUEL ANGEL

JUAREZ MONREAL ANA LAURA

JURADO ENRIQUE MARIA GUADALUPE

LARA ONTIVEROS MANUEL

LEAL OLIVAS MOISES

LEDESMA RODRIGUEZ JUAN

LERMA NUEZ JULIO CESAR

LEYVA ORTEGA GUSTAVO EFRAIN

LIRA JARAMILLO MA TERESA

LIRA MAGADAN MARIA DAMIANA

LOERA HERNANDEZ GUADALUPE

LOPEZ ARRIAGA FRANCISCO GERARDO

LOPEZ CARÑERO SANDRA

LOPEZ CEBALLOS EDGAR DAVID

LOPEZ CORTES JAVIER

LOPEZ DE LEON EDUARDO

LOPEZ MEDINA FELIPE

LOPEZ PRIETO ROSA ELIZABETH

LOPEZ RAMIREZ ROBERTO

LOPEZ RODRIGUEZ LUIS LORENZO

LOPEZ RUIZ MORAYMA JOSEFA

LOREDO HERNANDEZ LAURA PATRICIA

LOURDES IVONNE HERNANDEZ MARIÑELARENA

LOYA FLORES OSCAR RENE

LOYA OLIVAS JESUS ANTONIO

LOZANO ESCAMILLA ROSARIO

LOZANO NUÑEZ NORMA ELENA

LOZOYA SANCHEZ JESUS HUMBERTO

LUEVANO GUERRERO JAVIER SANTIAGO

LUEVANO IBARRA LAURO

LUNA PAREDES PEDRO

LUNA PEREZ MARIA SOLEDAD

MACIAS PEREZ YESENIA GUADALUPE

MADRID LOPEZ VICTOR

MAGALLAN MUÑOZ MANUEL GERARDO

MAGALLANES DIAZ ALFONSO

MAGALLANES FRESCAS LUIS CLEMENTE

MAGAÑA PEREZ FRANCISCA HILDA

MALDONADO LUNA LUCIA GUADALUPE

MALDONADO RIOS ZULMA

MALTOS ORTIZ MARISELA

MARIN OLIVAS JOSE MANUEL

MARQUEZ GARCIA MA DEL CARMEN

MARTELL ARMENDARIZ SERGIO

MARTINEZ ALVAREZ VICTOR

MARTINEZ CASTREJON ARTURO

MARTINEZ ESTRADA GUIDO JAVIER

MARTINEZ GALLARDO JAVIER

MARTINEZ GONZALEZ ANGEL SANTIAGO

MARTINEZ LUEVANOS JOSE LUIS

MARTINEZ MARTINEZ VALENTIN

MARTINEZ MATA JUAN CARLOS

MARTINEZ MONRREAL NATALIA REBECA

MARTINEZ MONTAEZ EULALIA

MARTINEZ ONTIVEROS LUIS ALONSO

MARTINEZ RAMIREZ JOSE MARIANO

MARTINEZ REYES ESTEBAN

MARTINEZ RIOS CRUZ

MARTINEZ SANCHEZ JOSE EMILIO

MARTINEZ VARGAS NORA OLIVIA

MARTINEZ VILLEGAS MARIA ELENA

MATA GURROLA ELIZABETH

MATILDES BUCIO ROSALVA

MEDINA GONZALEZ LUZ ELENA

MEDINA HARO AUSTREBERTHA

MEDINA MARTHA LETICIA

MEDINA PARRA ROSA ISABEL

MEDINA RUBIO NORMA CLAUDIA

MEDINA VAZQUEZ YOLANDA

MEDRANO MARTINEZ JOSE LUIS

MEJOR CRUZ VERONICA

MENCHACA CORDOVA MARIA GUADALUPE

MENDOZA GALLEGOS MARIA

MENDOZA GONZALEZ ADRIANA

MENDOZA LOPEZ ELIZABETH

MENDOZA LOYA CARLOS ENRIQUE

MENDOZA MENDOZA OSALDO

MENDOZA MORENO IDELIA

MENDOZA OCHOA PALMA VIVIANA

MENDOZA ZUBIATE JOSE RUBEN

MERCADO SIMENTAL CASIMIRO

MERINO GARCIA RAUL

MEZA MEZA JUANA ALICIA

MIJARES AVILA PEDRO

MINJARES VENEGAS GERARDO ROBERTO

MINJAREZ CUILTY MARIO ENRIQUE

MIRAMONTES PORTILLO JULIO CESAR

MIRANDA FRAIRE RAUL

MIRANDA HERNANDEZ OMAR

MIRANDA HERRERA IGNACIA

MIRANDA PADILLA CESAR ALONSO

MIRANDA SOTO LEOPOLDO

MOJICA GUZMAN BENITO

MOLINA PEREZ RAFAEL OCTAVIO

MOLINA VALENZUELA CLAUDIA ALEJANDRA

MONGE LUNA DIANA MARGARITA

MONTAÑEZ RAMIREZ EDUARDO

MONTOYA REYES MANUEL ALEJANDRO

MORA GOMEZ IVAM

MORA PEREZ HUGO

MORALES ESPINOZA MANUEL

MORALES HUITRON ELISEO

MORALES LOPEZ JESUS OBED

MORALES LOPEZ JULIA

MORALES MONTAÑEZ MARIO

