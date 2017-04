Arman operativo por circo gratuito

Cargando

A partir de ayer la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) arrancó un dispositivo de seguridad por la apertura del “Gran Circo de los Niños”.El operativo comenzó a las 4 de la tarde, con la función especial para funcionarios y sus hijos; hoy el operativo arranca desde las 3 de la tarde, ya que también se realizará el partido de futbol del FC Juárez, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.Francisco Chávez, vocero de la DGTM, informó que el evento infantil se realizará en la explanada del lugar conocido como ‘El Punto’ y el partido de futbol, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicados ambos en la avenida Heroico Colegio Militar entre las calles Costa Rica y 5 de Mayo, por lo que la cantidad de vehículos en la zona será elevada.Para los asistentes a ambos eventos se habilitaron nueve puntos para estacionamiento en dichos inmuebles y áreas cercanas del parque El Chamizal.La Dirección de Tránsito recomendó llegar con tiempo, no estacionarse en doble fila, tomar a los niños de la mano para evitar que crucen la calle de manera intempestiva y a los automovilistas circular a baja velocidad por la zona.Asimismo ser respetuoso y cordial con los demás y acudir a los agentes o llamar al 911 ante cualquier emergencia.Las funciones del “Circo de los Niños” empiezan este día a las 5 y 7 de la tarde, luego de que anoche se realizó una exclusiva para los funcionarios municipales y sus hijos.Los boletos se conseguirán gratis en las instalaciones del DIF y en la presidencia municipal de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, y todos los días en la taquilla del circo de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde.Además se podrán pedir a los policías y agentes de Tránsito en la vía pública, se informó.Durante todo abril se ofrecerán dos funciones diarias, a las 5 y 7 de la tarde, cada una con cupo para 3 mil 200 personas, dio a conocer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.“No se va a cobrar ni un solo peso por la entrada a este lugar, ni a adultos ni a niños, será para todas las familias de Ciudad Juárez, tendrán el acceso directo, gratuito, lo único que vamos a pedir es que consigan sus boletos para tener control”, mencionó.La carpa del circo Odyssey, que ofrece espectáculo en pista de hielo y acuático, se encuentra en la explanada de El Punto, en avenida Heroico Colegio Militar.Ayer a las 8 de la noche se inauguró el espectáculo con una función exclusiva para los funcionarios municipales y sus hijos, dio a conocer el alcalde.“Aspiramos a que en el mes entero tengamos un cuarto de millón de personas, disfrutando el circo, viniendo a disfrutar con sus niños, de este mundo mágico que es la fantasía de los cuentos, a través de una pista de hielo”, expuso.El costo del circo para el Municipio es de un millón 800 mil pesos, se informó anteriormente.El alcalde agregó que los niños podrán pedir a los agentes de la Policía Municipal y de Tránsito boletos para el circo, para ellos y su familia.“Queremos que los niños se acerquen a nuestros policías y tránsitos, a partir de la próxima semana podrán abordarlos en las calles y pedirles boletos para toda la familia, y que les regalen una ‘selfie’, una fotografía, queremos hacer esa cohesión de la que tanto he hablado”, declaró Cabada. (L. Sosa / A. Castañón / El Diario)• Llegar con tiempo• No estacionarse en doble fila• Tomar a los pequeños de la mano para evitar que crucen la calle de manera intempestiva• Circular a baja velocidad• Ser respetuoso y cordial con el resto de los guiadores y peatones• Ante cualquier emergencia, acudir a los elementos de Tránsito o llamar al 911

