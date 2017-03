Enfrenta Municipio crisis de patrullas

Casi la mitad de las patrullas de la Municipal y Tránsito serán dadas de baja por sus malas condiciones mecánicas o comisionadas a otras dependencias, informó el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.Explicó que aun con la próxima compra de 88 unidades para ambas corporaciones, el parque vehicular de 700 unidades –50 de Tránsito–, quedará en 420, lo que equivale a una disminución del 40 por ciento.“Hay un rezago tremendo de unidades en el Municipio y estas unidades que le vamos a pedir a Seguridad Pública no van a tener que funcionar como están actualmente funcionando, que trabajan 24 horas del día siete días a la semana, en otras direcciones van a funcionar bien”, explicó el oficial mayor.El déficit de patrullas se da en medio de un repunte de violencia y ante la falta de policías estatales, pues más de 100 fueron enviados en febrero pasado a reforzar la seguridad en la Sierra.La licitación para la compra de las 88 nuevas patrullas salió la semana pasada y hoy vence la fecha para presentar las bases. El fallo se emitirá los primeros días de abril, dijo Ortega Aguilar.El funcionario detalló que serán 30 pick up para Tránsito y 58 para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal las que se adquirirán con 35 millones de pesos de recursos propios del Municipio.“Todavía seguimos cortos con las unidades que necesitamos, pero pues con las 18 del Fortaseg que se compraron a finales del año pasado, más éstas estamos dotando a la Policía con más de 80 unidades nuevas, entonces sí ayuda, y a Tránsito que desde el 2014 no se les compra nada”, explicó el funcionario.Ortega Aguilar, dijo que hay 300 unidades que están en el taller, en reclamación a las compañías aseguradoras o en proceso de baja porque ya de plano no sirven, ya que son modelos 2012 o anteriores con más de 300 mil kilómetros, “su vida útil como patrulla se acabó”.“Es que sí necesitamos más (unidades), pero lo que pasa es que como les había comentado, el recurso que vamos a utilizar para comprar estas patrullas, lo estamos sacando, en vez de gastar en talleres externos, lo vamos a gastar en la compra de patrullas”, declaró.Las 18 son pick up modelo 2017, además en esa ocasión se compraron 60 chalecos antibalas con 37.5 millones de pesos del Fortaseg que no se ejercieron en las administración pasada.Ortega agregó que las 58 nuevas patrullas de la Policía Municipal se intercambiarán por otro número similar para asignarlas a otras dependencias, como Centros Comunitarios, Atención Ciudadana, Obras Públicas y Servicios Públicos. (Araly Castañón/ El Diario)

