‘Señor ladrón, ya no tengo nada que me robe’

“Querido señor ladrón: porfis ya no me rompa mi puerta, ya no tengo nada que me robe ¡Gracias!”, escribieron en una cartulina amarilla que colocaron en la puerta del aula forzada y reparada por enésima vez.Los hurtos en esta escuela ubicada en el suroriente iniciaron el viernes, cuando las maestras descubrieron que habían sido rotos los candados que resguardan la entrada a las aulas móviles, y que habían desaparecido los calentones junto con sus tanques de gas.Desde entonces los delincuentes regresaron cuatro veces, despojándolos así de todo lo de valor que tenían.Ante la imposibilidad de la Subsecretaría de Educación de proveerles de los recursos necesarios para poder pagar un velador, ayer hubo una junta de padres de familia a quienes se les solicitó 5 pesos por niño para reunir un poco de dinero y contratar a alguien.“Pero las circunstancias de los padres de familia de esta zona son difíciles, seguramente ni la mitad dará el dinero”, dijo Rosa Luisa Mendoza, la directora del plantel.Los maestros contabilizaron el robo de ocho calentones, 12 motores de aire, uniformes de la escolta, mochilas con útiles que estaban guardadas, una bolsa de dulces y una decena de sillas. Además material didáctico fue destruido.“Ya se reportaron los policías, dieron un recorrido, dijeron que iban a estar al pendiente, metí un oficio a Seguridad Pública, firmamos y me dejaron un número de un comandante”, afirmó la docente.Tras cada robo han tenido que volver a comprar y colocar chapas en las puertas de las aulas móviles.Mendoza relató que en enero también sufrieron de una serie de robos. En aquella ocasión fueron tres, uno por semana.Dijo que en ciclos anteriores contaban con un velador, pero el presupuesto erogado por las autoridades educativas este año fue menor y se les solicitó prescindir de ese servicio.Aunque Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación en la Zona Norte, no las ha atendido personalmente, dijo que desde el lunes se está atendiendo la situación de la escuela, que consideran anómala.“Recordemos que la escuela es un bien público, nos pertenece a todos, lo que está adentro de igual manera. Por ello el llamado a la comunidad que resguarda o que está alrededor de esa escuela, solicitarle que nos apoyen reportando a las autoridades correspondientes cuando vean una actividad fuera de lo común”, expresó. (Karen Cano / El Diario)

