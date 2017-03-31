Hallan en Torreón más demandas
Juan de Dios Olivas/
El Diario | Sábado 01 Abril 2017 | 00:01:00 hrs
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Entre los casos se encuentran personas que estaban bajo esquemas de regularización a través de convenios firmados con el Infonavit.
Sin embargo, un área jurídica del organismo de la vivienda que tiene sus oficinas en la Ciudad de México, promovió ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón un juicio especial hipotecario que fue radicado bajo el expediente 219/2016.
En octubre del año pasado, el magistrado de esa instancia declaró en rebeldía al medio millar de derechohabientes sin haberles notificado la demanda en Ciudad Juárez, de acuerdo con un edicto del cual El Diario tiene una copia y es difundido en su edición digital junto con los nombres de los afectados.
El siguiente paso era la adjudicación de la vivienda a favor del Infonavit, indicó Rodríguez Chávez.
Por esto último, alertó de desalojos con la fuerza pública y llamó a los afectados a solicitar ayuda a la FCA para impedir que pierdan sus casas.
Señaló que los afectados pueden comunicarse al teléfono 656-213-23-09 con Lorenzo Rangel, encargado de estos casos en la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción.
La Fiscalía Ciudadana Anticorrupción recientemente logró que el juez Quinto de Distrito con sede en Ciudad Juárez admitiera un juicio de amparo promovido por un matrimonio juarense en contra del Infonavit para evitar ser despojados de su vivienda adquirida con un crédito de ese organismo federal.
El amparo de la justicia federal fue promovido por Ana Margarita Rodríguez Reyes y Carlos Gaspar Velázquez y una tercera persona de nombre Marco Antonio Alemán, que adquirió la propiedad en traspaso.
El edicto de notificación dice, textualmente:
Ante este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de
Torreón, con residencia en esta ciudad y dentro de los autos del Expediente Número
219/2016 derivadas del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por INFONAVIT en
contra de los ciudadanos
ABE ERIVES JUAN MANUEL
ACEVEDO ACEVEDO MARIA DE JESUS
ACEVEDO SERRANO JUAN ALBERTO
ACOSTA PIZARRO JORGE ALEJANDRO
ADAME CHAVARRIA BLANCA GUADALUPE
AGUERO CHAVARRIA RAMON
AGUILERA AGUIRRE MARIA DE LOS ANGELES CR
AGUILERA PONCE CARMEN ELENA
AGUIRRE FERNANDEZ SUSANA INES
ALCOCER BARRON YOLANDA
ALDACO LAURO ALEJANDRO
ALDERETE AVALOS MARCOS ARTURO
ALFARO HERNANDEZ GILBERTO
ALFARO MARIN JOSE ALFREDO
ALPISTA MARTINEZ OSCAR ALFREDO
ALVARADO ALVARADO JOSE SOCORRO
ALVARADO CASTRO SILVIA CRUZ
ALVARADO SAUCEDO CATALINA
ALVARADO VALENZUELA MARIA INES
ALVAREZ PALACIO RUBEN ADRIAN
ALVAREZ TALAMANTES BENJAMIN
AMABLE SILVA JESUS
AMADOR REYES JOSE LUIS
AMARO CASTRO JOSE MANUEL
ANAYA CHAVARRIA MARIA GUADALUPE
ANDRADE SALAZAR ERNESTO
ANDUJO RAMOS MANUEL
ANGEL MENDOZA JESUS
ANTILLON JIMENEZ MINERVA
APODACA RAMIREZ DIANA MARIBEL
AQUE LOPEZ CARLOS ANTONIO
ARELLANO RIOS MANUEL ARCADIO
ARGUELLO BARRAZA NOE
ARIAS GOMEZ CARLOS
ARMENDARIZ DURAN MARIA AMERICA
ARMENDARIZ RAMOS OSCAR MANUEL
ARMENGOL DE LA ROSA CARLOS
ARREDONDO BUGARIN MONICA
ARVIZO CARRASCO JUANA GUADALUPE
ARZOLA ZAPATA JOSE
AVENA PADILLA EMILIA
AVILA AVILA JESUS
AVILA GUERRA DELIA JOSEFA
BACA MENDEZ HECTOR
BACA PORTILLO AMADOR
BADAL CASTELLANO ASUNCION
BALDERRAMA OROZCO SOCORRO GRACIELA
BALTAZAR ARMENDARIZ DANIEL NOE
BALTIERREZ HOLGUIN JESUS JOSE
BAÑUELOS BERNAL ABRAHAM
BARRAZA CALDERON ALBERTO
BARRAZA CENICEROS RAMON
BARRIOS RENDON JESUS ANGELINA
BARRON BURROLA JULIO ALFONSO
BARTOLO SOLIS ABRAHAM
BASURTO CUEVAS JUAN MANUEL
BAUTISTA AVINA MA DE LOURDES
BECERRA MIRELES RUBEN
BEDOLLA OVIEDO JOSE LUIS
BENITES PEREDA JESUS EDUARDO
BENITEZ ESPINOZA JESUS ALBERTO
BLANCO CARRILLO MARIA BEATRIZ
BRETADO DURAN BEATRIZ ROCIO
BURCIAGA BORUNDA YAZMIN KARINA
BUSTILLOS BUSTILLOS JUAN MANUEL
BUSTILLOS GARCIA MARIA ESMERALDA
CABALLERO IBAÑEZ JUAN JOSE
CABALLERO VAZQUEZ MIGUEL
CABRAL ADELA
CABRAL LUCERO ARELI
CABRERA CRUZ LETICIA
CABRERA TORRES EDGAR RENE
CAJICA BASURTO CLEMENTE
CAMACHO LOYA JOSE
CAMPA CARDENAS LILIANA GABRIELA
CANDELARIO HIPOLITO ROSAURA
CANDYA MALDONADO BLANCA ESTELA
CARDENAS ALFARO NANCY MARIA
CARDENAS LEDEZMA HECTOR MANUEL
CARDONA CASTILLO BERTHA
CARNERO TORRES FRANCISCO
CARO CARTA MARIA DE JESUS
CARO OLIVAS MARIA ALMA
CARRASCO PALACIOS SALVADOR
