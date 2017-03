Como mexicoamericanos, los Rodríguez Torres optaron por quedarse lejos de esta frontera, donde la violencia no los alcanzara.“Yo amo a Juárez y sí quiero que mis hijos conozcan esa ciudad, pero no sé si vamos a volver”, dice Francisco Rodríguez desde una comunidad de Texas, donde ha leído del aumento de homicidios en esta frontera.Recuerda que su hermano menor fue privado de la libertad un miércoles 12 de agosto del 2015; sus captores demandaron a la familia el pago de 32 mil dólares a cambio de su libertad y su vida.El viernes 14, vecinos de Zaragoza localizaron el cuerpo mutilado de Jorge Eduardo Rodríguez Torres, de 40 años. Oficialmente la víctima quedó en calidad de desconocida en el archivo periodístico.De ese día y hasta ayer más de 870 personas han sido asesinadas en esta ciudad, de acuerdo a los datos estadísticos de la Fiscalía General del Estado.“Yo pasé muchos meses pensando por qué mi hermano fue asesinado tan brutalmente y arrojado en pedazos a un recipiente, me preguntaba por qué la saña contra él, pensaba cómo quedó su rostro. Yo era el más apegado a él y ha sido muy difícil para mí superarlo, pero lo logré”, dice Francisco con la voz quebrada.Las noticias del aumento progresivo de crímenes en Juárez lo alarma y ocupa gran parte de su tiempo pensando en las familias de las víctimas, que resultan afectadas por la pérdida de su ser querido y dice entender su desesperación y su dolor.“Ya casi pasaron dos años del crimen de mi hermano y yo sé que hay muchas personas que ahorita sufren lo mismo que yo sufrí y tienen esas mismas preguntas porque perdieron a un ser querido. Pero les quiero decir a ellos que tengan misericordia de los asesinos, yo ya los perdoné y lo único que puedo hacer es orar por ellos y por esas familias para que las cuide Dios”, dice Francisco.Jorge Eduardo Rodríguez Torres fue localizado sin vida en el interior de un tambo de 200 litros aproximadamente a las 17:30 horas del viernes 14 de agosto del 2015, en la intersección de las calles Camino Viejo a Zaragoza y Júpiter, del área de Sendero, según el archivo periodístico.“Superar el asesinato de un ser querido es muy difícil, yo por eso les pido a las personas que pasan por esta pena en Juárez, que la única forma es agarrarse de Dios, porque si no el dolor lo destruye a uno por dentro”, exhorta.Dice que su hermano no merecía morir, pero Dios le ha permitido recuperar su tranquilidad y eso le permite perdonar a los agresores de su hermano y eso es lo que recomienda a todas aquellas personas que están pasando por una pérdida similar.“Hay un Dios, crean el Él, ténganle fe”, clama.

