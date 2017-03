Policía Municipal sí incurre en inventar datos: juez

Además afirmó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) sí incurren en inventar datos y no se ajustan a los lineamientos, principalmente se exceden en los términos legales al retener por demasiado tiempo a los sospechosos.En audiencias realizadas en los últimos días por tres de los 18 jueces de Control, cuatro personas han quedado en libertad al determinarse que los partes informativos rendidos por los agentes de la SSPM eran falsos.Un caso quedó evidenciado con el video y fotos expuestas al juez Lorenzo Villar Chavarría y en relación al homicidio de Laura Loroama Flores Jurado, ocurrido el pasado 13 de marzo cerca del IMSS 35.El informe de los preventivos era contradictorio con el material pues en éste se mostraba que los dos hombres detenidos como acusados estaban arrestados a las 16:30 horas, pues en los videos se les observa arriba de la patrulla, mientras que en el informe los elementos señalaban que los detuvieron a las 20:35 horas de ese día y en posesión de mariguana, la cual, a decir de los testigos, fue “sembrada” para retenerlos mientras se investigaba el crimen.Otras dos posibles actuaciones irregulares están relacionadas con el delito de narcomenudeo, donde al parecer los municipales realizaron actos de molestia a ciudadanos sin que mediara queja.“Un juez busca antes que nada que se respeten los derechos y la ley, ya que en ella se plasma la determinación de la sociedad y en esta actividad nos corresponde revisar la función de los agentes o funcionarios que restringen la libertad a un ciudadano que aparece como probable autor de un hecho delictivo, así lo marca la Ley, lo impone el Artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, dijo el coordinador y juez.Juárez Castro también refirió “no es una tarea fácil para los jueces, ya que cuando bajo este esquema se decide la liberación de un ciudadano, los jueces no dejamos de ser parte de la sociedad”.Otro juez indicó “nosotros la única defensa que tenemos son nuestras propias resoluciones, porque son públicas, están fundadas y motivadas y siempre con apego a la ley”. Además el resolutor agregó que cualquier persona puede ir al módulo de información del Poder Judicial a pedir una copia de sus resoluciones incluso el alcalde.“Mienten porque tienen un Departamento Jurídico que les descompone todo. Si dejaran a los agentes hacer sus partes informativos estaría mejor. Cuando vienen ante el Tribunal no pueden sostener sus informes porque son cosas que ellos no anotaron, no se acuerdan porque no es lo que ellos vieron o hicieron”, señaló otro juez de Control.

