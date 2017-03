Reconoce Cabada acción del Estado

El presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, reconoció la detención del exalcalde de Chihuahua, Javier Alfonso Garfio Pacheco, si es que hay sustento en las acusaciones.“Qué bueno, es lo que la mayoría de los mexicanos queremos, que si alguna persona abusa del poder siendo gobernante que pague por eso, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo y se le tiene que reconocer al Gobierno del Estado lo que está haciendo”, mencionó el alcalde.Aseguró que por su parte, el Municipio está revisando asuntos como el proyecto de rehabilitación de alumbrado que realizó la empresa IntelliSwitch y el Programa de Movilidad Urbana (PMU) para interponer denuncias penales.“Si encontramos evidencias suficientes para generar denuncias, lo vamos a hacer sin ningún tipo de miramientos”, afirmó.Dijo que la administración municipal ya interpuso una denuncia penal por el desfalco de más de dos millones de pesos en el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).“Está el caso del PMU y el de IntelliSwitch, los estamos investigando, tanto el Congreso y la Fiscalía y estamos colaborando con todos ellos, y además el trabajo que estamos haciendo hacia al interior de la administración pública, es muy probable que surjan cosas, pero no quiero adelantarme”, declaró.En el caso del programa de rehabilitación del alumbrado público, proyecto en el que se invirtieron 348 millones de pesos, Cabada dijo que ahí es más que claro que hubo agravio al erario público.Mientras que en el PMU, explicó que todavía hay procesos que el Municipio no ha aceptado.“Nos han estado presionando para que reconozcamos algo de obra y también parte del compromiso que tenía el Municipio con la empresa que hizo ese proyecto, por eso estamos esperándonos, estamos buscando toda la evidencia para demostrar en dónde hubo irregularidades y obviamente no pagar por algo que no nos corresponde”, declaró Cabada.En la tarde, el alcalde publicó en su cuenta de Facebook una foto de él con el jefe del Ejecutivo, en la que reconoció su esfuerzo en el asunto de Garfio.“Quiero reconocer públicamente el esfuerzo del gobernador Javier Corral Jurado en la búsqueda por la justicia que tanto anhelamos los chihuahuenses, si hay los elementos suficientes para proceder penalmente en contra de aquellos que dañaron la confianza de los ciudadanos”, dice la publicación de Cabada.