MORALES NUEZ RAUL

MORALES VARGAS EPIGMENIO

MORENO VENEGAS RODRIGO EVERARDO

MORONES RAYGOZA ERNESTO

MOTA CLAUDIA PATRICIA

MOYA GARCIA MARIA ESTHELA

MUNOZ SOTO ADALBERTO

MUÑIZ JIMENEZ ORALIA

MUÑOZ BERNAL OSCAR ALFREDO

MUÑOZ CORRAL BLAS

MUÑOZ HERNANDEZ MARTHA VERONICA

MUÑOZ LERMA BERTHA ALICIA

MUÑOZ SALCIDO MARIA CAROLINA

MURGUIA GARCIA VICTORIA

MURILLO CANALES ANTONIA

MURILLO GOMEZ CESAR RAMON

MURILLO GUTIERREZ MANUELA

MURO ZAMORA JORGE LUIS

NAJERA FIERRO JESUS ARMANDO

NAURIZA URIBE SERGIO

NEGRETE TARIN JESUS

NEVAREZ ACUÑA LORENZO ARMANDO

NEVAREZ CERVANTES ELVIRA

NEVAREZ PAYAN JAVIE

NIETO GARCIA VICTOR

NIEVES LEOS ENRIQUE

NIÑO QUIROZ J REMEDIOS

NOLBERTO SANCHEZ GIOVANI JESUS

NUEZ BAUTISTA JOSE ANGEL

OCHOA HERRERA DAVID SERGIO

OLIVAS FLORES JUAN ALBERTO

OLIVAS LOPEZ MA DE JESUS

OLIVAS MARTINEZ JOSE ALEJANDRO

OLMOS CANO MYRIAM

ONTIVEROS MEDINA CONSUELO

ORDOÑEZ RASCON IVAN

OROZCO VEGA NEREYDA

ORTA RAMIREZ JUAN PABLO

ORTEGA ADAME YOLANDA

ORTEGA ARELLANO MARIA DEL CARMEN

ORTEGA GARCIA VICTOR M

ORTEGA MACIAS HECTOR HUGO

ORTEGA OVALLE ANA LUISA

ORTIZ HERNANDEZ RAQUEL

ORTIZ MARES MARTIN

ORTIZ ORTIZ VICTOR ALEJANDRO

ORVIZ CASTAEDA ELISEO IVAN

PACHECO GUTIERREZ JUAN CARLOS

PADILLA AGUILAR RAFAEL

PALACIOS GARCIA JOSE CARLOS

PALENCIA QUEZADA HILARIO M

PALMA VARGAS BYANCA ESMERALDA

PANTOJA MORALES MARIA GUADALUPE

PEÑA FONTES FRANCISCO

PERALES CAMPUZANO MARIA GABRIELA

PEREYRA SANCHEZ ROBERTO

PEREZ HERNANDEZ FELIPE

PEREZ HERNANDEZ OMAR GERARDO

PEREZ MARTINEZ SALVADOR

PEREZ NAJERA ELISA

PEREZ QUINTANA MIGUEL ANGEL

PEREZ RAMIREZ JARED

PEREZ RODRIGUEZ SERGIO

PONCE DE LEON ORDOÑEZ ELIZABETH

PONCE ESPINOZA ROSA

PONCE LOPEZ FELIX

PONCE SOTELO SOCORRO

PUENTES HERNANDEZ NATIVIDAD

PULIDO HILDA ROCIO

QUINTANA RAMIREZ GRACIELA

QUIÑONES ESQUIVEL MA LOURDES

QUIROZ FRANCISCA

RAMIREZ ARTEAGA PEDRO

RAMIREZ BAILON FERNANDO

RAMIREZ GARCIA GENARO

RAMIREZ GARCIA MARTHA MONICA

RAMIREZ LOPEZ ROCIO ADRIANA

RAMIREZ LOPEZ RODRIGO

RAMIREZ MOLINA VERENICE

RAMIREZ RIOS JOSE LUIS

RAMIREZ RODRIGUEZ ELVIRA OLIVIA

RAMIREZ SECUNDINO MARIO ALBERTO

RAMOS ARAGON YURIDIA

RAMOS GARCIA JUAN JOEL

RAMOS HERNANDEZ LUCIO

RAMOS RODRIGUEZ ALBERTO

RAMOS RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA

RAYOS HERNANDEZ J PAZ

REY JIMENEZ ROSALIA

REYES CANOSA SERGIO ARTURO

REYES ESQUIVEL SONIA MARIA

REYES GUTIERREZ JOSE MIGUEL

REYES JIMENEZ PERLA

RIESTRA LIMAS JOSEFINA

RIOS BERMUDEZ IGNACIO

RIOS CASTREJON MIGUEL

RIOS CORRAL ROSA IRMA

RIVAS ALVARADO RICARDO

RIVAS ESPINO BLANCA YADIRA

RIVAS HOLGUIN GUILLERMINA

RIVAS MORALES JAVIER ADRIAN

RIVERA GUTIERREZ NOHEMI

RIVERA PERALES VICTOR MANUEL

ROACHO MEZA SERGIO MANUEL

ROBLES MUÑOZ ANGELICA MARIA

ROCHA COATES MIRIAM

ROCHA VILLANUEVA ESPERANZA