CARREON GARCIA LUIS SAUL
CARREON SAUCEDO ROSA MARIA
CARRERA ALDAVA CONSUELO DE JESUS
CARRILLO AMARO JULIAN
CARRILLO BOJORQUEZ GEMA CECILIA
CARRILLO LOPEZ SIMON
CARRILLO PRIETO CARLOS ALBERTO
CARRILLO VALDEZ LUIS ALFREDO
CARTA LUNA ARMANDO
CASARRUBIAS SILVESTRE ERIKA
CASTAÑEDA CHAVEZ ALICIA
CASTILLO MORALES FERNANDO
CASTILLO VENZOR FELIPE
CASTREJON RUVALCABA LUIS ALONSO
CASTRO FRANCO MERCEDES FABIOLA
CASTRO GOMEZ RAMONA ALICIA
CASTRO MEDINA GUADALUPE
CAUDILLO MEJIA MA DEL REFUGIO
CEDILLO CONTRERAS JULIAN
CEJA GARCIA VICTOR JAVIER
CENICEROS CEPEDA JAVIER
CENICEROS COBOS ALMA ROSA
CERECERES CAMPOS GUADALUPE ALFONSO
CERVANTES GOMEZ MARISOL
CERVANTES PORTILLO MARTHA
CERVANTES SOLEDAD JESUS J
CHAPARRO CHACON GRACIELA
CHAPARRO MENDOZA MARIA TERESA
CHAPARRO PEREZ MARGARITA
CHAPARRO ROBLES FABIOLA DEL CARMEN
CHAVARRIA MAGALLANES JOSE PAZ
CHAVEZ GABINO JUPITER
CHAVEZ LOPEZ MARIN
CHAVEZ QUINTANA VICTOR
CHAVIRA ALTAMIRANO MARIA DE JESUS
CHAVIRA CARMONA JULIETA
CHONTAL AZAMAR AGUSTINA
CISNEROS LUCERO GABRIELA
CISNEROS SAUCEDA CARMEN KARINA
CONTRERAS DOMINGUEZ CECILIA
CONTRERAS MATA SANDRA IVONNE
CORCHADO GARZA GILBERTO
CORDOVA CRUZ CANDELARIA
CORELLA VELARDE OSCAR OSVALDO
CORNEJO CARBAJAL GUSTAVO
CORNELIO RAMIREZ ALEJANDRO
CORONA BUELNA GLORIA MIREYA
CORONA MONTOYA HECTOR ALFONSO
CORTES ALMA ROSA
CRISTIAN ADRIAN REYES ORTIZ
CRUZ GARCIA ELISEO
CRUZ PEREZ ANA LILIA
CRUZ PORTILLO GUADALUPE EFRAIN
CRUZ RAMOS AURELIO
DANIEL S DOMINGUEZ VICTOR MANUEL
DAVILA HERNANDEZ VICTOR MANUEL
DAVILA VALENZUELA IGNACIO
DE LA ROSA SANCHEZ ELVIRA
DE LOS SANTOS RAMIREZ MARIA NATIVIDAD
DE SANTIAGO MENCHACA NORMA IRENE
DELGADO LOMAS MARTHA VIRGINIA
DELGADO MARTINEZ FRANCISCO
DELGADO TORRES ALEJANDRA PATRICIA
DIAZ FRANCO JOSE CARMEN
DIAZ MELENDEZ MARTINA ALICIA
DIAZ MENDOZA MARIO
DIAZ RUIZ ANDRES
DOMINGUEZ BASTIDOS SILVIA
DOMINGUEZ DIAZ GREGORIO
DOMINGUEZ DURAN ROSALIA
DOMINGUEZ ESCUDERO IGNACIO
DOMINGUEZ LOPEZ MARTHA ROMELIA
DOMINGUEZ LUEVANO RAQUEL
DOMINGUEZ PEREZ JUAN JOSE
DOMINGUEZ SOTO JULIO CESAR
DOMINGUEZ URBINA MARCO ANTONIO
DONATO MARTINEZ GLORIA
DUARTE ZUBIA BENITO
DUEÑAS HERNANDEZ CARLOS ALBERTO
DURON GUTIERREZ JORGE ALBERTO
ECHAVARRIA NAVARRO JAVIER
ELIZALDE DOMINGUEZ OMAR
ENRIQUEZ LOPEZ REYNA
ENRIQUEZ MENDEZ NORMA ELVA
ENRIQUEZ ROSALES HILDA
ESCALANTE ENRIQUEZ MARIO ELOY
ESCOBEDO CARDONA MARGARITA
ESPARZA CHAVIRA RITA MAGDALENA
ESPINO POMPA IRMA LORENA
ESPINO RANGEL MARIA DE LOS ANGELES
ESPINOZA IBARRA ILEANA MABEL
ESQUIVEL SALAZAR JACINTO
ESTRADA GONZALEZ RAUL ARMANDO
ESTRADA RODRIGUEZ JOSE GABRIEL
ESTRADA VARELA YOLANDA
FAVELA HERNANDEZ MARTA ALICIA
FLORES DURAN VICTOR MANUEL
FLORES GRANADOS JOSE ANASTACIO
FLORES MEDINA RAMIRO
FLORES MELENDEZ JESUS JAVIER
FLORES REGALADO JOSE LUIS
FLORES REZA MARTIN
FLORES RODRIGUEZ MA DE LOURDES
FORTANEL LIMAS FILIBERTO
FRANCO CHACON MA YOLANDA
FRANCO NEVAREZ MARIA DOLORES
GABINO VARGAS MIGUEL
GALAVIZ HERNANDEZ GUADALUPE MIREYA
GALINDO DOMINGUEZ FLOR IDALIA
GALLARDO HERNANDEZ CESAR
GAMBINO GALLEGOS MOISES
GAMBOA MACIAS MARIA DEL SOCORRO
GAMBOA PEREZ SAUL ALBERTO
GARCIA ARREOLA VICTOR
GARCIA AVIA EDGAR VICENTE
GARCIA CERVANTES IGNACIO
GARCIA ECHAVARRI VERONICA
GARCIA EVANGELISTA EDUARDO
GARCIA FUENTES SALVADOR
GARCIA GUERRERO JESUS MANUEL
GARCIA IGLESIAS JESUS MANUEL
GARCIA JEREZ MARIA ISABEL
GARCIA MACIAS ANA MA DE LA LUZ
GARCIA ORTEGA ARMANDO
GARCIA PINEDO ARMANDO
GARCIA RIVERA FLORENTINO
GARCIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
GARCIA SEPULVEDA JUAN DE DIOS
GARIBAY LEDEZMA VICTOR MANUEL
GAYTAN GARDEA CESAR LORENZO
GAYTAN RODRIGUEZ CARLOS
GINEZ LOERA NORMA AIDE
GOMEZ CERVANTES CARLOS
GOMEZ ESPINOZA ROBERTO
GOMEZ HERRERA SERGIO RENE
GOMEZ HIGUERA SILVIA
GOMEZ MEDINA JESUS MANUEL
GOMEZ REYES MARTIN
GONZALEZ ALEMAN ALFREDO
GONZALEZ ALMAZAN NORMA REBECA
GONZALEZ BARRIOS FERNANDO
GONZALEZ BERRIOS ROBERTO ERNESTO
GONZALEZ CARRAZCO ROSALVA
GONZALEZ CRUZ RUFINO
GONZALEZ DEL HIERRO RICARDO
GONZALEZ DIAZ LAURA ISELA
GONZALEZ HERNANDEZ JOSE JAIME
GONZALEZ MARQUEZ SALVADOR ADOLFO
GONZALEZ MEDRANO MARIO ALBERTO
GONZALEZ TORRES ARMANDO
GRADO LEM PATRICIA
GRADO NAVARRO RAYMUNDO
GRANILLO AVILA JESSICA LILIANA
GUADALUPE MARTINEZ ESQUIVEL
GUERRA GARCIA SANDRA
GUERRA LOPEZ MANUEL ARTURO
GUILLEN FRANCO ERNESTO
GUTIERREZ CASTILLO EFRAIN
GUTIERREZ GONZALEZ LUIS MARTIN
GUTIERREZ GONZALEZ MAGDALENA
GUTIERREZ MENDEZ RUBEN
GUTIERREZ VARELA VIVIAN
GUZMAN ENRIQUEZ ROSA MARIA
GUZMAN LERMA FRANCISCA ALICIA
HEREDIA GONZALEZ LUIS RAUL
