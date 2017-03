Roban escuela tres veces en cuatro días

Cargando

La Escuela Primaria Federico de la Vega fue robada tres veces en cuatro días, despojándola del poco mobiliario con el que contaba.La directora del plantel ubicado en el suroriente, Rosa Luisa Mendoza, denunció que los hurtos han sido una constante durante este ciclo escolar, lo que atribuyó a la falta de un velador.Dijo que el viernes por la mañana, al llegar a clases, se dieron cuenta que estaban abiertas dos de las trailas que utilizan como salones.“No había calentones ni tanques de gas, hicimos el reporte a la Policía y todo”, informó la docente.El sábado, agregó, “nos presentamos nuevamente y las demás trailas estaban abiertas, dañadas se habían llevado los calentones que quedaban y sus tanques”.Entonces se dieron a la tarea de reemplazar las chapas y candados forzados, en lo que gastaron hasta 2 mil pesos.Sin embargo ayer por la mañana descubrieron que los ladrones ingresaron de nueva cuenta.Esta vez se llevaron material didáctico de los profesores, los uniformes de la escolta y los motores de 12 aires acondicionados.“Nos dejaron el puro cascarón. Esos aires los teníamos en resguardo porque como no han construido salones, las trailas no tienen electricidad y no tenemos agua tampoco. Estaban nuevos, los íbamos a estrenar cuando nos construyeran la escuela”, lamentó la directora.Dijo que nadie pudo ver nada, ya que el plantel colinda con un paraje desértico.La escuela, ubicada en el fraccionamiento Cerradas de San Pedro, tiene tres años de haber iniciado operaciones.Cuenta con 430 estudiantes y pese a sus carencias, por ser la única opción para los residentes de la zona, es una escuela de alta demanda.El pasado 16 de febrero, en protesta por la falta de salones donde estudiar, los alumnos y maestros convirtieron la explanada de las oficinas de Gobierno del Estado en una enorme aula, de manera simbólica.Las autoridades se comprometieron a iniciar la construcción de los salones cuanto antes, sin embargo, la directora dijo que aún no ven ningún avance significativo.Mendoza dijo que no cuentan con velador porque según les dijo Gobierno del Estado, ya no hay presupuesto para pagarle un sueldo a alguien que cuidara las instalaciones.“Aquí hacen sus rondines los policías, pero no es suficiente. Todo se queda sólo desde las 2 de la tarde que se va el conserje”, dijo. (Karen Cano / El Diario)

