Circo gratis del Municipio estará en ‘El Punto’

Pese a la polémica que despertó, el Gobierno Municipal publica hoy un anuncio en Diario en el que informa que el Gran Circo de los Niños se presentará en la explanada de ‘El Punto’ del 1 al 30 de abril con dos funciones de 5 y 7 de la tarde y la entrada es completamente gratis.Además del circo en la función se ofrecerá un espectáculo sobre hielo y acuático en el que no se utilizarán animales.El presidente, Armando Cabada Alvídez defendió el proyecto del circo después de que algunos sectores opinaron que este no es prioridad en la ciudad.Cabada Alvídrez expresó que hay muchos niños en Juárez que nunca han entrado a un circo.Al respecto, la fracción del Partido Acción Nacional en el Cabildo señaló que con dos millones de pesos se pueden construir dos canchas de usos múltiples y arreglar las que están en los hoyos del Chamizal.Señaló que este recurso se invertirá en un circo que no es necesidad prioritaria.Representantes de organismos de la sociedad civil coincidieron en señalar que el circo no es prioridad cuando existe entre la población carencias todavía sin resolver.Consideraron que lo mejor hubiera sido realizar una inversión, si bien no colectiva y que diera recreación a los niños, sí de impacto duradero.La representante de la Red de la Infancia, Mariana Lozoya dijo que un circo sería una excelente opción si en la ciudad estuviera garantizados los derechos básicos para todos como la alimentación.Otros sectores señalaron que hay muchas familias viviendo en pobreza extrema y exclusión, por lo que estimaron que existen otras prioridades en la ciudad que un circo.El Municipio contrató al circo “Roncaly on ice” por un millón 800 mil pesos para ofrecer dos funciones diarias y gratuitas durante todo abril, con motivo de la celebración del Día del Niño, informó el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.Explicó que la contratación fue directa porque es una presentación artística y entra en el rango de servicios profesionales, ya que en estos casos la ley permite asignaciones directas.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.