HERNANDEZ CABRALES MARIA DEL ROSARIO
HERNANDEZ CARRASCO FCO ANTONIO
HERNANDEZ CORONA SANTIAGO
HERNANDEZ DIAZ LUIS CARLOS
HERNANDEZ DUARTE SERGIO
HERNANDEZ HERNANDEZ REFUGIO
HERNANDEZ HOLGUIN CARLOS
HERNANDEZ IBARRA JESUS HIRAM
HERNANDEZ MANRIQUEZ MARCO ANTONIO
HERNANDEZ MARTINEZ MARTIN MANUEL
HERNANDEZ PROMOTOR JAIME
HERNANDEZ REVILLA ROQUE
HERNANDEZ RIVERA RICARDO
HERNANDEZ RUIZ SALVADOR
HERNANDEZ SALAZAR LUIS MIGUEL
HERNANDEZ UNZUETA RAFAEL
HERNANDEZ ZAPATA LUIS ALFONSO
HERRERA BELTRAN NORA YADIRA
HERRERA CORRAL CIPRIANO
HERRERA ZUÑIGA MANUEL
HIDALGO BEJARANO NORMA IMELDA
HINOJOS OVALLE JESUS MANUEL
IBARRA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO
ISIORDIA ARREOLA MARIA YADIRA
JAQUEZ FLORES ESTEBAN
JAQUEZ NAJERA EFREN FRANCISCO
JASSO MARTINEZ ISABEL
JAUREGUI ALVARADO ADRIAN ALBERTO
JAUREGUI CARRASCO GUILLERMO
JUAREZ MIGUEL ANGEL
JUAREZ MONREAL ANA LAURA
JURADO ENRIQUE MARIA GUADALUPE
LARA ONTIVEROS MANUEL
LEAL OLIVAS MOISES
LEDESMA RODRIGUEZ JUAN
LERMA NUEZ JULIO CESAR
LEYVA ORTEGA GUSTAVO EFRAIN
LIRA JARAMILLO MA TERESA
LIRA MAGADAN MARIA DAMIANA
LOERA HERNANDEZ GUADALUPE
LOPEZ ARRIAGA FRANCISCO GERARDO
LOPEZ CARÑERO SANDRA
LOPEZ CEBALLOS EDGAR DAVID
LOPEZ CORTES JAVIER
LOPEZ DE LEON EDUARDO
LOPEZ MEDINA FELIPE
LOPEZ PRIETO ROSA ELIZABETH
LOPEZ RAMIREZ ROBERTO
LOPEZ RODRIGUEZ LUIS LORENZO
LOPEZ RUIZ MORAYMA JOSEFA
LOREDO HERNANDEZ LAURA PATRICIA
LOURDES IVONNE HERNANDEZ MARIÑELARENA
LOYA FLORES OSCAR RENE
LOYA OLIVAS JESUS ANTONIO
LOZANO ESCAMILLA ROSARIO
LOZANO NUÑEZ NORMA ELENA
LOZOYA SANCHEZ JESUS HUMBERTO
LUEVANO GUERRERO JAVIER SANTIAGO
LUEVANO IBARRA LAURO
LUNA PAREDES PEDRO
LUNA PEREZ MARIA SOLEDAD
MACIAS PEREZ YESENIA GUADALUPE
MADRID LOPEZ VICTOR
MAGALLAN MUÑOZ MANUEL GERARDO
MAGALLANES DIAZ ALFONSO
MAGALLANES FRESCAS LUIS CLEMENTE
MAGAÑA PEREZ FRANCISCA HILDA
MALDONADO LUNA LUCIA GUADALUPE
MALDONADO RIOS ZULMA
MALTOS ORTIZ MARISELA
MARIN OLIVAS JOSE MANUEL
MARQUEZ GARCIA MA DEL CARMEN
MARTELL ARMENDARIZ SERGIO
MARTINEZ ALVAREZ VICTOR
MARTINEZ CASTREJON ARTURO
MARTINEZ ESTRADA GUIDO JAVIER
MARTINEZ GALLARDO JAVIER
MARTINEZ GONZALEZ ANGEL SANTIAGO
MARTINEZ LUEVANOS JOSE LUIS
MARTINEZ MARTINEZ VALENTIN
MARTINEZ MATA JUAN CARLOS
MARTINEZ MONRREAL NATALIA REBECA
MARTINEZ MONTAEZ EULALIA
MARTINEZ ONTIVEROS LUIS ALONSO
MARTINEZ RAMIREZ JOSE MARIANO
MARTINEZ REYES ESTEBAN
MARTINEZ RIOS CRUZ
MARTINEZ SANCHEZ JOSE EMILIO
MARTINEZ VARGAS NORA OLIVIA
MARTINEZ VILLEGAS MARIA ELENA
MATA GURROLA ELIZABETH
MATILDES BUCIO ROSALVA
MEDINA GONZALEZ LUZ ELENA
MEDINA HARO AUSTREBERTHA
MEDINA MARTHA LETICIA
MEDINA PARRA ROSA ISABEL
MEDINA RUBIO NORMA CLAUDIA
MEDINA VAZQUEZ YOLANDA
MEDRANO MARTINEZ JOSE LUIS
MEJOR CRUZ VERONICA
MENCHACA CORDOVA MARIA GUADALUPE
MENDOZA GALLEGOS MARIA
MENDOZA GONZALEZ ADRIANA
MENDOZA LOPEZ ELIZABETH
MENDOZA LOYA CARLOS ENRIQUE
MENDOZA MENDOZA OSALDO
MENDOZA MORENO IDELIA
MENDOZA OCHOA PALMA VIVIANA
MENDOZA ZUBIATE JOSE RUBEN
MERCADO SIMENTAL CASIMIRO
MERINO GARCIA RAUL
MEZA MEZA JUANA ALICIA
MIJARES AVILA PEDRO
MINJARES VENEGAS GERARDO ROBERTO
MINJAREZ CUILTY MARIO ENRIQUE
MIRAMONTES PORTILLO JULIO CESAR
MIRANDA FRAIRE RAUL
MIRANDA HERNANDEZ OMAR
MIRANDA HERRERA IGNACIA
MIRANDA PADILLA CESAR ALONSO
MIRANDA SOTO LEOPOLDO
MOJICA GUZMAN BENITO
MOLINA PEREZ RAFAEL OCTAVIO
MOLINA VALENZUELA CLAUDIA ALEJANDRA
MONGE LUNA DIANA MARGARITA
MONTAÑEZ RAMIREZ EDUARDO
MONTOYA REYES MANUEL ALEJANDRO
MORA GOMEZ IVAM
MORA PEREZ HUGO
MORALES ESPINOZA MANUEL
MORALES HUITRON ELISEO
MORALES LOPEZ JESUS OBED
MORALES LOPEZ JULIA
MORALES MONTAÑEZ MARIO
MORALES NUEZ RAUL
MORALES VARGAS EPIGMENIO
MORENO VENEGAS RODRIGO EVERARDO
MORONES RAYGOZA ERNESTO
MOTA CLAUDIA PATRICIA
MOYA GARCIA MARIA ESTHELA
MUNOZ SOTO ADALBERTO
MUÑIZ JIMENEZ ORALIA
MUÑOZ BERNAL OSCAR ALFREDO
MUÑOZ CORRAL BLAS
MUÑOZ HERNANDEZ MARTHA VERONICA
MUÑOZ LERMA BERTHA ALICIA
MUÑOZ SALCIDO MARIA CAROLINA
MURGUIA GARCIA VICTORIA
MURILLO CANALES ANTONIA
MURILLO GOMEZ CESAR RAMON
MURILLO GUTIERREZ MANUELA
MURO ZAMORA JORGE LUIS
NAJERA FIERRO JESUS ARMANDO
NAURIZA URIBE SERGIO
NEGRETE TARIN JESUS
NEVAREZ ACUÑA LORENZO ARMANDO
NEVAREZ CERVANTES ELVIRA
NEVAREZ PAYAN JAVIE
NIETO GARCIA VICTOR
NIEVES LEOS ENRIQUE
NIÑO QUIROZ J REMEDIOS
NOLBERTO SANCHEZ GIOVANI JESUS
NUEZ BAUTISTA JOSE ANGEL
OCHOA HERRERA DAVID SERGIO
OLIVAS FLORES JUAN ALBERTO
OLIVAS LOPEZ MA DE JESUS
OLIVAS MARTINEZ JOSE ALEJANDRO
OLMOS CANO MYRIAM
ONTIVEROS MEDINA CONSUELO
ORDOÑEZ RASCON IVAN
