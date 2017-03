Rescate, cuatro décadas de servicio… y carencias

Creado en la década de 1970 para atender a los policías municipales que eran atacados a balazos por la Liga Comunista “23 de Septiembre”, el Departamento de Rescate del Municipio atiende hoy de 30 a 50 emergencias médicas cada día.Hace 40 años, los preventivos pedestres de uniforme azul eran las principales víctimas de la guerrilla que hacía con ellos “un tiro al blanco”, dice el teniente José Luis Corral Cruz, con 14 años en la corporación.Los oficiales eran atendidos por el personal de Rescate y, de entonces a la fecha, la corporación ha atravesado por una serie de crisis en todos los sentidos, de las cuales ha logrado sobrevivir, agrega.Hoy existe una situación laboral buena y se da una atención con humanismo, pues el personal pone su vocación por encima de los problemas, expresa.El día 18 de este mes, la corporación de emergencia cumplió 40 años de haber sido fundada. Pero se empezó a prestar servicio desde dos años antes.“Cualquier tipo de emergencia médica donde haya enfermos o lesionados, allí estamos en servicio”, dice el teniente.El cuerpo de técnicos en urgencias médicas atiende choques, atropellos de peatones, volcaduras, colisiones con motocicletas, explosiones, derrumbes y flamazos por gas, aparte de pacientes médicos, entre muchas otras cosas, agrega.El Departamento de Rescate tiene 54 elementos, nueve de ellos mujeres, y cuenta con cinco ambulancias modelo 2012 y un vehículo especializado que lleva herramientas y equipo médico.Dice que de acuerdo con la población que tiene la ciudad, aquí se necesitan por lo menos 10 ambulancias y más vehículos especializados, sin embargo, se tiene sólo la mitad.El personal se divide en tres grupos que laboran 24 horas continuas en forma alternada.“Somos el cuerpo de emergencias médicas de la ciudad por parte del Gobierno Municipal. La intervención va desde los pacientes médicos o enfermos hasta cualquier tipo de lesión, tanto heridas comunes como accidentes automovilísticos, catástrofes mayores y contingencias por causas naturales, como las trombas”, informa.Actualmente el Departamento atiende siete de cada 10 llamadas de emergencia que recibe, por eso si pueden dar atención telefónica lo hacen y los demás casos se jerarquizan para acudir, agrega.El teniente expone que hay personas que llaman por riñas entre parejas, o por crisis nerviosas, o para pedir asistencia psicológica para un hijo adolescente, o por una discusión familiar, o porque una persona perdió la receta de los medicamentos y no recuerda cómo tomarlos.A todo esto, expresa Corral Cruz, se agrega el hecho de que falta mucha cultura entre la población respecto a los llamados de emergencia, además de que los automovilistas no respetan las ambulancias.El cuerpo de Rescate debe “mantener la seguridad del personal y la escena donde se va a trabajar hasta proveer el servicio básico o avanzado de soporte de vida a la víctima, lo que implica desde las técnicas básicas de reanimación, la atención de lesiones específicas, tratamientos médicos de emergencia en el lugar y durante el traslado a un hospital”, explica.Los socorristas todos son técnicos en urgencias médicas y algunos son técnicos superiores universitarios en urgencias médicas, añade.El capitán Gerardo Lozano Avilés, quien lleva 15 años en la corporación, dice que a esto se agregan los reportes tempranos de tres a cinco diabéticos diarios, de los cuales fallece uno o dos.El Departamento de Rescate comenzó a prestar servicio en 1975, es decir, hace 42 años y su nacimiento se celebraba el 19 de marzo, agrega. Pero la fecha oficial de creación quedó establecida en 1977, y después, inexplicablemente, luego de unos 15 años también cambiaron también el día, por lo tanto, la fecha oficial ahora es el 18 de marzo de 1977, informa.El sargento Alejandro Navarro Morán, con 12 años en el cuerpo de socorro, dice que al llegar a un evento trágico, sobre todo cuando es muy grande, a veces lo primero que sienten es la impotencia por no contar con suficientes herramientas y equipo.“Nos hemos encontrado con choques múltiples en los que tenemos cuatro, cinco o seis heridos y no contamos con los vehículos porque están ocupados en otras emergencias o simplemente no hay”, agrega.Señala que es difícil trabajar con recursos reducidos y siempre queda el sentimiento de que si hubiera más, sería mejor, pero tratan de hacer todo de la menor manera.“Todo el personal de emergencias, independientemente de la corporación o el trabajo que realice, siempre va a tener cierta afectación: emocional, personal, inclusive fisiológica”, expresa.Muchos llegan a tener trastornos emocionales y por eso en el departamento hay una psicóloga, quien atiende a los paramédicos cada vez que acuden a un evento que les puede resultar traumático.Algunas personas llaman a eso el Síndrome de Burnout, que es una especie de trastorno emocional, explica.A esto se agrega el hecho de que algunas personas agreden verbal y hasta físicamente a los técnicos en urgencias médicas que acuden a darles auxilio. Por ejemplo, una mujer que tenía colostomía y estaba tirada en la calle, traía aliento alcohólico y se arrancó la bolsa, luego los agredió e inclusive los amenazó de muerte y de despido, relata.El teniente José Luis Corral dice que han atendido muchos casos traumáticos, por ejemplo, la explosión de la fábrica de dulces Blueberry donde hubo una gran cantidad de personas lesionadas.Eso sucedió el 25 de octubre de 2013 y acudió todo el personal disponible, incluyendo el administrativo y el de capacitación pues fue “de lo más aparatoso”, agrega.Allí había víctimas de todo tipo, desde lesiones leves hasta graves, se recuperaron varios cuerpos y se requirió la participación de todos los cuerpos de emergencia, informa.Otro evento traumático fue el estallido del coche bomba de 16 de Septiembre y Bolivia, el 15 de julio de 2010, donde resultaron afectados tres elementos de la corporación, de los que uno ya falleció, otra fue pensionada por lesiones y un tercero sigue laborando, expresa.El capitán Gerardo Lozano Avilés dice que otra experiencia terrible que tuvieron fue la fusión temporal que se hizo del Departamento de Rescate con la Cruz Roja, en el trienio del alcalde José Reyes Ferriz. Se llegó a pensar que iba a desaparecer el departamento, agrega.Informa que han sufrido etapas muy malas en que no han tenido vehículos, ni gasolina, ni edificio, ni presupuesto, inclusive ocuparon unas tapias y llegaron a creer que ese iba a ser el fin del departamento.El viernes pasado, la Dirección General de Protección Civil festejó el 40 aniversario de la fundación del Departamento de Rescate, en un evento al que acudió el secretario técnico Alejandro Loaeza Canizales y les hizo llegar un mensaje de felicitación en nombre del alcalde.También se entregaron 40 reconocimientos para distinguir al personal con más años en servicio, entre ellos el comandante de la corporación Édgar Mena Tagle con 25 años de trabajo, al paramédico Alberto Montoya por 21 años de labor y a la voluntaria Haydeé Olivas por 16 años de servicio.En el festejo el 40 aniversario de la fundación del Departamento de Rescate, se entregó el mismo número de reconocimientos para distinguir al personal con más años en servicio, entre ellos el comandante de la corporación Édgar Mena Tagle (25 años), al paramédico Alberto Montoya (21 años) y a la voluntaria Haydeé Olivas (16 años de servicio).

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.