Confirma Corral móvil relacionado a reportajes

El gobernador Javier Corral dijo que él mismo confirmó el domingo “avances importantes” en el caso de la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada en la ciudad de Chihuahua.“Pero estamos en un punto de la investigación en la que no resulta conveniente hacer público el resultado de estas actuaciones”, agregó.En rueda de prensa que ofreció ayer durante su visita a esta ciudad, Corral Jurado indicó que están trabajando de manera intensa e ininterrumpida con la investigación.“El día de ayer (domingo) tuvimos avances importantes que de manera personal y directa he confirmado, pero estamos en un punto de la investigación en la que no resulta conveniente hacer público el resultado de estas actuaciones”, expresó.Dijo que tienen que ser responsables y por eso no puede dar detalles.“Hemos obtenido un conjunto de evidencias suficientes que ya nos permiten engrosar la principal línea de investigación que desde el primer momento anunciamos sería una de ellas”, agregó.Corral declaró que será en cuestión de horas que se pueda identificar al responsable de asesinar a la periodista.Adelantó que en cuestión de horas se tendría la identidad del responsable. La información la proporcionó a Enfoque Noticias, en dónde dijo que se han hecho cateos y que se sabe que el crimen está relacionado con tintes del narcotráfico.Corral confirmó además que el crimen está vinculado a candidatos que participaron en las pasadas elecciones representando al Partido Revolucionario Institucional.Agregó que investigar la corrupción política por su lado, tiene su propio riesgo, investigar al crimen organizado también tiene su riesgo, pero investigar a los dos aumenta el riesgo exponencialmente.Por eso, precisó, se dijo que esa sería la principal línea de investigación, porque ella documentó desde el proceso electoral pasado ese vínculo: el narcotráfico y la política.En esta ciudad Corral Jurado pidió a los chihuahuenses tener la seguridad de que están investigando con mucha responsabilidad.“Tengan la plena seguridad de que capturaremos a los responsables y (…) de que en su momento difundiremos los datos que no afecten el curso de las investigaciones”, expresó.Dijo que dio instrucciones al personal de la Fiscalía General del Estado y a todo el grupo especial conformado para este caso.“Les he pedido su colaboración especial para que no se filtre de manera indebida ningún elemento, indicio, evidencia o actuación, porque lo único que podríamos lograr es cooperar con los responsables”, agregó.Informó que está pendiente de todos los pasos que se dan en este tema y consideró que la amenaza en su contra, escrita en la cartulina que fue dejada cerca de la periodista asesinada, era “un elemento distractor”.“Sí, había una amenaza para mí, allí estaba, pero no es auténtico quien presumiblemente lo rubrica”, expresó. “Ya tenemos muchos elementos de que no es así”.La periodista Miroslava Breach, de 54 años, fue asesinada a balazos el jueves pasado, aproximadamente a las 6:53 horas. (Con información de El Diario de Chihuahua)