OROZCO VEGA NEREYDA
ORTA RAMIREZ JUAN PABLO
ORTEGA ADAME YOLANDA
ORTEGA ARELLANO MARIA DEL CARMEN
ORTEGA GARCIA VICTOR M
ORTEGA MACIAS HECTOR HUGO
ORTEGA OVALLE ANA LUISA
ORTIZ HERNANDEZ RAQUEL
ORTIZ MARES MARTIN
ORTIZ ORTIZ VICTOR ALEJANDRO
ORVIZ CASTAEDA ELISEO IVAN
PACHECO GUTIERREZ JUAN CARLOS
PADILLA AGUILAR RAFAEL
PALACIOS GARCIA JOSE CARLOS
PALENCIA QUEZADA HILARIO M
PALMA VARGAS BYANCA ESMERALDA
PANTOJA MORALES MARIA GUADALUPE
PEÑA FONTES FRANCISCO
PERALES CAMPUZANO MARIA GABRIELA
PEREYRA SANCHEZ ROBERTO
PEREZ HERNANDEZ FELIPE
PEREZ HERNANDEZ OMAR GERARDO
PEREZ MARTINEZ SALVADOR
PEREZ NAJERA ELISA
PEREZ QUINTANA MIGUEL ANGEL
PEREZ RAMIREZ JARED
PEREZ RODRIGUEZ SERGIO
PONCE DE LEON ORDOÑEZ ELIZABETH
PONCE ESPINOZA ROSA
PONCE LOPEZ FELIX
PONCE SOTELO SOCORRO
PUENTES HERNANDEZ NATIVIDAD
PULIDO HILDA ROCIO
QUINTANA RAMIREZ GRACIELA
QUIÑONES ESQUIVEL MA LOURDES
QUIROZ FRANCISCA
RAMIREZ ARTEAGA PEDRO
RAMIREZ BAILON FERNANDO
RAMIREZ GARCIA GENARO
RAMIREZ GARCIA MARTHA MONICA
RAMIREZ LOPEZ ROCIO ADRIANA
RAMIREZ LOPEZ RODRIGO
RAMIREZ MOLINA VERENICE
RAMIREZ RIOS JOSE LUIS
RAMIREZ RODRIGUEZ ELVIRA OLIVIA
RAMIREZ SECUNDINO MARIO ALBERTO
RAMOS ARAGON YURIDIA
RAMOS GARCIA JUAN JOEL
RAMOS HERNANDEZ LUCIO
RAMOS RODRIGUEZ ALBERTO
RAMOS RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA
RAYOS HERNANDEZ J PAZ
REY JIMENEZ ROSALIA
REYES CANOSA SERGIO ARTURO
REYES ESQUIVEL SONIA MARIA
REYES GUTIERREZ JOSE MIGUEL
REYES JIMENEZ PERLA
RIESTRA LIMAS JOSEFINA
RIOS BERMUDEZ IGNACIO
RIOS CASTREJON MIGUEL
RIOS CORRAL ROSA IRMA
RIVAS ALVARADO RICARDO
RIVAS ESPINO BLANCA YADIRA
RIVAS HOLGUIN GUILLERMINA
RIVAS MORALES JAVIER ADRIAN
RIVERA GUTIERREZ NOHEMI
RIVERA PERALES VICTOR MANUEL
ROACHO MEZA SERGIO MANUEL
ROBLES MUÑOZ ANGELICA MARIA
ROCHA COATES MIRIAM
ROCHA VILLANUEVA ESPERANZA
RODRIGUEZ CARMONA NARCIZO
RODRIGUEZ CRUZ JACINTO
RODRIGUEZ DE LA ROSA GLORIA MARIA
RODRIGUEZ ESTRADA ROSA ELVA
RODRIGUEZ GONZALEZ ADAN
RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS MANUEL
RODRIGUEZ LUEVANOS GUADALUPE
RODRIGUEZ MEDRANO EDMUNDO
RODRIGUEZ MELENDEZ ERIKA IVONNE
RODRIGUEZ PIÑON LEONEL
RODRIGUEZ PONCE JESUS CONRADO
RODRIGUEZ PONCE LETICIA
RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE
RODRIGUEZ RAMON MARTIN
RODRIGUEZ RIOS JUAN
ROHANA DELGADILLO LAURA SOLEDAD
ROJAS GOMEZ MARCOS ALVARO
ROJERO GONZALEZ PABLO NATIVIDAD
ROMAN AGUIRRE JOSE ANTONIO
ROMAN BEN DAVID
ROMAN QUEVEDO RITA
ROMERO DIAZ ERIK ALEJANDRO
ROMERO ORTIZ LUIS CARLOS
ROSALES MUÑOZ TERESA DE JESUS
RUBIO ARMENDARIZ SILVIA
RUBIO COLON CORINA
RUBIO GUADERRAMA SARA GPE
RUBIO REYES VICTOR HUGO
RUIZ CHAVEZ JESUS GUILLERMO
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS
RUIZ MORENO ROSALINDA
RUIZ ROJAS OBED
RUIZ URIBE LUIS GERARDO
SAENZ DEL RIO ALMA GUADALUPE
SAENZ JUAREZ VICTOR HUGO
SALAZAR FLORES JOSE ANTONIO
SALAZAR MARTINEZ JOSE JAIME
SALCIDO RODRIGUEZ LUIS RAUL
SANCHEZ AGUIRRE GERARDO JAVIER
SANCHEZ CHAVEZ JESUS MANUEL
SANCHEZ CUEVAS LORENZO
SANCHEZ HERNANDEZ CLAUDIA ESTELA
SANCHEZ NUEZ FERNANDO
SANCHEZ RANGEL MA DE JESUS
SANCHEZ REYES SERGIO
SANCHEZ SAENZ ANA BEATRIZ
SANDOVAL ACOSTA MARIO ALFONSO
SANDOVAL BATISTA MARTHA OLIVIA
SANTANA MEDRANO JAVIER
SARMIENTO MARTINEZ JOSE
SEAEZ GARCIA MANUEL
SIFUENTES PUENTES FRANCISCO JAVIER
SILOS LOPEZ FELIPE
SILVA JAVALERA TOMAS
SILVA RUBIO JESUS EDUARDO
SIÑAS OLVERA RAFAEL OMAR
SOLIS MARTINEZ ENDY YADIRA
SOLIS RESENDIZ IRAM
SORIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO
SOSA SEANEZ EUSTAQUIO
SOTO APARICIO CLAUDIA YAZMIN
SOTO GANDARA MIGUEL
SOTO GARIBAY RAFAELA
SOTO HERNANDEZ CESAR MANUEL
SOTO MORALES MANUEL
SUAREZ CASTILLO PEDRO
SUAREZ MENESES LUISA ISABEL
TABARES GUEVARA HECTOR EDMUNDO
TALAMANTES HOLGUIN MARIA DE JESUS
TALAMANTES PEREYRA RAUL
TAMEZ GUTIERREZ JESUS FRANCISCO
TAVARES CAMPOS PEDRO
TENA ARREOLA ROMAN HUMBERTO
TENA CHAVEZ RICARDO
TERRAZAS CORRAL JOSE LUIS
TERRAZAS MOLINA RAFAEL ARTEMIO
TORRES GALVEZ EMIGDIO
TORRES LECHUGA LEONILA
TORRES MIER JORGE ALBERTO
TORRES NAVA LUIS HECTOR
TORRES ZUÑIGA JAVIER
TREJO CHAVEZ JUAN ALBERTO
URIBE GONZALEZ MARGARITA
VALADEZ REYES ISMAEL HEDGAR
VALDES SANCHEZ ELISEO
VALDEZ ZENAIDA DELIA
VALENCIA BRISEÑO HECTOR HUGO
VALENCIA CALZO HABACU
VALENZUELA PEREZ GERARDO
VALENZUELA REYES ENRIQUE
VALVERDE HERNANDEZ LORENZO
VARGAS CALDERON MA EUGENIA
VARGAS FLORES GUSTAVO
VASQUEZ REYES SERGIO LUIS
VASQUEZ VILLALOBOS JOSE ALFONSO
VAZQUEZ BUTO IVONNE GEORGINA
VAZQUEZ GONZALEZ MANUELA
