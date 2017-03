Busca Mesa de Seguridad medir efectividad de procesos penales

Astrid González, coordinadora de la Mesa de Seguridad, comentó que buscarán que se puedan medir los procesos penales que se llevan a cabo, así como las acciones coordinadas de los tres niveles de Gobierno en cuestión de Seguridad.“En donde podamos tener bien claro las detenciones, las puestas a disposición, las vinculaciones a proceso y ya logramos ver a cuántos vincularon, estamos dándonos cuenta de la efectividad de las detenciones”, comentó González.Agregó que no solamente buscan cuantificar el número de detenciones, sino analizar cómo se realizan y bajo qué circunstancias, con la intención de que este organismo, el cual se asume como representativo de la ciudadanía, dé un seguimiento a los casos.“Queremos buscar las posibilidades de que esa información también la tenga la comunidad”, comentó.Recordó que los indicadores de homicidios de alto impacto no han disminuido, sin embargo dijo que desde este organismo se presionó para que las células mixtas y las estrategias conjuntas que se lleven a cabo, empiecen a dar resultados o lleguen a una estabilidad en un periodo de tres meses.“De los tres meses en adelante, irnos a la baja, ya recuperar los indicadores que llevan un proceso de 11 meses, no se va a ver pero sí lo vamos a sentir como comunidad, los trabajos que se han hecho son estratégicos y van a lograrlo”, aseguró.Mencionó que al menos la Mesa de Seguridad seguirá dándole seguimiento a esta situación y que las células mixtas se encuentran reforzadas con más trabajo de inteligencia.También llamó a Gobierno del Estado a invertir más en Ciudad Juárez. Mencionó que “Juárez también está en crisis, ahora sí que Juárez también es Chihuahua”, al mencionar la serie de déficits que hay en cuanto a unidades de la Policía Municipal.Al respecto, el presidente municipal Armando Cabada mencionó que la Mesa de Seguridad reconoce el esfuerzo de la coordinación en los tres niveles de gobierno y que pronto se verán resultados de este trabajo.Respecto a los cuestionamientos en cuanto a los índices delictivos que se mantienen sin bajar, dijo que “esto es de tiempo, las cosas no se resuelven de un día para otro, la verdad es que encontraron algunas flaquezas y de ahí se aprovecharon, hoy ya no son las condiciones así, el hecho de que se reúnan los tres niveles de gobierno todos los días, es algo que no pasaba”.

