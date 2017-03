Avalan ‘miniciudad’ en área de Zaragoza

Los regidores avalaron un cambio de uso de suelo de servicios generales e industria en parque ecológico y equipamiento, a habitacional ecológico en un predio de 446 hectáreas ubicado en bulevar Independencia y Juan Pablo II, a unos mil 500 metros de Riberas del Bravo.En el nuevo residencial las viviendas tendrán un costo de un millón 800 mil pesos y contarán en el complejo con casa- club con gimnasio, albercas y canchas de tenis, se informó.El presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, detalló que el proyecto es del Grupo Altozano de Michoacán.Para los cuatro regidores del PRI, Panal y Morena que votaron en contra, el complejo enfrentará un problema de salud por la cercanía de la planta tratadora de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y el canal que está al margen del terreno.“No estoy de acuerdo por la planta tratadora, la emisión de olores y el canal de aguas negras que pasa por la zona, los que vivimos en Juárez sabemos que en los meses de verano cómo se dan fuertes los olores ahí”, dijo la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Seidy Medina Galván.Afirmó que incluso, hay quejas registradas de los habitantes del Valle Bajo de El Paso, Texas, que viven a más de una milla de la tratadora de aguas residuales, sobre los problemas de salud que tienen por los olores de la planta.“No es oponernos al desarrollo, pero que se haga de manera responsable, y que antes de que se autorice el cambio de uso de suelo se solucione primero la cuestión de la planta tratadora y del canal”, expuso.Sin embargo, el proyecto se aprobó con 17 votos a favor y cuatro en contra de las ediles del PRI, Seidy Medina y Laura Tapia Martínez; el del Partido Nueva Alianza (Panal), José Alfredo González Quintana, y la de Morena, Janet Mendoza Berber.El alcalde dijo que los problemas que mencionaron los regidores no existen, y que es una pena que piensen así.“Ahí no se va a dar un solo metro hasta que se termine el fraccionamiento completo, eso habla de que el inversionista, simple y sencillamente tendrá que garantizar su inversión, si hubiera realmente esos problemas que dicen que los hay, que no los hay, pues no lo haría ahí, sería absurdo, estamos hablando de gente inteligente que no tira su dinero a la basura”, aseguró Cabada.El regidor del Panal expuso además que la zona que se pretende desarrollar es susceptible de inundación, y una prueba de ello es que a mil 500 metros de ahí está el fraccionamiento Riberas del Bravo que tiene este problema.“Lo único que nos preocupa que no vaya a ser este proyecto problema para la salud y para la ciudad, por ahí corre un canal de aguas residuales de la Junta y en ese canal desemboca otro dren de las aguas pluviales que se juntan”, explicó.El proyecto contempla mil 500 hogares, a un costo de un millón 800 mil pesos, comprende además una casa club con gimnasio, albercas y canchas de tenis, detalló la regidora Seidy Medina.“Es un proyecto precioso ya replicado en varias ciudades, en Morelia por ejemplo le llaman la nueva Morelia es prácticamente una ciudad chiquita en donde tienen casas hermosas y una casa club de primer mundo”, aseguró Cabada.El Grupo Altozano es de Michoacán y su presidente es Francisco Medina Chávez, quien era cuñado de Eduardo Flores Vizcaíno, quien fue dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Morelia y fue asesinado en enero del 2015.Además, Medina Chávez es amigo personal del expresidente Felipe Calderón, de acuerdo con notas periodísticas. (Araly Castañón / El Diario)