VAZQUEZ GONZALEZ MARTIN RUFINO
VAZQUEZ LOPEZ ANDRES
VAZQUEZ MACHADO ELEAZAR
VEGA GALLEGOS MANUEL
VEGA MARTINEZ JUAN MANUEL
VELAZQUEZ RUIZ RAUL
VELEZ BALANDRAN SERGIO ARTURO
VENEGAS ESTALA MA CONCEPCION
VERDUGO DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN
VILLALBA GONZALEZ MA DEL REFUGIO
VILLALOBOS BERZOZA JAVIER
VILLALOBOS TORRES ROSA ELVIRA
VILLELA LUCERO OSCAR
VILLESCAS CORRAL JOSE MARTIN
VILLORDO AVILA SERGIO
ZACARIAS CADENA MIGUEL ANTONIO
ZAPOT CHACHA ALBERTO
ZARATE BUSTAMANTE ARMANDO MARIO
ZAVALA PAEZ EVERARDO
ZUBIA LOPEZ RICARDO PABEL
ZUBIA SOTO JESUS HUMBERTO
se ha dictado una resolución, del cual se ordena la publicación de los puntos resolutivos
dictados en sentencia, publicación que se hará POR UNA SOLA VEZ, en el periódico
Oficial del Estado y el portal electrónico destinado para ello, y en la cual en su puntos
resolutivos se señaló lo siguiente: - V I S T O S para resolver en sentencia definitiva los
autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, tramitado bajo el expediente número
399/2016, [….] Por lo anteriormente expuesto y fundado además en los artículos 515,
518, 519 y 520 del Código Procesal Civil, es procedente resolver: R E S O L U T I V O S:
PRIMERO. Procedió la vía especial hipotecaria propuesta y tramitada. SEGUNDO. El
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
probó su acción, y a la parte demandada integrada por:
ABE ERIVES JUAN MANUEL
ACEVEDO ACEVEDO MARIA DE JESUS
ACEVEDO SERRANO JUAN ALBERTO
ACOSTA PIZARRO JORGE ALEJANDRO
ADAME CHAVARIA BLANCA GUADALUPE
AGUERO CHAVARRIA RAMON
AGUILERA AGUIRRE MARIA DE LOS ANGELES CR
AGUILERA PONCE CARMEN ELENA
AGUIRRE FERNANDEZ SUSANA INES
ALCOCER BARRON YOLANDA
ALDACO LAURO ALEJANDRO
ALDERETE AVALOS MARCOS ARTURO
ALFARO HERNANDEZ GILBERTO
ALFARO MARIN JOSE ALFREDO
ALPISTA MARTINEZ OSCAR ALFREDO
ALVARADO ALVARADO JOSE SOCORRO
ALVARADO CASTRO SILVIA CRUZ
ALVARADO SAUCEDO CATALINA
ALVARADO VALENZUELA MARIA INES
ALVAREZ PALACIO RUBEN ADRIAN
ALVAREZ TALAMANTES BENJAMIN
AMABLE SILVA JESUS
AMADOR REYES JOSE LUIS
AMARO CASTRO JOSE MANUEL
ANAYA CHAVARRIA MARIA GUADALUPE
ANDRADE SALAZAR ERNESTO
ANDUJO RAMOS MANUEL
ANGEL MENDOZA JESUS
ANTILLON JIMENEZ MINERVA
APODACA RAMIREZ DIANA MARIBEL
AQUE LOPEZ CARLOS ANTONIO
ARELLANO RIOS MANUEL ARCADIO
ARGUELLO BARRAZA NOE
ARIAS GOMEZ CARLOS
ARMENDARIZ DURAN MARIA AMERICA
ARMENDARIZ RAMOS OSCAR MANUEL
ARMENGOL DE LA ROSA CARLOS
ARREDONDO BUGARIN MONICA
ARVIZO CARRASCO JUANA GUADALUPE
ARZOLA ZAPATA JOSE
AVENA PADILLA EMILIA
AVILA AVILA JESUS
AVILA GUERRA DELIA JOSEFA
BACA MENDEZ HECTOR
BACA PORTILLO AMADOR
BADAL CASTELLANO ASUNCION
BALDERRAMA OROZCO SOCORRO GRACIELA
BALTAZAR ARMENDARIZ DANIEL NOE
BALTIERREZ HOLGUIN JESUS JOSE
BAÑUELOS BERNAL ABRAHAM
BARRAZA CALDERON ALBERTO
BARRAZA CENICEROS RAMON
BARRIOS RENDON JESUS ANGELINA
BARRON BURROLA JULIO ALFONSO
BARTOLO SOLIS ABRAHAM
BASURTO CUEVAS JUAN MANUEL
BAUTISTA AVINA MA DE LOURDES
BECERRA MIRELES RUBEN
BEDOLLA OVIEDO JOSE LUIS
BENITES PEREDA JESUS EDUARDO
BENITEZ ESPINOZA JESUS ALBERTO
BLANCO CARRILLO MARIA BEATRIZ
BRETADO DURAN BEATRIZ ROCIO
BURCIAGA BORUNDA YAZMIN KARINA
BUSTILLOS BUSTILLOS JUAN MANUEL
BUSTILLOS GARCIA MARIA ESMERALDA
CABALLERO IBAÑEZ JUAN JOSE
CABALLERO VAZQUEZ MIGUEL
CABRAL ADELA
CABRAL LUCERO ARELI
CABRERA CRUZ LETICIA
CABRERA TORRES EDGAR RENE
CAJICA BASURTO CLEMENTE
CAMACHO LOYA JOSE
CAMPA CARDENAS LILIANA GABRIELA
CANDELARIO HIPOLITO ROSAURA
CANDYA MALDONADO BLANCA ESTELA
CARDENAS ALFARO NANCY MARIA
CARDENAS LEDEZMA HECTOR MANUEL
CARDONA CASTILLO BERTHA
CARNERO TORRES FRANCISCO
CARO CARTA MARIA DE JESUS
CARO OLIVAS MARIA ALMA
CARRASCO PALACIOS SALVADOR
CARREON GARCIA LUIS SAUL
CARREON SAUCEDO ROSA MARIA
CARRERA ALDAVA CONSUELO DE JESUS
CARRILLO AMARO JULIAN
CARRILLO BOJORQUEZ GEMA CECILIA
CARRILLO LOPEZ SIMON
CARRILLO PRIETO CARLOS ALBERTO
CARRILLO VALDEZ LUIS ALFREDO
CARTA LUNA ARMANDO
CASARRUBIAS SILVESTRE ERIKA
CASTAÑEDA CHAVEZ ALICIA
CASTILLO MORALES FERNANDO
CASTILLO VENZOR FELIPE
CASTREJON RUVALCABA LUIS ALONSO
CASTRO FRANCO MERCEDES FABIOLA
CASTRO GOMEZ RAMONA ALICIA
CASTRO MEDINA GUADALUPE
CAUDILLO MEJIA MA DEL REFUGIO
CEDILLO CONTRERAS JULIAN
CEJA GARCIA VICTOR JAVIER
CENICEROS CEPEDA JAVIER
CENICEROS COBOS ALMA ROSA
CERECERES CAMPOS GUADALUPE ALFONSO
CERVANTES GOMEZ MARISOL
CERVANTES PORTILLO MARTHA
CERVANTES SOLEDAD JESUS J
CHAPARRO CHACON GRACIELA
CHAPARRO MENDOZA MARIA TERESA
CHAPARRO PEREZ MARGARITA
