Urgen investigar a policías por mentir en partes informativos

La falsedad de partes informativos es un hecho que frena la impartición de la justicia, por lo que los agentes que incurran en esa conducta deben ser investigados, pidieron abogados de la ciudad.Al mismo tiempo, los expertos señalaron que todos los oficiales tienen que ser capacitados para que esta situación no se repita más.Desde el punto de vista de Jorge Arturo Echavarría Cruz, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, lo que puede originar partes informativos erróneos es la falta de esta capacitación.“Puede que esté originando que se hagan partes informativos sin que se conozcan los hechos, fabricando algunos hechos que no sucedieron, acomodándolos, adaptándolos a como a ellos les convenga, cuando la realidad fue otra”, dijo sorprendido de que esta situación ocurra al interior de las policías Municipal y Estatal, que conocen bien el nuevo sistema de impartición de justicia.Para el abogado Sergio Conde Varela, representante de la asociación civil Patria Nueva, es de suma importancia que los agentes en su calidad de encargados de hacer las consignaciones ante las autoridades correspondientes cuenten con la preparación necesaria para ese fin.Sin embargo, donde ambos observan omisiones que quizá no son de mala fe, Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio y Barra de Abogados Benito Juárez, percibe sólo corrupción.Desde su perspectiva, la realidad es que los policías hacen esos partes informativos falsos a sabiendas de que son falsos.“Es un fraude procesal cometido desgraciadamente por los agentes de la autoridad, cuya práctica causa gran lesión a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía inocente, pues presentan ‘chivos expiatorios’ y los verdaderos delincuentes quedan libres”, dijo tras exigir que esa práctica desaparezca y que se investigue a quienes “cometen esos fraudes”.Los tres abogados coincidieron en que de lo contrario, la procuración y la impartición de justicia se verán en gran medida afectadas.

