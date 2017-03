Continuará en su cargo directora de los Bachilleres: Cuarón Galindo

El secretario de Educación y Deporte de Gobierno del Estado, Pablo Cuarón Galindo, declaró que el que la directora de los Colegios de Bachilleres, Teresa Ortuño Garza, continúe en su puesto, no está en mesa de negociación.Lo anterior ante la solicitud realizada por los miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres (STAACOBACH), quienes desde hace meses se han enfrentado al Gobierno Estatal para que se ejerciera el aumento de sueldo y el pago de prestaciones que les adeudaban.El viernes pasado, como parte del Tercer Congreso Extraordinario al que fueron convocados los sindicalizados, acordaron que no realizarán más paros laborales, ya que el compromiso de la Dirección General fue ayer lunes firmaría el aumento salarial y el pago del bono pendiente, que se realizará esta semana.El paro más reciente, dejó sin clases a 18 mil estudiantes en la ciudad e involucró a 900 maestros y administrativos de los siete planteles que hay en Juárez.También acordaron pedir al gobernador del Estado, Javier Corral, que destituya a Teresa Ortuño ya que, argumentaron, no ha presentado su cédula profesional ni cuenta con los 5 años de experiencia que la Ley Orgánica del Bachilleres exige para ocupar el cargo.Durante una gira de trabajo por esta ciudad, Cuarón Galindo informó ayer que ya se tienen los recursos para cumplir las solicitudes que pide el personal del Colegio de Bachilleres. “Lo que se tenía con mayor pendiente era que se pagará un bono que se debía haber pagado el 28 de febrero, y se les pagará el 31 de marzo, que es esta semana”.Asimismo, dijo que estaba resuelto y pactado el pago del incremento de sueldo.Sin embargo, señaló que se hará caso omiso a la solicitud de que Ortuño Garza sea destituida de su cargo.“Ahora resulta que están generando algunas otras solicitudes que no son económicas, son simple y sencillamente exigencias políticas que no están en mesa de negociación”, dijo.