CHAPARRO ROBLES FABIOLA DEL CARMEN
CHAVARRIA MAGALLANES JOSE PAZ
CHAVEZ GABINO JUPITER
CHAVEZ LOPEZ MARIN
CHAVEZ QUINTANA VICTOR
CHAVIRA ALTAMIRANO MARIA DE JESUS
CHAVIRA CARMONA JULIETA
CHONTAL AZAMAR AGUSTINA
CISNEROS LUCERO GABRIELA
CISNEROS SAUCEDA CARMEN KARINA
CONTRERAS DOMINGUEZ CECILIA
CONTRERAS MATA SANDRA IVONNE
CORCHADO GARZA GILBERTO
CORDOVA CRUZ CANDELARIA
CORELLA VELARDE OSCAR OSVALDO
CORNEJO CARBAJAL GUSTAVO
CORNELIO RAMIREZ ALEJANDRO
CORONA BUELNA GLORIA MIREYA
CORONA MONTOYA HECTOR ALFONSO
CORTES ALMA ROSA
CRISTIAN ADRIAN REYES ORTIZ
CRUZ GARCIA ELISEO
CRUZ PEREZ ANA LILIA
CRUZ PORTILLO GUADALUPE EFRAIN
CRUZ RAMOS AURELIO
DANIEL S DOMINGUEZ VICTOR MANUEL
DAVILA HERNANDEZ VICTOR MANUEL
DAVILA VALENZUELA IGNACIO
DE LA ROSA SANCHEZ ELVIRA
DE LOS SANTOS RAMIREZ MARIA NATIVIDAD
DE SANTIAGO MENCHACA NORMA IRENE
DELGADO LOMAS MARTHA VIRGINIA
DELGADO MARTINEZ FRANCISCO
DELGADO TORRES ALEJANDRA PATRICIA
DIAZ FRANCO JOSE CARMEN
DIAZ MELENDEZ MARTINA ALICIA
DIAZ MENDOZA MARIO
DIAZ RUIZ ANDRES
DOMINGUEZ BASTIDOS SILVIA
DOMINGUEZ DIAZ GREGORIO
DOMINGUEZ DURAN ROSALIA
DOMINGUEZ ESCUDERO IGNACIO
DOMINGUEZ LOPEZ MARTHA ROMELIA
DOMINGUEZ LUEVANO RAQUEL
DOMINGUEZ PEREZ JUAN JOSE
DOMINGUEZ SOTO JULIO CESAR
DOMINGUEZ URBINA MARCO ANTONIO
DONATO MARTINEZ GLORIA
DUARTE ZUBIA BENITO
DUEÑAS HERNANDEZ CARLOS ALBERTO
DURON GUTIERREZ JORGE ALBERTO
ECHAVARRIA NAVARRO JAVIER
ELIZALDE DOMINGUEZ OMAR
ENRIQUEZ LOPEZ REYNA
ENRIQUEZ MENDEZ NORMA ELVA
ENRIQUEZ ROSALES HILDA
ESCALANTE ENRIQUEZ MARIO ELOY
ESCOBEDO CARDONA MARGARITA
ESPARZA CHAVIRA RITA MAGDALENA
ESPINO POMPA IRMA LORENA
ESPINO RANGEL MARIA DE LOS ANGELES
ESPINOZA IBARRA ILEANA MABEL
ESQUIVEL SALAZAR JACINTO
ESTRADA GONZALEZ RAUL ARMANDO
ESTRADA RODRIGUEZ JOSE GABRIEL
ESTRADA VARELA YOLANDA
FAVELA HERNANDEZ MARTA ALICIA
FLORES DURAN VICTOR MANUEL
FLORES GRANADOS JOSE ANASTACIO
FLORES MEDINA RAMIRO
FLORES MELENDEZ JESUS JAVIER
FLORES REGALADO JOSE LUIS
FLORES REZA MARTIN
FLORES RODRIGUEZ MA DE LOURDES
FORTANEL LIMAS FILIBERTO
FRANCO CHACON MA YOLANDA
FRANCO NEVAREZ MARIA DOLORES
GABINO VARGAS MIGUEL
GALAVIZ HERNANDEZ GUADALUPE MIREYA
GALINDO DOMINGUEZ FLOR IDALIA
GALLARDO HERNANDEZ CESAR
GAMBINO GALLEGOS MOISES
GAMBOA MACIAS MARIA DEL SOCORRO
GAMBOA PEREZ SAUL ALBERTO
GARCIA ARREOLA VICTOR
GARCIA AVIA EDGAR VICENTE
GARCIA CERVANTES IGNACIO
GARCIA ECHAVARRI VERONICA
GARCIA EVANGELISTA EDUARDO
GARCIA FUENTES SALVADOR
GARCIA GUERRERO JESUS MANUEL
GARCIA IGLESIAS JESUS MANUEL
GARCIA JEREZ MARIA ISABEL
GARCIA MACIAS ANA MA DE LA LUZ
GARCIA ORTEGA ARMANDO
GARCIA PINEDO ARMANDO
GARCIA RIVERA FLORENTINO
GARCIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
GARCIA SEPULVEDA JUAN DE DIOS
GARIBAY LEDEZMA VICTOR MANUEL
GAYTAN GARDEA CESAR LORENZO
GAYTAN RODRIGUEZ CARLOS
GINEZ LOERA NORMA AIDE
GOMEZ CERVANTES CARLOS
GOMEZ ESPINOZA ROBERTO
GOMEZ HERRERA SERGIO RENE
GOMEZ HIGUERA SILVIA
GOMEZ MEDINA JESUS MANUEL
GOMEZ REYES MARTIN
GONZALEZ ALEMAN ALFREDO
GONZALEZ ALMAZAN NORMA REBECA
GONZALEZ BARRIOS FERNANDO
GONZALEZ BERRIOS ROBERTO ERNESTO
GONZALEZ CARRAZCO ROSALVA
GONZALEZ CRUZ RUFINO
GONZALEZ DEL HIERRO RICARDO
GONZALEZ DIAZ LAURA ISELA
GONZALEZ HERNANDEZ JOSE JAIME
GONZALEZ MARQUEZ SALVADOR ADOLFO
GONZALEZ MEDRANO MARIO ALBERTO
GONZALEZ TORRES ARMANDO
GRADO LEM PATRICIA
GRADO NAVARRO RAYMUNDO
GRANILLO AVILA JESSICA LILIANA
GUADALUPE MARTINEZ ESQUIVEL
GUERRA GARCIA SANDRA
GUERRA LOPEZ MANUEL ARTURO
GUILLEN FRANCO ERNESTO
GUTIERREZ CASTILLO EFRAIN
GUTIERREZ GONZALEZ LUIS MARTIN
GUTIERREZ GONZALEZ MAGDALENA
GUTIERREZ MENDEZ RUBEN
GUTIERREZ VARELA VIVIAN
GUZMAN ENRIQUEZ ROSA MARIA
GUZMAN LERMA FRANCISCA ALICIA
HEREDIA GONZALEZ LUIS RAUL
HERNANDEZ CABRALES MARIA DEL ROSARIO
HERNANDEZ CARRASCO FCO ANTONIO
HERNANDEZ CORONA SANTIAGO
HERNANDEZ DIAZ LUIS CARLOS
HERNANDEZ DUARTE SERGIO
HERNANDEZ HERNANDEZ REFUGIO
HERNANDEZ HOLGUIN CARLOS
HERNANDEZ IBARRA JESUS HIRAM
HERNANDEZ MANRIQUEZ MARCO ANTONIO
HERNANDEZ MARTINEZ MARTIN MANUEL
HERNANDEZ PROMOTOR JAIME
HERNANDEZ REVILLA ROQUE
HERNANDEZ RIVERA RICARDO
HERNANDEZ RUIZ SALVADOR
HERNANDEZ SALAZAR LUIS MIGUEL
HERNANDEZ UNZUETA RAFAEL
HERNANDEZ ZAPATA LUIS ALFONSO
HERRERA BELTRAN NORA YADIRA
HERRERA CORRAL CIPRIANO
HERRERA ZUÑIGA MANUEL
HIDALGO BEJARANO NORMA IMELDA
HINOJOS OVALLE JESUS MANUEL
IBARRA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO
ISIORDIA ARREOLA MARIA YADIRA
JAQUEZ FLORES ESTEBAN
JAQUEZ NAJERA EFREN FRANCISCO
JASSO MARTINEZ ISABEL
