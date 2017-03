Arrestan a 2 contadores por fraude millonario

Dos contadores de una empresa maquiladora fueron detenidos en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por su presunta responsabilidad en un fraude por 10 millones 567 mil pesos.Uno de los sospechosos fue detenido en Puebla y otro en el Distrito Federal y ayer ambos quedaron a disposición de un juez de Control quien ordenó que enfrenten el proceso penal en la cárcel.Los acusados son Zoilo Nava Morales y su hijo Julio César Nava Ramírez.Ayer en la octava sala de la “Ciudad Judicial” una agente del Ministerio Público (MP) presentó cargos contra ambos, detalló que del 15 de junio al 11 de febrero del 2015 ambas personas obtuvieron un lucro indebido al desviar recursos de la empresa Consorcio Industrial Mexicano de Autopartes S.R.I., a una cuenta de Zoilo Nava.La fiscal explicó que en el 2011 la compañía tenía como proveedores a las personas físicas Gustavo Silva de Hoyo y Vicenta de Oro Olivares. Pero el 15 de junio del 2011 Julio César Nava, empleado del departamento de cuentas por cobrar de la compañía, solicitó que se reactivara la cuenta del proveedor Silva de Hoyo como persona física indicando que se depositara a dos cuentas del banco HSBC.Desde esa fecha hasta octubre del 2014 el proveedor depositó el dinero, dijo la fiscal.Además de enero del 2015 otra persona identificada como Miguel Ángel Compeán Valenzuela, quien laboraba para el Consorcio como analista de cuentas por pagar y se encuentra detenido desde hace tiempo, pidió la reactivación de otro proveedor para que le depositaran a una cuenta de Scotiabank Inverlat.Esos pagos se hicieron de enero de 2015 a febrero del 2015, indicó la representante social al juez de Control Adalberto Contreras Payán. Pero en marzo del 2015, la compañía se da cuenta que las empresas que dieron de alta no prestaban servicio como personas físicas sino morales.“Se percatan que al momento de su alta como personas físicas sus registros federales de contribuyentes y la cuenta bancaria habían sido modificados. También se enteran que la cuenta a la que estaba depositando no pertenece a los proveedores, pertenece a Zoilo Nava Morales. Y las modificaciones o alteraciones de los estados de cuenta las realizaron con la ayuda de Sonia Leticia Nava Ramírez, hermana de Julio César e hija de Zoilo César Nava”, afirmó la fiscal.Datos no oficiales indican que Sonia Leticia Nava se encuentra libre y al parecer fue una de las personas que ayer acudió a la diligencia.Ante los señalamientos y por asesoría de tres abogados particulares que contrataron, los sospechosos decidieron no rendir declaración y pidieron que su situación jurídica sea resuelta dentro de 144 horas o seis días. Por lo que el juez fijó la siguiente diligencia para el próximo miércoles a las 10 de la mañana.

