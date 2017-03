Ubicación de puestos de vacunación antirrábica para el miércoles

La Secretaría de Salud dio a conocer, a través de un comunicado, las ubicaciones de las brigadas de inmunización que trabajarán en distintos puntos de la ciudad durante la Semana de Vacunación Antirrábica.En El Diario queremos mostrarte cada día dónde estarán estos puestos para que puedas llevar tus perros y gatos a recibir el biológico.1.- Oxxo. Barranco Azul y avenida Paz.2.- Esc. Mariano Matamoros. Priv. Fco. Villa y Primitivo Uro. Col. Sta. María.3.- Esc. 18 de Marzo. Pino Suárez y Nicolás Hermosillo. Col. Primero de Septiembre.4.- Esc. Prim. René Mascareñas. Argorgona y avenida De la Paz. Oasis.5.- Templo de San Toribio. Corachi y Tres Castillos. Col. Toribio Ortega6.- Esc. Juan Álvarez. Cieneguillas y Arenales. Col. Toribio Ortega.7.- Esc. Gral. Miguel E. Guzmán. Batalla de Celaya y Casa de Janos. Col. Gral. Miguel E. Guzmán.8.- Del Río. Barranco Azul. Col. 12 De Julio.9.-Parroquia. Calle Praderas del Oasis.1.- Abarrotes El Pinito. Acuario y Escorpión. Col. Luis Olague.2.- Esc. Independencia 2. Salvador Esparza y Profa. Caridad Bravo Adams. Col. Independencia 2.3.- Centro Comunitario de salud No. 6. Profa. María Álvarez e Isaura Espinoza. Col. Independencia 2.4.- Centro de Salud No. 10. Pedernal y Cuarzo. Col. Morelos.5.- Esc. Ignacio M. Altamirano. Mármol y Diamante. Col. Morelos.6.- Esc. Luis G. Inclán. Marfil, Torcasa, Faisán. Granjas de Chapultepec.7.- Abarrotes La Ilusión. Perla y Pumocita.8.- Abarrotes Parral. Pumocita y Villa Coronado. Col. Pánfilo Natera y 5 de Mayo.1.- Esc. Fernando Montes de Oca. Carlos Amaya y Tixtla. Col. Galeana.2.- Esc. Horizontes Tixtla y Copaltepec. Col. Galeana.3.- Esc. Ricardo Flores Magón. Copilco y La Quemada. Col. Ricardo Flores Magón.4.- Súper Fredis y tortillería La Mora. La Quemada y Bonampack. Col. Ricardo Flores Magón.5.- Abarrotes Cristina, frente a tortillería. Nivel y Palo Seco. Col. Palo Chino.6.- Del Río. Calcopirita y Nácar. Col. Libertad.7.- Esc. Libertad. Av. De los Aztecas y Corindón. Col. Libertad.8.- Abarrotes 4 Hermanos. Perla y Feldespato. Col. Libertad.1.-Esc. Francisco Villa. Fco. I. Madero y Chihuahua. Col. División del Norte.2.- Abarrotes Sandra. Felipe Ángeles y Tercera. Col. División del Norte.3.- Centro Comunitario de Salud 3. Priv. Fco. I. Madero y Tercera. Col. División del Norte.4.- Ferretería Reyes. Fco. Portillo y Sexta. Col. División del Norte.5.- Esc. Niños de México y Guadalupe Victoria. Priv. De Pino Suárez y Quinta. Col. División del Norte.6.- Esc. Teófilo Borunda. Antonio Norzagaray y Trinidad Mireles. Col. Oasis Revolución.7.- Esc. Enrique Flores Magón. Ricardo Flores Magón y Lázaro Cárdenas. Col. Primero de Mayo.8.- Abarrotes Paso del Norte. Fco. Portillo e Ignacio Aldama. Col. División del Norte.1.- Secundaria Técnica 30. Ponciano Arriaga y Profa. María Mambel. Col. Revolución Mexicana.2.- Esc. Revolución Mexicana. Gral. Gilberto Limón y Gral. Eugenio Aguilar. Col. Revolución Mexicana.3.- Abarrotes Jazmín. Gral. Eugenio Aguilar y Julio Acosta. Col. Revolución Mexicana.4.- Esc. Ignacio Ramos Peña. Tzenzontle y Tercera. Col. Granjas de Chapultepec.5.- Esc. Lázaro Cárdenas. Octava y Gaviotas. Col. Granjas de Chapultepec.6.