Exponen rescatistas falta de seguimiento a denuncias sobre maltrato animal

Rescatistas de la ciudad denunciaron a través de redes sociales la falta de respuesta por parte de la dirección de Ecología para resolver problemas generados por casos de maltrato animal.A través de Facebook Liliana Baltier reportó esta mañana una denuncia contra los habitantes de la vivienda Gitanos 1220, de la colonia Marcela, quienes tienen al parecer a dos perros en malas condiciones.Explicó que uno está en una jaula y el otro amarrado con una cuerda, ambos presentan síntomas de desnutrición.La rescatista señaló que habló al 070 y la canalizaron a Ecocanis. Parte de su personal fue al lugar pero, aseguró, que no hicieron algo al respecto.“Si efectivamente fueron y tomaron un video, se fumaron un cigarro con la gente de la casa se rieron y se fueron (…) el perrito se quedo amarrado y el otro en jaula”, escribió en su cuenta personal.Baltier comentó que esta es la segunda occasion que interpone una denuncia sobre maltrato animal y no se lleva un seguimiento adecuado, además de conocer casos de otras rescatistas donde ocurre lo mismo.“Queremos que se tomen las medidas adecuadas. Si es una persona que no tiene cultura de cómo tartar a un animal, conscientizarla, que los tengan en un lugar digno, que tengan sombra para cubrirse del sol, comida y agua, vacunarlos y esterilizarlos también”, señaló.Agregó que en su experiencia ha visto casos de personas que solo tienen mascotas para que cuiden sus casas, sin importar la condición del animal, para cruzarlos y venderlos.Por su parte Alicia Flores, directora de la organización, le explicó que se interpuso la denuncia correspondiente y se seguirá el proceso, además de que no se pueden llevar a los animales sin autorización del dueño.El pasado 18 de octubre se dio a conocer que el Municipio en coordinación con agrupaciones que se dedican al cuidado de animales y con asociaciones de veterinarios crearán un Reglamento para sancionar a quienes maltraten o descuiden a las mascotas.El presidente municipal, Armando Cabada expuso que este proyecto también incluye la concientización del cuidado de los animales domésticos.Para ello, la Dirección de Ecología convocará a Colegios y Asociaciones de Veterinarios, así como a agrupaciones que se dedican a este tema para sentarse en una mesa de trabajo y acuerdos para generar el Reglamento.Una de las intenciones es que se apliquen sanciones a los ciudadanos que manejen de manera irresponsable a sus mascotas, así como reglamentar el sacrificio de los animales.

