Protestan por carencias en el Hospital General

Las carencias de medicamentos, insumos y personal que prevalecen en el Sector Salud del Estado desataron ayer una manifestación más encabezada por empleados que se dicen hartos de que el Gobierno responda que no tiene dinero para solucionar estas demandas.En su protesta, realizada afuera del Hospital General, los trabajadores reclamaron al gobernador Javier Corral que la falta de fármacos también impacta en el servicio médico que tienen derecho como subordinados del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).Algunos se dijeron cansados de que sólo se les dé un vale cuando existe el faltante, pues, arguyeron, lo consideran injusto ya que pagan una cuota por esa prestación.Como punto medular también le exigieron que le dé autonomía al sindicato del que forman parte, un punto que Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, rechazó, argumentando que a la administración estatal no le compete resolver ese problema, pues, consideró, es una disputa interna que ellos mismos deben enmendar.“Resulta que están esperando que el secretario de Salud se ponga de uno u de otro lado y eso definitivamente no, porque ahí sí se atentaría contra la autonomía del sindicato”, dijo sobre esa petición.Arturo Carmona, subdelegado del Sindicato Único de Trabajadores del Ichisal, explicó que otra parte de lo que motivó la manifestación fue que el Gobierno del Estado se escuda detrás de los argumentos de que no cuenta con recursos y que la anterior administración dejó un elevado nivel de endeudamiento en las finanzas del Sector Salud.“Para trabajar no tenemos jeringas, pañales, guantes”, comentó Ana Ruiz, una de las manifestantes. “La verdad, compramos. Y no por ellos (por las autoridades), sino por los pacientes. A mí en lo personal no me gustaría que usaran la misma jeringa todos los tres turnos aunque sea el mismo paciente. Se tiene que estar tirando, por eso es desechable”.El director médico de Salud en la Zona Norte reconoció la problemática, pero aseguró que la administración estatal ha hecho avances importantes para atenderla.“No estamos como estuvimos en tiempos del ‘innombrable’. En realidad, sí se ha hecho un avance. Todavía no se logra recuperar el Estado totalmente y se siguen haciendo licitaciones más justas y más económicas para poder cumplir con el compromiso de lograr un insumo correcto, la total solvencia”, dijo.Este reclamo se suma al que el domingo 19 de marzo los médicos del Hospital Infantil de Especialidades hicieron por medio de una manta que colocaron en el acceso principal de ese lugar.En esa ocasión, los inconformes se quejaban del déficit de especialistas y subespecialistas, así como de la ausencia de todos los medicamentos necesarios, de las “antihigiénicas” condiciones en las que laboraban y de la descompostura del aparato de rayos X, equipo que, de acuerdo con Valenzuela Zorrilla, ya fue arreglado.