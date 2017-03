Desdeñan campaña de vacunación antirrábica

Justo a la mitad de su desarrollo, la campaña de vacunación antirrábica que arrancó el domingo registraba hasta ayer un avance del 37 por ciento, por lo que las autoridades urgieron a los dueños de mascotas a que las lleven para que sean inmunizadas.En esta ocasión el programa, que termina este sábado, contempla la aplicación de 116 mil dosis, de las cuales 108 mil son para perros y 8 mil para gatos.Luis Soon Gómez, director del Centro Antirrábico, detalló que hasta ayer 41 mil 804 canes habían recibido la vacuna, igual que mil 173 felinos.Sin embargo, como esta campaña se dirige a los animales que tienen dueño, algunos de los que deambulan por las calles no serán cubiertos porque las brigadas se concentran únicamente en atender a los que sean llevados por las personas.El director del Centro Antirrábico dijo que la mayoría de los animales que están en esa situación tienen un propietario que los deja libres en la vía pública, por lo que, por extensión, deben quedar inmunizados.No obstante, para María Luisa Carrillo, presidenta de la Asociación Pro Defensa Animal (Aprodea), si estos dueños ni siquiera procuran la satisfacción de las necesidades más básicas de sus animales, menos los llevarán a vacunar.“Hace falta una campaña de concientización más bien en las orillas, donde la gente tiene 10 perritos y las perritas se siguen reproduciendo. Falta mucha concientización, mucha cultura. La gente los echa a las calles, no les da comida, no los vacunan, simplemente no les interesa”, comentó la activista.La aplicación de estas vacunas se lleva a cabo en 80 puestos instalados en varias partes de la ciudad que son atendidos algunos por estudiantes de la carrera de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y por profesionales del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas.Algunos de los módulos fueron situados ayer en colonias como Santa María, Primero de Septiembre, Toribio Ortega, Praderas de los Oasis, Luis Olague, Morelos y Granjas de Chapultepec. (Fernando Aguilar / El Diario)

