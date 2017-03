Es Odyssey el circo contratado por Municipio

El circo que fue contratado por el Municipio es el Odyssey y no Roncaly on ice, como había informado anteriormente el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.El funcionario dijo que el convenio se hizo a través del promotor Francisco Ibarra, que al principio había mencionado a Roncaly, pero éste se encuentra en Tlaxcala y finalmente se trajo a otro que estaba en el norte del país.Informó que el contrato establece la prestación de un espectáculo con pista de hielo y acuático por un costo de un millón 800 mil pesos.Agregó que el promotor le explicó que los espectáculos trabajan por áreas y el Roncaly estaba en el sur del país, mientras que el Odyssey viene de Sonora.Dijo que además el promotor mostró videos para que el Municipio tomara la decisión.En tanto, el director de Marketing Digital del circo Roncaly on ice, negó que se vayan a presentar aquí y que nunca fueron contactados por el Gobierno local.“No nos vamos a presentar en Juárez, estamos en Tlaxcala”, aseguró Girard González, quien solicitó aclarar esta situación.La carpa del circo Odyssey empezó a instalarse el martes en la explanada de El Punto para empezar a operar a partir del sábado 1 y hasta el domingo 30 de abril.Diariamente se ofrecerán dos funciones, a las 5 y 7 de la tarde, con capacidad cada una para 3 mil personas, dio a conocer la presidenta del DIF, Alejandra Carrillo de Cabada.Agregó que el Municipio obsequiará los boletos en escuelas, maquiladoras y a través de medios de comunicación.En el sector aledaño a El Punto se habilitarán siete áreas como estacionamiento, informó el Municipio.Los conductores podrán estacionarse en el campo de futbol que se encuentra en Heroico Colegio Militar y Costa Rica, en la zona deportiva conocida como “Los Hoyos”.También en el área de la planta tratadora de agua del parque Chamizal o el sector del AquaDIF.Las otras opciones son los campos de futbol Veteranos y el terreno que se localiza bajo el puente Carlos Villarreal, dio a conocer el Ayuntamiento.

