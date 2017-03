Consuman ladrones saqueo a primaria

Tras la serie de hurtos cometidos esta semana, en los que la escuela fue despojada de ocho calentones, 12 motores de aire y hasta uniformes de la escolta, lo único que quedaba en una de las aulas móviles eran algunas mochilas con útiles escolares que estaban guardadas.Sin que nadie observara nada, los ladrones violaron las cerraduras apenas cambiadas el lunes y se llevaron ese material.“Ya no había nada más de valor, teníamos una actividad programada para el Día del Niño donde se iba a hacer algún concurso para ver quién se llevaba una mochila con sus útiles. En una de las trailas destrozaron material didáctico de una maestra y ahí lo dejaron”, dijo la docente momentos después de interponer la denuncia ante la Fiscalía estatal.El primero de esta serie de robos se reportó el viernes por la mañana, cuando al llegar a clases los maestros se dieron cuenta que estaban abiertas dos de las aulas móviles, de las que se llevaron los calentones y tanques de gas.El sábado se percataron que los ladrones habían regresado: las demás aulas móviles estaban abiertas y dañadas y robaron el resto de los calentones.La directiva reparó las chapas que fueron forzadas, sin embargo el lunes la situación se repitió y fue cuando decidieron denunciar el hecho a través de este medio de comunicación.Ese día hurtaron material didáctico de los profesores, los uniformes de la escolta y los motores de 12 aires acondicionados.Y ayer, por cuarta ocasión en cinco días, la escuela ubicada en el fraccionamiento Cerradas de San Pedro fue visitada por los ladrones.“Ayer (el lunes) volvimos a cambiar las chapas; ya se nos acabó el dinero, dejamos las trailas abiertas”, lamentó la maestra.Las mochilas que robaron habían sobrado del programa “Chihuahua Vive” de la administración pasada, que consistía en entregar útiles escolares a niños de educación básica.La primaria cuenta con 430 estudiantes, y pese a sus carencias, por ser la única opción para los residentes de la zona es una escuela de alta demanda.La directora dijo que no cuentan con velador porque según les dijo Gobierno del Estado, ya no se contaba con presupuesto para pagarle un sueldo a alguien que cuidara las instalaciones.De momento, añadió Mendoza, se encuentran analizando la posibilidad de pagarle a alguien que cuide la escuela durante las noches, con sus propios recursos, sobre todo ante la próxima temporada vacacional, cuando temen regresar y entonces no encontrar nada.Esto será discutido en una reunión que tendrán con padres de familia el próximo jueves.Para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), la vigilancia preventiva en la Primaria Federico de la Vega, ubicada en una de las zonas más alejadas de la mancha urbana, se complica ante la falta de patrullas que enfrenta actualmente la corporación por las condiciones mecánicas de los vehículos oficiales.“Lamentablemente no tenemos los elementos para tener uno en cada escuela”, dijo ayer el vocero Arturo Sandoval Figón.Señaló que no hay vigilancia que valga cuando “la gente que se encarga de hacer el mal busca el momento propicio para hacer sus fechorías”.El plantel está rodeado de una extensa zona desértica carente de servicios básicos como la seguridad y el alumbrado público eficiente.Y pese a que los padres de familia han trabajado en reforzar la seguridad, se enfrentan a la delincuencia común que mantiene azolados a los residentes de esa área habitacional casi en el abandono.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado, dijo que son varios los casos de robos contra escuelas que se están investigando. (Karen Cano/Luz del Carmen Sosa / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.