JAUREGUI ALVARADO ADRIAN ALBERTO
JAUREGUI CARRASCO GUILLERMO
JUAREZ MIGUEL ANGEL
JUAREZ MONREAL ANA LAURA
JURADO ENRIQUE MARIA GUADALUPE
LARA ONTIVEROS MANUEL
LEAL OLIVAS MOISES
LEDESMA RODRIGUEZ JUAN
LERMA NUEZ JULIO CESAR
LEYVA ORTEGA GUSTAVO EFRAIN
LIRA JARAMILLO MA TERESA
LIRA MAGADAN MARIA DAMIANA
LOERA HERNANDEZ GUADALUPE
LOPEZ ARRIAGA FRANCISCO GERARDO
LOPEZ CARÑERO SANDRA
LOPEZ CEBALLOS EDGAR DAVID
LOPEZ CORTES JAVIER
LOPEZ DE LEON EDUARDO
LOPEZ MEDINA FELIPE
LOPEZ PRIETO ROSA ELIZABETH
LOPEZ RAMIREZ ROBERTO
LOPEZ RODRIGUEZ LUIS LORENZO
LOPEZ RUIZ MORAYMA JOSEFA
LOREDO HERNANDEZ LAURA PATRICIA
LOURDES IVONNE HERNANDEZ MARIÑELARENA
LOYA FLORES OSCAR RENE
LOYA OLIVAS JESUS ANTONIO
LOZANO ESCAMILLA ROSARIO
LOZANO NUÑEZ NORMA ELENA
LOZOYA SANCHEZ JESUS HUMBERTO
LUEVANO GUERRERO JAVIER SANTIAGO
LUEVANO IBARRA LAURO
LUNA PAREDES PEDRO
LUNA PEREZ MARIA SOLEDAD
MACIAS PEREZ YESENIA GUADALUPE
MADRID LOPEZ VICTOR
MAGALLAN MUÑOZ MANUEL GERARDO
MAGALLANES DIAZ ALFONSO
MAGALLANES FRESCAS LUIS CLEMENTE
MAGAÑA PEREZ FRANCISCA HILDA
MALDONADO LUNA LUCIA GUADALUPE
MALDONADO RIOS ZULMA
MALTOS ORTIZ MARISELA
MARIN OLIVAS JOSE MANUEL
MARQUEZ GARCIA MA DEL CARMEN
MARTELL ARMENDARIZ SERGIO
MARTINEZ ALVAREZ VICTOR
MARTINEZ CASTREJON ARTURO
MARTINEZ ESTRADA GUIDO JAVIER
MARTINEZ GALLARDO JAVIER
MARTINEZ GONZALEZ ANGEL SANTIAGO
MARTINEZ LUEVANOS JOSE LUIS
MARTINEZ MARTINEZ VALENTIN
MARTINEZ MATA JUAN CARLOS
MARTINEZ MONRREAL NATALIA REBECA
MARTINEZ MONTAEZ EULALIA
MARTINEZ ONTIVEROS LUIS ALONSO
MARTINEZ RAMIREZ JOSE MARIANO
MARTINEZ REYES ESTEBAN
MARTINEZ RIOS CRUZ
MARTINEZ SANCHEZ JOSE EMILIO
MARTINEZ VARGAS NORA OLIVIA
MARTINEZ VILLEGAS MARIA ELENA
MATA GURROLA ELIZABETH
MATILDES BUCIO ROSALVA
MEDINA GONZALEZ LUZ ELENA
MEDINA HARO AUSTREBERTHA
MEDINA MARTHA LETICIA
MEDINA PARRA ROSA ISABEL
MEDINA RUBIO NORMA CLAUDIA
MEDINA VAZQUEZ YOLANDA
MEDRANO MARTINEZ JOSE LUIS
MEJOR CRUZ VERONICA
MENCHACA CORDOVA MARIA GUADALUPE
MENDOZA GALLEGOS MARIA
MENDOZA GONZALEZ ADRIANA
MENDOZA LOPEZ ELIZABETH
MENDOZA LOYA CARLOS ENRIQUE
MENDOZA MENDOZA OSALDO
MENDOZA MORENO IDELIA
MENDOZA OCHOA PALMA VIVIANA
MENDOZA ZUBIATE JOSE RUBEN
MERCADO SIMENTAL CASIMIRO
MERINO GARCIA RAUL
MEZA MEZA JUANA ALICIA
MIJARES AVILA PEDRO
MINJARES VENEGAS GERARDO ROBERTO
MINJAREZ CUILTY MARIO ENRIQUE
MIRAMONTES PORTILLO JULIO CESAR
MIRANDA FRAIRE RAUL
MIRANDA HERNANDEZ OMAR
MIRANDA HERRERA IGNACIA
MIRANDA PADILLA CESAR ALONSO
MIRANDA SOTO LEOPOLDO
MOJICA GUZMAN BENITO
MOLINA PEREZ RAFAEL OCTAVIO
MOLINA VALENZUELA CLAUDIA ALEJANDRA
MONGE LUNA DIANA MARGARITA
MONTAÑEZ RAMIREZ EDUARDO
MONTOYA REYES MANUEL ALEJANDRO
MORA GOMEZ IVAM
MORA PEREZ HUGO
MORALES ESPINOZA MANUEL
MORALES HUITRON ELISEO
MORALES LOPEZ JESUS OBED
MORALES LOPEZ JULIA
MORALES MONTAÑEZ MARIO
MORALES NUEZ RAUL
MORALES VARGAS EPIGMENIO
MORENO VENEGAS RODRIGO EVERARDO
MORONES RAYGOZA ERNESTO
MOTA CLAUDIA PATRICIA
MOYA GARCIA MARIA ESTHELA
MUNOZ SOTO ADALBERTO
MUÑIZ JIMENEZ ORALIA
MUÑOZ BERNAL OSCAR ALFREDO
MUÑOZ CORRAL BLAS
MUÑOZ HERNANDEZ MARTHA VERONICA
MUÑOZ LERMA BERTHA ALICIA
MUÑOZ SALCIDO MARIA CAROLINA
MURGUIA GARCIA VICTORIA
MURILLO CANALES ANTONIA
MURILLO GOMEZ CESAR RAMON
MURILLO GUTIERREZ MANUELA
MURO ZAMORA JORGE LUIS
NAJERA FIERRO JESUS ARMANDO
NAURIZA URIBE SERGIO
NEGRETE TARIN JESUS
NEVAREZ ACUÑA LORENZO ARMANDO
NEVAREZ CERVANTES ELVIRA
NEVAREZ PAYAN JAVIE
NIETO GARCIA VICTOR
NIEVES LEOS ENRIQUE
NIÑO QUIROZ J REMEDIOS
NOLBERTO SANCHEZ GIOVANI JESUS
NUEZ BAUTISTA JOSE ANGEL
OCHOA HERRERA DAVID SERGIO
OLIVAS FLORES JUAN ALBERTO
OLIVAS LOPEZ MA DE JESUS
OLIVAS MARTINEZ JOSE ALEJANDRO
OLMOS CANO MYRIAM
ONTIVEROS MEDINA CONSUELO
ORDOÑEZ RASCON IVAN
OROZCO VEGA NEREYDA
ORTA RAMIREZ JUAN PABLO
ORTEGA ADAME YOLANDA
ORTEGA ARELLANO MARIA DEL CARMEN
ORTEGA GARCIA VICTOR M
ORTEGA MACIAS HECTOR HUGO
ORTEGA OVALLE ANA LUISA
ORTIZ HERNANDEZ RAQUEL
ORTIZ MARES MARTIN
ORTIZ ORTIZ VICTOR ALEJANDRO
ORVIZ CASTAEDA ELISEO IVAN
PACHECO GUTIERREZ JUAN CARLOS
PADILLA AGUILAR RAFAEL
PALACIOS GARCIA JOSE CARLOS
PALENCIA QUEZADA HILARIO M
PALMA VARGAS BYANCA ESMERALDA
PANTOJA MORALES MARIA GUADALUPE
PEÑA FONTES FRANCISCO
PERALES CAMPUZANO MARIA GABRIELA
PEREYRA SANCHEZ ROBERTO
PEREZ HERNANDEZ FELIPE
PEREZ HERNANDEZ OMAR GERARDO
PEREZ MARTINEZ SALVADOR
PEREZ NAJERA ELISA
PEREZ QUINTANA MIGUEL ANGEL
PEREZ RAMIREZ JARED
PEREZ RODRIGUEZ SERGIO
PONCE DE LEON ORDOÑEZ ELIZABETH
PONCE ESPINOZA ROSA
PONCE LOPEZ FELIX
PONCE SOTELO SOCORRO
