Ajeno a Juárez, plan federal vs inseguridad

Si la estrategia del Gobierno Federal para enfrentar la violencia en Juárez no dio los resultados que la sociedad esperaba fue porque se basó en decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia, sin consenso profundo entre los actores locales, consideraron organizaciones que trabajan en torno a la seguridad.La reflexión llega luego de que, en medio de la puesta en marcha del operativo de atención integral a la violencia en 50 de los municipios más violentos de México, los asesinatos en Juárez y en la ciudad de Chihuahua no sólo no disminuyeron, sino que aumentaron en 155 y 232 por ciento, respectivamente.Para Astrid González Dávila, coordinadora de la Mesa de Seguridad, es claro que, históricamente, las políticas diseñadas desde el centro del país, sin tomar en cuenta la experiencia de quienes viven en el punto donde reside el problema, están destinadas a fallar.Desde el punto de vista de Raúl Soto Zamora, director del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia, el que ahora no se vean resultados positivos no implica que esta estrategia debe desaparecer, sino que, por el contrario, debe analizarse y fortalecerse.La titular de la Mesa consideró lamentable que cuando se firmaron los compromisos de la estrategia las organizaciones civiles no pudieron acceder más que a una reunión relacionada con cuestiones preventivas desde el enfoque de las organizaciones no gubernamentales.Opinó que, no obstante, lo anterior no quiere decir que las autoridades federales no estén trabajando en atender la problemática o que la ignore, pues, desde su perspectiva, la coordinación entre las corporaciones de los diferentes niveles de gobierno es una prueba de ello.“Pero no es posible que nos estén dictando políticas a 2 mil kilómetros de distancia”, señaló. “Sí nos sirve en muchos aspectos la intervención federal, pero la clave está que ni siquiera en Chihuahua se deben dictar políticas públicas en las que no tenga intervención la gente de Juárez”.A juicio de Soto Zamora, cuando las estrategias son federales requieren mucho apoyo local.“Hay una necesidad de trabajar más y el que no tenga resultados ahora no implica pensar que debe desaparecer. En algunos lugares no dio los resultados esperados y en otros sí, pero estamos hablando de un país muy diverso. Habría que ver dónde falló para hacer un mejor ejercicio”, dijo.