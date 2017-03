Urgen a impulsar aprendizaje de un segundo idioma

El interés por aprender un segundo idioma se limita sólo a la comunidad académica y profesional en vez de extenderse hacia otros sectores sociales, consideraron autoridades universitarias.Aun cuando se repite constantemente que el conocimiento de otra lengua ofrece ventajas en el desarrollo personal, el grueso de la población no ha tenido la oportunidad de percibir esa necesidad, expuso Deida Perea Irigoyen, jefa del Centro de Lenguas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).La escuela de idiomas de la máxima casa de estudios local registra una matrícula de 4 mil 500 estudiantes, de los cuales, 8 de cada 10, estimó Perea Irigoyen, son alumnos de la UACJ.“Estamos en una frontera que está al revés, una frontera en la que más bien la gente aprende español y no inglés. Se ha dado ahorita más el fenómeno con la industria maquiladora, que es la que ha instituido el interés por tener el inglés como segunda lengua. Y el alemán, en algunas ocasiones”, dijo.Hasta ahora no existen registros oficiales que indiquen el número de personas que dominan otro idioma que no sea el español o las lenguas indígenas.Para Verónica Loya, estudiante del programa de Inglés Comunicativo en el Centro de Lenguas de la UACJ, aprender otro idioma es una tarea que le da un valor agregado a quien lo domina, especialmente cuando se trata, consideró, de estudios de inglés y chino.“Creo que aprender otro idioma te ayuda a crecer como persona, a encontrar otros puntos de vista, otras realidades; creo que te abre las puertas para nuevas perspectivas y horizontes, de manera que puedas ver el mundo con otros ojos”, opinó.En la UACJ, los programas más populares son, en este orden, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés y, en mucho menor medida, ruso, detalló Perea Irigoyen, quien comentó que la plantilla de maestros en ese lugar está compuesta por 80 para inglés comunicativo y 40 para los demás.

