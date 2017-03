Arrestan a tendero por abuso sexual contra menor

El propietario de una tienda de abarrotes fue detenido como sospechoso de haber realizado tocamientos sexuales a una menor de 12 años de edad.Un Tribunal de Control decretó la libertad del sospechoso, José Fermín Bichi García y como medidas cautelares le ordenó no salir de la ciudad, no acercarse ni comunicarse con la víctima y sus familiares.Los hechos presuntamente sucedieron el jueves pasado entre las 10:40 y 10:50 de la mañana en el interior de la tienda denominada “El Abarrotito”, ubicada en la calle Satevó número 9504 interior 1 del fraccionamiento Villa Residencial del Real, cuando Bichi García presuntamente realizó un acto de carácter sexual en contra de la adolescente.Presuntamente el agresor ejerció violencia para realizarle tocamientos lascivos, dijo una agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce en una audiencia pública realizada ayer en la séptima sala de la “Ciudad Judicial”.El juez declaró legal la aprehensión, permitió a la fiscal formular cargos y solicitar medidas cautelares. En esta última etapa la representante social indicó que es necesario prohibirle a Bichi García que salga de Ciudad Juárez pues es originario de Veracruz.Por seguridad de la víctima le pidió al juez que le ordenara no acercarse a la menor de edad ni a su casa y tampoco comunicarse con ella y ni con la familia a fin de evitar que trate de influir en sus declaraciones.En tanto que el detenido decidió no rendir declaración por instrucciones de un abogado público penal.La audiencia de vinculación o no a proceso de José Fermín Bichi quedó programada para el siguiente jueves a las 9:30 de la mañana. (Blanca Carmona)

