Preocupa al Municipio llegada de ‘El Z-40’

“Se había desfogado la presión que teníamos con la presencia de este narcotraficante (El Chapo) y ahora viene otro que también es de un nivel de peligrosidad tipo el mismo Guzmán Loera, la verdad es que sí nos preocupa”, declaró.Dijo que aunque el Gobierno Federal está tomando las medidas necesarias, con elementos suficientes en el penal, “de cualquier forma es alguien que viene a generar ruido, espero que no se traduzca en cuestiones delincuenciales”.“Esas sí con cosas que no entiendo, obviamente no nos avisaron y mucho menos nos pidieron permiso, ¿para qué traerlo acá? Es gente realmente peligrosa que ha generado algo de presión en esa zona”, expuso Cabada.Miguel Ángel Treviño Morales, ‘El Z-40’, fue trasladado al Cefereso 9 en Ciudad Juárez, se informó.El narcotraficante ingresa a unos meses de haber dejado el penal Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa que fue extraditado a Estados Unidos.‘El Z-40’ es reclamado también por aquel país en donde enfrenta diversos cargos por ‘lavado’ de dinero, tráfico de drogas y homicidios cometidos entre 2004 y 2013.Sin embargo las autoridades mexicanas señalaron ayer que su reubicación no tiene relación con alguna solicitud de extradición.La Comisión Nacional de Seguridad informó de manera extraoficial que se trató de una rotación precautoria, la cual se realiza habitualmente con autorización del Poder Judicial de la Federación.

