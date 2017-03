Impotencia por quinto robo a primaria

Cargando

En el cajón de la maestra Shanttal había una bolsa de dulces para los niños aplicados del salón; esa también fue llevada por los ladrones que mantienen asolada a la Escuela Primaria Federico de la Vega, quienes regresaron la noche de este martes por quinta vez en seis días.Inmersas en la impotencia y desesperación de los maestros y padres de familia; la directora y una madre representante de la mesa directiva decidieron acudir hasta las oficinas de la Subsecretaría de Educación de la Zona Norte para pedir ayuda.Sin embargo, no fueron atendidas, indicándoseles que la agenda de trabajo de los representantes de las autoridades educativas no tenía espacio para un encuentro con ellas.“Acabamos de concursar en febrero, compramos guantes y gorritas para la escolta, se llevaron hasta los zapatos. El día de hoy (ayer) nos encontramos con que nos habían abierto otra vez una de las trailas, nos robaron lo poco que teníamos, ya son cinco días consecutivos”, dijo Rosa Luisa Meléndez, la directora.Se trata de una serie de hurtos cometidos desde el pasado jueves; diariamente los ladrones han regresado a las instalaciones del plantel educativo, ubicado en Cerradas de San Pedro, en medio de un llano, rodeadas sólo por malla ciclónica y constituida por aulas móviles.Hasta ayer los maestros contabilizaban como pérdidas: ocho calentones, 12 motores de aire, uniformes de la escolta, mochilas con útiles escolares que estaban guardadas, una bolsa de dulces, una decena de sillas y material didáctico que no fue robado pero si destruido.Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación en la Zona Norte, dijo que desde el lunes pasado se atendiendo su situación, la cual consideran anómala.Dijo que se busca apoyar a esa escuela, así como a todos los planteles de la ciudad y por ello ya se encuentran analizando su petición.Pidió el apoyo de la comunidad para reportar cualquier anomalía. (Karen Cano)• Ocho calentones• 12 motores de aire• Uniformes de la escolta• Mochilas con útiles escolares• Decena de sillas• Material didáctico destruido• Una bolsa de dulces* En seis días