PUENTES HERNANDEZ NATIVIDAD
PULIDO HILDA ROCIO
QUINTANA RAMIREZ GRACIELA
QUIÑONES ESQUIVEL MA LOURDES
QUIROZ FRANCISCA
RAMIREZ ARTEAGA PEDRO
RAMIREZ BAILON FERNANDO
RAMIREZ GARCIA GENARO
RAMIREZ GARCIA MARTHA MONICA
RAMIREZ LOPEZ ROCIO ADRIANA
RAMIREZ LOPEZ RODRIGO
RAMIREZ MOLINA VERENICE
RAMIREZ RIOS JOSE LUIS
RAMIREZ RODRIGUEZ ELVIRA OLIVIA
RAMIREZ SECUNDINO MARIO ALBERTO
RAMOS ARAGON YURIDIA
RAMOS GARCIA JUAN JOEL
RAMOS HERNANDEZ LUCIO
RAMOS RODRIGUEZ ALBERTO
RAMOS RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA
RAYOS HERNANDEZ J PAZ
REY JIMENEZ ROSALIA
REYES CANOSA SERGIO ARTURO
REYES ESQUIVEL SONIA MARIA
REYES GUTIERREZ JOSE MIGUEL
REYES JIMENEZ PERLA
RIESTRA LIMAS JOSEFINA
RIOS BERMUDEZ IGNACIO
RIOS CASTREJON MIGUEL
RIOS CORRAL ROSA IRMA
RIVAS ALVARADO RICARDO
RIVAS ESPINO BLANCA YADIRA
RIVAS HOLGUIN GUILLERMINA
RIVAS MORALES JAVIER ADRIAN
RIVERA GUTIERREZ NOHEMI
RIVERA PERALES VICTOR MANUEL
ROACHO MEZA SERGIO MANUEL
ROBLES MUÑOZ ANGELICA MARIA
ROCHA COATES MIRIAM
ROCHA VILLANUEVA ESPERANZA
RODRIGUEZ CARMONA NARCIZO
RODRIGUEZ CRUZ JACINTO
RODRIGUEZ DE LA ROSA GLORIA MARIA
RODRIGUEZ ESTRADA ROSA ELVA
RODRIGUEZ GONZALEZ ADAN
RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS MANUEL
RODRIGUEZ LUEVANOS GUADALUPE
RODRIGUEZ MEDRANO EDMUNDO
RODRIGUEZ MELENDEZ ERIKA IVONNE
RODRIGUEZ PIÑON LEONEL
RODRIGUEZ PONCE JESUS CONRADO
RODRIGUEZ PONCE LETICIA
RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE
RODRIGUEZ RAMON MARTIN
RODRIGUEZ RIOS JUAN
ROHANA DELGADILLO LAURA SOLEDAD
ROJAS GOMEZ MARCOS ALVARO
ROJERO GONZALEZ PABLO NATIVIDAD
ROMAN AGUIRRE JOSE ANTONIO
ROMAN BEN DAVID
ROMAN QUEVEDO RITA
ROMERO DIAZ ERIK ALEJANDRO
ROMERO ORTIZ LUIS CARLOS
ROSALES MUÑOZ TERESA DE JESUS
RUBIO ARMENDARIZ SILVIA
RUBIO COLON CORINA
RUBIO GUADERRAMA SARA GPE
RUBIO REYES VICTOR HUGO
RUIZ CHAVEZ JESUS GUILLERMO
RUIZ GARCIA JOSE SANTOS
RUIZ MORENO ROSALINDA
RUIZ ROJAS OBED
RUIZ URIBE LUIS GERARDO
SAENZ DEL RIO ALMA GUADALUPE
SAENZ JUAREZ VICTOR HUGO
SALAZAR FLORES JOSE ANTONIO
SALAZAR MARTINEZ JOSE JAIME
SALCIDO RODRIGUEZ LUIS RAUL
SANCHEZ AGUIRRE GERARDO JAVIER
SANCHEZ CHAVEZ JESUS MANUEL
SANCHEZ CUEVAS LORENZO
SANCHEZ HERNANDEZ CLAUDIA ESTELA
SANCHEZ NUEZ FERNANDO
SANCHEZ RANGEL MA DE JESUS
SANCHEZ REYES SERGIO
SANCHEZ SAENZ ANA BEATRIZ
SANDOVAL ACOSTA MARIO ALFONSO
SANDOVAL BATISTA MARTHA OLIVIA
SANTANA MEDRANO JAVIER
SARMIENTO MARTINEZ JOSE
SEAEZ GARCIA MANUEL
SIFUENTES PUENTES FRANCISCO JAVIER
SILOS LOPEZ FELIPE
SILVA JAVALERA TOMAS
SILVA RUBIO JESUS EDUARDO
SIÑAS OLVERA RAFAEL OMAR
SOLIS MARTINEZ ENDY YADIRA
SOLIS RESENDIZ IRAM
SORIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO
SOSA SEANEZ EUSTAQUIO
SOTO APARICIO CLAUDIA YAZMIN
SOTO GANDARA MIGUEL
SOTO GARIBAY RAFAELA
SOTO HERNANDEZ CESAR MANUEL
SOTO MORALES MANUEL
SUAREZ CASTILLO PEDRO
SUAREZ MENESES LUISA ISABEL
TABARES GUEVARA HECTOR EDMUNDO
TALAMANTES HOLGUIN MARIA DE JESUS
TALAMANTES PEREYRA RAUL
TAMEZ GUTIERREZ JESUS FRANCISCO
TAVARES CAMPOS PEDRO
TENA ARREOLA ROMAN HUMBERTO
TENA CHAVEZ RICARDO
TERRAZAS CORRAL JOSE LUIS
TERRAZAS MOLINA RAFAEL ARTEMIO
TORRES GALVEZ EMIGDIO
TORRES LECHUGA LEONILA
TORRES MIER JORGE ALBERTO
TORRES NAVA LUIS HECTOR
TORRES ZUÑIGA JAVIER
TREJO CHAVEZ JUAN ALBERTO
URIBE GONZALEZ MARGARITA
VALADEZ REYES ISMAEL HEDGAR
VALDES SANCHEZ ELISEO
VALDEZ ZENAIDA DELIA
VALENCIA BRISEÑO HECTOR HUGO
VALENCIA CALZO HABACU
VALENZUELA PEREZ GERARDO
VALENZUELA REYES ENRIQUE
VALVERDE HERNANDEZ LORENZO
VARGAS CALDERON MA EUGENIA
VARGAS FLORES GUSTAVO
VASQUEZ REYES SERGIO LUIS
VASQUEZ VILLALOBOS JOSE ALFONSO
VAZQUEZ BUTO IVONNE GEORGINA
VAZQUEZ GONZALEZ MANUELA
VAZQUEZ GONZALEZ MARTIN RUFINO
VAZQUEZ LOPEZ ANDRES
VAZQUEZ MACHADO ELEAZAR
VEGA GALLEGOS MANUEL
VEGA MARTINEZ JUAN MANUEL
VELAZQUEZ RUIZ RAUL
VELEZ BALANDRAN SERGIO ARTURO
VENEGAS ESTALA MA CONCEPCION
VERDUGO DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN
VILLALBA GONZALEZ MA DEL REFUGIO
VILLALOBOS BERZOZA JAVIER
VILLALOBOS TORRES ROSA ELVIRA
VILLELA LUCERO OSCAR
VILLESCAS CORRAL JOSE MARTIN
VILLORDO AVILA SERGIO
ZACARIAS CADENA MIGUEL ANTONIO
ZAPOT CHACHA ALBERTO
ZARATE BUSTAMANTE ARMANDO MARIO
ZAVALA PAEZ EVERARDO
ZUBIA LOPEZ RICARDO PABEL
ZUBIA SOTO JESUS HUMBERTO
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Van 111 fronterizos que ‘pierden’ sus casasBlanca Carmona/
El Diario | 00:01 hrs
En ese mismo período el Infonavit inició tres mil 72 denuncias por el incumplimiento de pago