Estos son los puestos de vacunación contra rabia para el jueves

La Secretaría de Salud dio a conocer, a través de un comunicado, las ubicaciones de las brigadas de inmunización que trabajarán en distintos puntos de la ciudad durante la Semana de Vacunación Antirrábica.En El Diario queremos mostrarte cada día dónde estarán estos puestos para que puedas llevar tus perros y gatos a recibir el biológico.1.- Esc. José Ma. MorelosRamón Rayón y Guadalupe VictoriaCol. Morelos Zaragoza2.- Secundaria estatal 3002Aguascalientes y Niños HéroesCol. Morelos, Salvárcar3.- Ferretería CampecheArmando B. ChávezCampeche4.- Tortillería La PreferidaM. Hidalgo y Jalisco5.- Abarrotes La Primavera6.- Esc. Aurelia Calderón de EscobarChihuahua y MichoacánSalvárcar7.-Super SixArmando B. Chávez y Sinaloa8.- Lavasolas LavayoSan Luis Potosí y Miguel H. Costilla9.- Parroquia Sta. InésIgnacio AllendeZaragoza1.- Esc. Aída Herrera VillaNardos y GeraniosCol. Flores, Waterfill2.- Iglesia Príncipe de la PazMorelos y N. BravoCol. Morelos3.- Esc. Leona VicarioRío Pánuco y Río MayoCd. Río Bravo4.- Esc. Margarita Maza de JuárezIgnacio Altamirano y José Ma. MorelosFrac. María Isabel5.- Esc. Ignacio ZaragozaRamón Rayón y Av. Del Valle Zaragoza D.B.6.- Panadería KatyPorfirio Díaz y Felipe ÁngelesCol. Morelos7.- Abarrotes La BodeguitaJaime Nunó y Juan EscutiaBarrio Azul8.- Abarrotes San MartínJaime Nunó y Fdo. Montes de OcaBarrio Azul1.-Abarrotes Súper MonárrezGabriel García Márquez y F. ArrietaInfonavit Casas Grandes2.- Esc. CBTIS No. 114Rómulo Gallegos y S. QuinteroInfonavit Parques Industriales3.- Esc. Guadalupe Breña PonceBenjamín Herrera y M. AnguianoInfonavit Parques Industriales4.- Abarrotes TamsinCarlos Dickens y Antonio MachadoInfonavit Parques Industriales5.- Abarrotes Súper DianaValle Balira y Valle del RódanoFrac. Plaza del sol6.- Esc. Fco. MárquezFaisán 2943Frac. Del Márquez7.- Esc. Jaime Torres BodetRancho Aguacaliente s-nPradera Dorada8.- Esc. Secundaria Técnica 33Rancho Las Palmas y Rancho Las cabrasPradera Dorada1.- Sec. Técnica 44Calle Neptuno2.-Esc. Pascual Ortiz RubioUrano y Neptuno3.- Jardín de niños Juan EscutiaHiparión y Saturno4.- Súper SixCalle 18 de Mayo5.- Esc. Arturo GamizP. Jaramillo y Che Guevara6.- Esc. Fidel ÁvilaZacatecas y Parral7.- Abarrotes la TienditaCalle Parral8.- Centro de Salud N.14 C. Fidel Avila1.- Esc. Martin Luther KingC. Irma Ferriz de Reyes Estrada y Ma. Teresa RojasCol. Castillo Peraza2.- Abarrotes y CarniceríaLuis Cárdenas Durán y Soneto 156Col. Castillo Peraza3.- Abarrotes GarcíaLuis Cárdenas Durán y Ma. Teresa RojasCol. Castillo Peraza4.- Esc. Republica de VenezuelaZaragozaCol. Parajes de Oriente5.-Kínder Arturo RosenburgDunas de Libia y ZaragozaCol. Parajes de Ote1.- Esc. Primaria Fed. CuauhtémocSoneto 156 y Paseo de Sn IsidroParajes de San Isidro2.- Súper Six La MuñecaVolcán Popocatépetl y Paseo de San IsidroParajes de San Isidro3.- Esc. Sec. Técnica 94Custodio de la Republica y Paseo de San IsidroParajes de San Isidro4.- Esc. Sec. Federal 21Lote Bravo y Puerto AlicanteParajes de San Isidro5.- Del RíoPaseo del Oriente y Monte RosaParajes de San Juan6.-Jardin de niños María del RefugioPaseo de Oriente y Cordillera de KarakorumUrbi Villa del Cedro II7.- AbarrotesMonte AragónParajes de San Juan1.- OxxoSenderos de Quintanas y Senderos de PalenciaFrac. Senderos de San Isidro2.- Iglesia Cristiana Arco de PactoSenderos de Alcalá y Senderos de MarlazaFrac. Senderos de San Isidro3.- Súper SixSenderos de Valladolid y Senderos de AndorraFrac. Senderos de San Isidro4.- Del Río / SuperetteSenderos de Villa Tobas y Federico de la VegaSenderos de San Isidro5.- Esc. Luchar para la LibertadMontes de Dragón y Monte BlancoUrbi Villa Cedro I6.- Esc. José VasconcelosSenderos de Mendizábal y Senderos de PamplonaSenderos de San Isidro1.- Jardín de Niños Fco. MárquezAv. Granjero y CamboyaInfonavit Oasis2.- Esc. Antonio CasoNueva Zelandia y CeylánInfonavit Oasis3.- Esc. Salvador AllendeEslovenia y GuineaCol. José Martí4.- Esc. Rafael RamírezRodesia y CamerúnInfonavit Tecnológico5.- Jardín de Niños Magdalena AcevesIrán Y RodesiaInfonavit Tecnológico6.- Abarrotes MarySenegal y José IturrigarayCampestre Virreyes7.- Esc. Farabundo Martí Togo y Luis VelascoCampestre Virreyes8.- Esc. José MartíPanamericana y LibiaCampestre Virreyes1.-Superet del RíoCapulín y SorgoCol. Granjero2.- Centro Comunitario de Salud No. 1Higo casi esq. Con CentenoCol. Granjero3.-Abarrotes DeliciasMamey y UlmariaCol. Lucio Blanco4.- Abarrotes SelenaPapaya y CártamoGranjero5.- Esc. Rosario CastellanosHenequén y PapayaCol. Granjero6.- Esc. Maestros MexicanosJesús Ma. Dozal y Miguel de la MadridCol. Héroes de la Revolución7.- Kínder Héroes de la RevoluciónC. Luis G. MonzónHéroes de la Revolución8.- Esc. Hermenegildo GaleanaGustavo Castillo y GramaCol. Héroes de la Revolución1.- Esc. AméricaJilotepec y MusgoInfonavit América2.- Jardín de Niños Henry WallonTacámbaro y MalvaviscoCol. Vista del Valle Eréndira3.-Jardín de Niños Lic. José VasconcelosAlbaricoque y TlamecasInfonavit Aeropuerto4.- Clínica Seguro SocialJilotepec y PimenteroInfonavit Aeropuerto y Ángel Trías5.- Esc. Hortensia SolísAvena y LimónPies de Casa El Granjero6.- Lic. Oscar Flores S.Avena y LinazaInfonavit Aeropuerto7.- ConalepEnebro y CandelillaInfonavit ampliación Aeropuerto8.- Iglesia en ConstrucciónPrado Alto y Prado VerdeCol. Hermila y Prados del Sur

