Patrullas chatarra demuestran mal uso de recursos, señalan

El hecho de que casi la mitad de las patrullas de Seguridad Pública y Tránsito estén en mal estado demuestra que los recursos públicos no están siendo gastados de manera eficiente, señalaron representantes de la sociedad civil.Consideraron que, en este sentido, los presupuestos no han sido correctamente diseñados y ni los policías que utilizan las unidades ni las autoridades responsables de tomar las decisiones administrativas hacen algo para tratar de cuidar el parque vehicular.La crisis de patrullas que enfrenta el Municipio se debe a que casi la mitad de estos vehículos están en malas condiciones mecánicas, lo que obliga a la autoridad a tener que darlas de baja o comisionarlas a otras dependencias donde su uso no sea tan exhaustivo como en las labores de Tránsito y Seguridad Pública.El oficial mayor, Víctor Manuel Ortega, señaló en días pasados que incluso con la compra de 88 nuevas unidades para ambas corporaciones, el parque vehicular de 700 unidades se verá reducido a 420, lo que implica una disminución del 40 por ciento.Para Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), lo primero es que el Ayuntamiento revise por qué las patrullas acabaron en tan malas condiciones mecánicas, pues, históricamente, las administraciones municipales han estado comprando refacciones y pagando servicios de talleres externos.“Algo está pasando; los recursos públicos no se están gastando de manera eficiente y esta es la oportunidad de mejorar”, dijo al comentar que, desde su punto de vista, las decisiones que ha hecho el Municipio en relación con las compras de unidades han sido poco atinadas.Indicó que las autoridades deben replantear el tipo de vehículos que adquieren porque la experiencia ha demostrado que las pick up que usan los agentes de la Policía Municipal no han sido las mejores, ya que el espacio que tienen detrás no puede ser usado para transportar personas en él.“Algo tendrá que hacer la Secretaría de Seguridad Pública para brindar seguridad a la ciudadanía. Si no cuenta con recursos, va a tener que gestionar más ante el Estado o ante el Gobierno Federal, o cambiar la manera en que se patrulla. Se tiene que atender el problema de seguridad con los recursos con los que se cuenta”, comentó.Desde la perspectiva de José Luis Rodríguez Chávez, representante de Ciudadanos Vigilantes y titular de la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción (Ficiac), es lamentable que esta situación ocurra en el marco del repunte de inseguridad que vive la ciudad.Para él, los policías deben ser capacitados para el correcto uso de las patrullas y la administración municipal debe ser más eficiente en cuanto al mantenimiento de estos vehículos.“Habría que quitarle algunos elementos al alcalde para que presten el servicio; hay que quitarle escoltas al gobernador de igual manera para que cuiden a los ciudadanos. Yo veo patrullas resguardando cuando se va la esposa de algún funcionario a una tienda”, dijo.