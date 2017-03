Defiende Cabada a municipales y culpa a jueces

Los agentes municipales no están deteniendo a gente inocente, lo que sucede es que los jueces por cualquier detalle los sueltan, afirmó ayer el alcalde Armando Cabada en torno a los partes falsos evidenciados por jueces en los tribunales.Sólo en una semana, al menos cinco personas fueron liberadas al determinar los resolutores la falsedad de los partes informativos hechos por los agentes aprehensores.Sin embargo el alcalde declaró que “se necesita la sensibilidad de los jueces, porque hay algunos que son muy estrictos y si una coma falta o un punto falta, con eso es suficiente para liberar a los presuntos delincuentes, y ese es el problema de la puerta giratoria, que pareciera que vamos a pedirles el favor a algunos juzgadores”.Aseguró que los oficiales municipales no están deteniendo a gente inocente para sumar casos resueltos.“Yo le puedo garantizar que no, que estamos siendo muy cuidadosos en eso, muy responsables, y que a quien presentamos, a quien consignamos va realmente porque se le demostró algún delito”, afirmó Cabada.Dijo que esto puede ocurrir por la falta de capacitación de los oficiales, pero también de sensibilidad de los jueces, porque hay casos que son más que evidentes, que los presuntos son responsables y los liberan.“Que tenían la droga, que tenían las armas, y por algún detalle que falló en la puesta a disposición, de ahí se agarran para liberarlos, bueno yo pido no que modifiquen las leyes, simple y sencillamente que tengamos la facilidad de querer atender un problema de seguridad”, manifestó el alcalde.Aseguró que ayer mismo se estaba capacitando a policías municipales para evitar que los jueces de Control liberen a los presentados.“Si es la Fiscalía también ellos tienen que asumir su responsabilidad y cuidar todos los detalles de las puestas a disposición que tienen que ver con el debido proceso”, mencionó Cabada. (Araly Castañón / El Diario)

