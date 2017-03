Deciden unos 300 pagar revalidación en abonos

Cargando

Entre 200 y 300 personas pagaron ayer solo 388.78 pesos de revalidación vehicular, un trámite que cuesta mil 439 pesos hasta hoy 31 de marzo, luego de recibir información de la organización “Retén Ciudadano”.

El titular de Recaudación de Rentas, Sergio Nevárez Rodríguez, advirtió que esos pagos son sólo “depósitos en garantía” y de ninguna manera suplen el monto total.Es síntesis, son abonos a la cantidad establecida en la Ley de Ingresos, por eso no se les expiden placas ni tarjeta de circulación y a partir del primero de abril van a comenzar a recibir requerimientos por la diferencia, agregó.Por la mañana, decenas de personas hicieron fila para ingresar a la Unidad Administrativa “José María Morelos”, donde pusieron una mesa y una manta con el siguiente mensaje: “Si una ley es injusta lo justo es desobedecerla”.Luego acudían a las oficinas de Recaudación de Rentas donde se les recibía el pago en cuatro cajas que fueron destinadas exclusivamente para ellos. En el edificio había decenas de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) apostados en diferentes lugares y atentos a lo que sucedía.La dirigente local de la agrupación, Susana Prieto Terrazas, dijo que todos los jueves va a llevar personas a pagar los 388.78 pesos en lugar de la cantidad que cobra el Gobierno del Estado.Sostuvo que el recaudador no puede aplicar recargos ni enviar requerimientos a partir del primero de abril, sino hasta el próximo año.“Tenemos todo el año para pagar, lo único que desaparece es el subsidio”, expresó. En enero fue de 700 pesos, en marzo de 600 y en marzo es de 500.La revalidación cuesta hasta hoy mil 439 pesos y a partir de mañana y hasta el 31 de diciembre será de mil 959 pesos, según se establece en la Ley de Ingresos 2017.El recaudador de Rentas, Sergio Nevárez, dijo que les asignaron cuatro cajas para que no se confundan con las personas que quieren hacer el trámite como debe ser.Las personas que pagaron los 388.78 pesos recibieron un recibo con la leyenda “Depósito en garantía”, lo cual significa que puede ser sólo un abono y no la cantidad total que deben cubrir, inclusive pueden utilizar ese dinero en otra cosa, aclaró.“Esto no da derecho ni a placas ni a Tarjeta de Circulación”, agregó. La obligación de todo conductor de un vehículo es portar esos documentos.Informó que no existe ningún convenio o acuerdo con las líderes de “Retén Ciudadano” para que sus seguidores paguen sólo 388.78 pesos de revalidación.“No es cierto, no existe un convenio donde hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, expresó.Es una obligación legal pagar la revalidación vehicular que se establece en la Ley de Ingresos y que solo el Congreso del Estado puede cambiar, añadió.Además, el Departamento de Ejecución y Cobranza comienza a trabajar a partir del 1 de abril con todos los que no pagaron, dijo.