-Oasis. Pavo Real y Tercera. Col. Granjas de Chapultepec.7.- Video Las Granjas. Pablo López y Pavo Real. Col. Granjas de Chapultepec.8.- Centro Comunitario Rev. Mexicana. Codorniz y Av. de los Aztecas. Frente Junta de Agua. Col. Granjas de Chapultepec1.-Esc. Luis Salcido. Gral. C. Delgado y Calixto Contreras. Col. Revolución Mexicana. 2.- Campo Deportivo Rev. Mexicana. Gral. Calixto Contreras y J. Castro. Col. Revolución Mexicana.3.- Centro Comunitario de salud 5. Gral. Luis Herrera Cano y Trinidad Rodríguez. Col. Revolución Mexicana.4.- Esc. Revolución Mexicana Federal. Gral. Juan Murga y Gral. Rosalío Hernández. Col. Revolución Mexicana.5.- Tortillería La Tolteca. Profa. Díaz de Bustamante y Esther Gómez.Col. Independencia.6.- Abarrotes Rocío. Profa. Díaz Bustamante y Rosa María Casas. Col. Independencia.7.- Esc. México 68. Profa. Díaz de Bustamante y Rubén Jaramillo. Col. México 68.8.- Esc. José Fernández Mejia. Col. México 68.1.- Esc. Francisco J. Mujica. Sierra Bellavista y Fervor Patrio. Col. Infonavit Jarudo.2.- Iglesia San Juan Apóstol Evangelista. Sierra Madre del Sur y Jarudo Oriente. Infonavit Jarudo.3.- Abarrotes El Paraíso. Sierra Madre Occidental y Sierra de Los Ojuelos.La Cuesta.4.- Esc. Netzahualcóyotl. Cordillera de los Andes y Sierra de las Cruces.Col. La Cuesta.5.- Jardín de Niños Jacobo Roseau. Cordillera Cáucaso y Sierra de las Cruces. La Cuesta.6.- Esc. Eugenio Calzada Talavera. Montes Urales y Sierra de Juárez. Col. La Cuesta.7.- Farmacia La Cuesta. Montes Apeninos y Sierra Maestra. La Cuesta.8.- Esc. Juana de Azbaje. Sierra Mazapil y Cordillera del Cáucaso. La Cuesta.1.- Esc. Plan de Ayala. Miguel Auza y L. Revilla. Col. Constitución.2.- Centro de Salud 7. Calle Cartagena. Col. Independencia.3.- Abarrotes Espinoza No. 2. Presa Centenario y Presa de La Angostura. Col. Independencia.4.- Esc. Amado Nervo. Presa de la Amistad y Presa El Tintero. Col. Independencia.5.- Esc. Lázaro Cárdenas. Tungsteno y Pablo Gómez. Col. Luis Olague.6.- Abarrotes Acolhuas y Tarahumaras. Col. Azteca.7.- Centro de Salud 9. Olmecas y Tzetzales. Col. Azteca.8.- Esc. Elisa Dosamantes. Toltecas y Tlahuicas. Col. Azteca.1.- Esc. Tierra y Libertad. Gral. Manuel Chao y Trinidad Rodríguez.Col. Tierra y Libertad.2.- Salón 9 de Septiembre. Consejo del Adulto Mayor. Calle Delicias S/N. Col. 9 de Septiembre.3.- Esc. Lic. José Vasconcelos. Jesús M. Ríos y Cuzárare. Col. Km. 5.4.- Superette del Río. Jesús M. Ríos y V. Fuentes. Kilómetro 5.5.- Esc. Gabino Barreda. Irolo y Matehuala. Col. Acacias.6.- Abarrotes Río Yaqui. Crisol y Ciudad Sahagún. Col. Acacias.7.- Esc. Juan Escutia. Cerro del Coronel y Sierra Candelaria. Col. La Cuesta.8.- Esc. Diego Lucero. Sierra Madre Del Sur y Arroyo. Col. Andrés Figueroa.1.- Esc. Melchor Ocampo. Ignacio Comonfort y Efrén Órnelas. Frac. Reforma.2.- Esc. Carlos Amaya. Sauces y Naranjos. Frac. El Roble.3.- Abarrotes Perlita. Camino Viejo San José y Año 1872. Unidad Benito Juárez.4.- Esc. Justo Sierra. Ejercito Nacional y Martín Luis Guzmán. Infonavit Casas Grandes.5.- Jardín de Niños Gabriela Mistral. E. Guevara y Luis Colosio. Infonavit Casas Grandes.6.- Esc. Revolución. Benemérito de las Américas y Luis Guzmán. Infonavit Casas Grandes.7.- Esc. Ricardo Flores Magón. Benemérito de las Américas y Campobello. Infonavit Casas Grandes.8.- Abarrotes La Fortuna. Pedro Meoqui y Infonavit Casas Grandes.

