Declaran vecinos en juicio oral por homicidio de familia

Unos cinco vecinos del fraccionamiento Jardines de San Pablo han comparecido al juicio oral seguido en contra de Ociel Herrera Bustos, acusado de haber matado a su esposa y tres hijos, y señalaron que el día del crimen escucharon el llanto de los niños y uno de ellos dijo “papá”, pero nadie vio al hoy procesado en el lugar.Además compareció un perfilador criminal quien señaló al titular del Tribunal de Enjuiciamiento, Sergio Alberto Benítez Díaz, que los asesinatos de Reyna Arcelia Beltrán Ibarra y de sus hijos de ocho, nueve y 11 años de edad fueron cometidos por una persona de confianza porque las cerraduras no fueron violadas y también sabían que ese día no había vigilancia en la caseta del fraccionamiento.También se presentó prueba científica pero ninguna incrimina a Herrera Bustos, de acuerdo con datos proporcionados de forma extraoficial por personal del Tribunal pues el juicio se desarrolla a puerta cerrada porque el pasado 13 de marzo el juez Benítez Díaz ordenó que el juicio oral sea privado aunque por naturaleza los procesos penales llevados en el actual sistema penal de justicia son de carácter público, pues uno de los principios es la publicidad.El juicio se decretó privado a petición de Herrera y de su abogado, Mario Espinoza Simental, aduciendo que El Diario no ha respetado su presunción de inocencia y alegó un conflicto de interés respecto al trabajo informativo que realiza del juicio este medio informativo, a quien él y su esposa ganaron una disputa laboral y ahora teme represalias durante la cobertura del caso.