RODRIGUEZ CARMONA NARCIZO

RODRIGUEZ CRUZ JACINTO

RODRIGUEZ DE LA ROSA GLORIA MARIA

RODRIGUEZ ESTRADA ROSA ELVA

RODRIGUEZ GONZALEZ ADAN

RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS MANUEL

RODRIGUEZ LUEVANOS GUADALUPE

RODRIGUEZ MEDRANO EDMUNDO

RODRIGUEZ MELENDEZ ERIKA IVONNE

RODRIGUEZ PIÑON LEONEL

RODRIGUEZ PONCE JESUS CONRADO

RODRIGUEZ PONCE LETICIA

RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE

RODRIGUEZ RAMON MARTIN

RODRIGUEZ RIOS JUAN

ROHANA DELGADILLO LAURA SOLEDAD

ROJAS GOMEZ MARCOS ALVARO

ROJERO GONZALEZ PABLO NATIVIDAD

ROMAN AGUIRRE JOSE ANTONIO

ROMAN BEN DAVID

ROMAN QUEVEDO RITA

ROMERO DIAZ ERIK ALEJANDRO

ROMERO ORTIZ LUIS CARLOS

ROSALES MUÑOZ TERESA DE JESUS

RUBIO ARMENDARIZ SILVIA

RUBIO COLON CORINA

RUBIO GUADERRAMA SARA GPE

RUBIO REYES VICTOR HUGO

RUIZ CHAVEZ JESUS GUILLERMO

RUIZ GARCIA JOSE SANTOS

RUIZ MORENO ROSALINDA

RUIZ ROJAS OBED

RUIZ URIBE LUIS GERARDO

SAENZ DEL RIO ALMA GUADALUPE

SAENZ JUAREZ VICTOR HUGO

SALAZAR FLORES JOSE ANTONIO

SALAZAR MARTINEZ JOSE JAIME

SALCIDO RODRIGUEZ LUIS RAUL

SANCHEZ AGUIRRE GERARDO JAVIER

SANCHEZ CHAVEZ JESUS MANUEL

SANCHEZ CUEVAS LORENZO

SANCHEZ HERNANDEZ CLAUDIA ESTELA

SANCHEZ NUEZ FERNANDO

SANCHEZ RANGEL MA DE JESUS

SANCHEZ REYES SERGIO

SANCHEZ SAENZ ANA BEATRIZ

SANDOVAL ACOSTA MARIO ALFONSO

SANDOVAL BATISTA MARTHA OLIVIA

SANTANA MEDRANO JAVIER

SARMIENTO MARTINEZ JOSE

SEAEZ GARCIA MANUEL

SIFUENTES PUENTES FRANCISCO JAVIER

SILOS LOPEZ FELIPE

SILVA JAVALERA TOMAS

SILVA RUBIO JESUS EDUARDO

SIÑAS OLVERA RAFAEL OMAR

SOLIS MARTINEZ ENDY YADIRA

SOLIS RESENDIZ IRAM

SORIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO

SOSA SEANEZ EUSTAQUIO

SOTO APARICIO CLAUDIA YAZMIN

SOTO GANDARA MIGUEL

SOTO GARIBAY RAFAELA

SOTO HERNANDEZ CESAR MANUEL

SOTO MORALES MANUEL

SUAREZ CASTILLO PEDRO

SUAREZ MENESES LUISA ISABEL

TABARES GUEVARA HECTOR EDMUNDO

TALAMANTES HOLGUIN MARIA DE JESUS

TALAMANTES PEREYRA RAUL

TAMEZ GUTIERREZ JESUS FRANCISCO

TAVARES CAMPOS PEDRO

TENA ARREOLA ROMAN HUMBERTO

TENA CHAVEZ RICARDO

TERRAZAS CORRAL JOSE LUIS

TERRAZAS MOLINA RAFAEL ARTEMIO

TORRES GALVEZ EMIGDIO

TORRES LECHUGA LEONILA

TORRES MIER JORGE ALBERTO

TORRES NAVA LUIS HECTOR

TORRES ZUÑIGA JAVIER

TREJO CHAVEZ JUAN ALBERTO

URIBE GONZALEZ MARGARITA

VALADEZ REYES ISMAEL HEDGAR

VALDES SANCHEZ ELISEO

VALDEZ ZENAIDA DELIA

VALENCIA BRISEÑO HECTOR HUGO

VALENCIA CALZO HABACU

VALENZUELA PEREZ GERARDO

VALENZUELA REYES ENRIQUE

VALVERDE HERNANDEZ LORENZO

VARGAS CALDERON MA EUGENIA

VARGAS FLORES GUSTAVO

VASQUEZ REYES SERGIO LUIS

VASQUEZ VILLALOBOS JOSE ALFONSO

VAZQUEZ BUTO IVONNE GEORGINA

VAZQUEZ GONZALEZ MANUELA

VAZQUEZ GONZALEZ MARTIN RUFINO

VAZQUEZ LOPEZ ANDRES

VAZQUEZ MACHADO ELEAZAR

VEGA GALLEGOS MANUEL

VEGA MARTINEZ JUAN MANUEL

