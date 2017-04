Den la cara ante la justicia, exige PAN

El dirigente local del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Espinoza Cortés, exigió a los exfuncionarios estatales involucrados en los presuntos actos de corrupción cometidos en el sexenio pasado que comparezcan de manera voluntaria ante la justicia, para que encaren las acusaciones en su contra en vez de recurrir a los amparos.“Que den la cara a los ciudadanos, de todos esos actos arbitrarios, abusivos y de delito que cometieron, deben dejar de estar presentando amparos y presentarse ante los jueces, ahí tienen ellos la garantía de audiencia y llevar un proceso; y también poder ofrecer pruebas de su descaro”, dijo.Sin embargo, para el delegado nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Moreno Peña, las acciones judiciales en contra del exmandatario César Duarte Jáquez y exfuncionarios tienen una connotación política, porque se busca distraer la atención de “la tormenta mediática” que enfrenta el gobernador Javier Corral.“Tiene una connotación política, definitivamente lo tiene, creo que se buscaba distraer la atención de lo que estaba pasando con las críticas en los medios nacionales por la violencia, la inseguridad, de alguna manera podrá tener algo de eso, ¿por qué no se hizo antes de eso?, se pudo haber hecho antes, pero se hizo cuando estaba arreciando la tormenta mediática en contra del gobierno local”, mencionó ayer en su visita a la ciudad.Espinoza Cortés agregó que si los exfuncionarios no hicieron nada ilegal no deberían tener temor de comparecer ante las autoridades que los investigan y los requieren pero, en cambio, han preferido buscar amparos para protegerse.Mientras que el delegado priista aseguró que si bien los casos tienen una connotación política que impactan directamente al partido, agregó que en este momento tienen una secuencia jurídica, de la que estarán pendientes para que las autoridades actúen conforme a derecho.Entre los exfuncionarios que han solicitado amparos ante la justicia federal se encuentran el exdirector de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín García; Mario Trevizo Salazar, exconsejero jurídico y ex secretario general de Gobierno en el sexenio pasado.También Oswaldo Martínez Rempening, anterior subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación; el exdirector administrativo de la Secretaría de Salud, Juan Carlos Flores González; y el exdirector de Comunicación Social, Sergio Belmonte Almeida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.