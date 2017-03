Congeladas, obras en ‘EL PUNTO’

Aunque fue anunciado como un megaproyecto para Ciudad Juárez hace cinco años, ‘El Punto’ no ha tenido ninguna manifestación física en los terrenos de la antigua Feria Expo, donde sólo yace el altar en el que el Papa Francisco ofició su misa el año pasado, ajeno al planteamiento original.El sitio sería un gran centro de desarrollo comunitario –el más grande de su tipo en México– localizado en un predio de 6.2 hectáreas que, en junio de 2012, el Municipio le entregó en comodato a US Mexico-Canada Strategic Alliance (USMC), una organización que se encargaría de edificar ahí esta infraestructura de atención social.Al respecto, Cecilia Ochoa Levine, presidenta de esta asociación con sede en El Paso, dijo que si bien no hay muestras de construcción físicas, “todos los programas sociales” ya están listos y, por tanto, los coordinadores de la iniciativa ya saben “cómo armar el proyecto paso a paso”.“Nosotros quisiéramos que fuera todo rapidísimo, pero un proyecto de esta magnitud toma su tiempo. Ahorita ya están todos los programas sociales armados y tenemos ya muchas celebraciones que se hacen en ‘El Punto’, como esta que es el tercer año que tenemos como invitados al Festival del Sol”, comentó hace unos días en el marco de la ceremonia de Purificación.Sobre el tema, Hesiquio Trevizo Bencomo, portavoz de la Diócesis de Ciudad Juárez, dijo que sería prematuro hablar de los avances, pero afirmó que el trabajo continúa y que el resultado será un centro “difícilmente igualable en el mundo”.En octubre del año pasado, Ochoa Levine aseguró que la construcción del centro comunitario iniciaría a mediados de este año, pues, comentó en esa ocasión, la mitad de los recursos necesarios –el total son cerca de 50 millones de dólares– ya habían sido conseguidos con empresarios mexicanos.En aquel entonces, la presidenta de la USMC mencionó que el proyecto podría tomar hasta 16 años para verse concretado porque se trata de uno de gran envergadura.Las personas que se encargaron de darle forma al proyecto ejecutivo son los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron, quienes en 2015 presentaron en la capital mexicana la maqueta de la idea.En Juárez, los planes fueron mostrados por primera vez en marzo de 2013, cuando los autores visitaron la ciudad y dieron a conocer que su desarrollo impulsaría el bienestar socioeconómico de la región y la paz de las personas.Según los planes originales, en el centro comunitario se contempla construir espacios para actividades religiosas, musicales, de arte, deportivas y talleres.“Estamos trabajando ya. Digo, tenemos planos. Hemos estado trabajando ya en los planos ejecutivos, porque antes nada más teníamos la visión. Entonces, ya que se definieron todos los programas sociales, ya sabemos muy bien cómo armar el proyecto paso a paso”, comentó Ochoa Levine. (Fernando Aguilar / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.