VELAZQUEZ RUIZ RAUL

VELEZ BALANDRAN SERGIO ARTURO

VENEGAS ESTALA MA CONCEPCION

VERDUGO DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN

VILLALBA GONZALEZ MA DEL REFUGIO

VILLALOBOS BERZOZA JAVIER

VILLALOBOS TORRES ROSA ELVIRA

VILLELA LUCERO OSCAR

VILLESCAS CORRAL JOSE MARTIN

VILLORDO AVILA SERGIO

ZACARIAS CADENA MIGUEL ANTONIO

ZAPOT CHACHA ALBERTO

ZARATE BUSTAMANTE ARMANDO MARIO

ZAVALA PAEZ EVERARDO

ZUBIA LOPEZ RICARDO PABEL

ZUBIA SOTO JESUS HUMBERTO



,se les decretó la rebeldía procesal; en consecuencia: TERCERO. Se decreta el

vencimiento anticipado del término de la vigencia del contrato de cuenta corriente de los

créditos otorgados a los demandados; y como consecuencia de ello, se condena a la

parte demandada a pagar al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA

PARA LOS TRABAJADORES, la cantidad que resulte por concepto de suerte principal;

la cantidad que por concepto de Intereses Ordinarios devengados y Moratorios que se

sigan generando hasta la total solución del presente negocio, cantidades que deberán de

justificarse en liquidación de sentencia conforme a lo pactado en cada uno de los créditos

otorgados a los hoy demandados. CUARTO. Se condena a la parte demandada al pago

de las costas de la presente instancia. QUINTO. Se concede a la parte demandada, el

término de CINCO días a partir de que cause ejecutoria la presente resolución para que

cumpla con el contenido de la presente sentencia, si no lo hace, sáquese a remate el bien

inmueble hipotecado y con su producto páguese al acreedor. SEXTO. En virtud de que los

demandados fueron emplazados por edictos, se ordena que los puntos resolutivos sean

publicados por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en el Portal Electrónico

destinado para ello, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 781 del Código

Procesal Civil de la Entidad. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y LISTESE.- Artículo

211 fracción V del Código Procesal Civil del Estado.- Así definitivamente lo resolvió y

firmó el Ciudadano Licenciado GUILLERMO MARTINEZ GALARZA, Juez Cuarto de

Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, con

residencia en esta ciudad, ante el Ciudadano Licenciado JAIME ARTURO

MIRAMONTES PERALES, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

En la misma fecha

se listó la anterior resolución.-CONSTE.- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - Firmas ilegibles, Rúbricas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Torreón, Coah., a 06 de Octubre de 2016

EL C. SECRETARIO DE ACUERDO Y TRÁMITE

DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA

EN MATERIA CIVIL

LIC. JAIME ARTURO MIRAMONTES PERALES

 


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