‘Desvió recursos a cuentas familiares’

El martes pasado el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte presentó cargos contra Ortega Fernández, lo acusó de haber cometido el delito de administración fraudulenta por un monto de 29 millones 175 mil 231 pesos al parecer cometido en perjuicio de la empresa privada Eiffel de México S.R.L de C.V.El fiscal dijo en esa diligencia que de febrero del 2009 a diciembre del 2012 siendo administrador de Eiffel de México Ortega “alteró las cuentas, hizo aparecer operaciones y gastos inexistentes y empleó los valores de forma indebida”.La presunta actuación del exfuncionario dañó a la compañía constructora, ubicada en Paseo de la Victoria número 3651 edificio 1-A del fraccionamiento Partido Senecú, por 29 millones 175 mil 231 pesos y 25 centavos, aseguró el representante social en la diligencia.Ayer la contadora de Eifeel de México, Silvia Rodríguez, compareció a la diligencia realizada en la sexta sala de la “Ciudad Judicial” y fue interrogada tanto por el fiscal como por uno de los abogados defensores.Dijo que ella y su esposo Jorge Hernández Chaparro aceptaron crear una ‘outsourcing’ denominada “JH Constructores” junto con Ortega y al facturar por supuestos servicios a Eiffel cobraban el 11 por ciento de IVA y un cinco por ciento para ellos.La testigo refirió que las transferencias bancarias a “JH Constructores” al inicio fueron para pagar la nómina pero después el exfuncionario público fue pidiendo otras transferencias tanto para él como a su madre y a otros familiares y amigos.“Yo enviaba el dinero y pagaba nóminas, era lo que pagaba de ahí. Inicialmente cuando el licenciado (Víctor Manuel Ortega Fernández) me dijo que en lugar de que alguien más se beneficiara con este manejo de empresa ‘outsourcing’ que si yo lo hacía y yo me quedaba con la comisión, acepté, hablé con mi esposo y quedamos de acuerdo en que así iba a ser. Iba a ser nada más por un tiempo, pero se fue alargando, inicialmente era con la finalidad de pagar nóminas pero poco a poco el licenciado me fue pidiendo que hiciera movimientos a su cuenta”, afirmó Silvia Rodríguez quien junto a su esposo estaban bajo investigación pero hace tiempo se les otorgó el perdón.En otra parte de su declaración Rodríguez dijo “conforme fue pasando el tiempo el licenciado Ortega me pedía más y más dinero. Yo simulaba los pagos que él hacía a través de Eiffel, simulaba que regresábamos el dinero… yo hacía una simulación para cancelar a él como deudor”.Ayer también compareció ante el juez, Jorge Hernández Chaparro, quien dijo que no recordaba nada porque era su esposa quien estaba a cargo. Adicionalmente declararon dos peritos que realizaron análisis contables a solicitud de Ortega Fernández y ambos aseguraron que no existe un quebranto patrimonial en contra de Eiffel por parte del acusado.El juez Ramón Porras Córdova escuchó a cinco testigos ofrecidos por los abogados defensores quienes se desistieron de la declaración de otros tres.El juzgador ordenó un receso y anunció que la diligencia se retomará mañana para escuchar los argumentos del MP y luego los alegatos de ambas partes y aún se desconoce cuándo se resolverá la situación jurídica del exfuncionario público.El término legal para que el juez defina si vincula o no a proceso a Ortega vencerá el próximo lunes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.