Por partes falsos liberan a otros 2

Al menos cinco personas han sido liberadas por un juez en la última semana al determinar la falsedad de los partes informativos hechos por los agentes aprehensores, tanto municipales como estatales.El último caso fue ayer cuando dos hombres detenidos presuntamente en poder de varias dosis de droga quedaron en libertad al considerar distintos jueces de Control que los partes elaborados, en esta ocasión por policías municipales, incluían datos falsos.En el informe, los municipales relatan que el jueves pasado a las 20:34 horas iban a bordo de la patrulla 935 por las calles Talamás Camandari y Fundadores de América, cuando se percataron que una persona pedía dinero afuera de una tienda y gritaba “pinchis muertos de hambre nomás pido una moneda no que me mantengan”.Indican que decidieron detenerse y someter a revisión al civil identificado como Mario Arturo Reyes Villalobos, y que le encontraron alrededor de la cintura 10 envoltorios de mariguana.Sin embargo el juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce consideró ilógico que desde una patrulla en movimiento escucharan que esta persona gritaba insultos, por lo que decidió liberarlo.“No me parece lógico (el informe policiaco) y por lo tanto no merece crédito ese parte y ordeno la inmediata libertad”, dijo el juez quien fuera de audiencia expresó en tono de broma “sólo que fueran Superman”.Ante la solicitud del agente del Ministerio Público (MP) de que se declarara de legal la aprehensión de Reyes Villalobos, el resolutor dijo que en el informe no se precisaba a qué distancia se encontraban los municipales y agregó que sólo que tuvieran un excelente oído podrían haber escuchado desde la unidad la supuesta expresión.En otro caso a cargo del juez Adalberto Contreras Payán, se decretó ayer también la libertad de Marcos de Santiago Ayala al considerarse que el informe policíaco tampoco estaba apegado a la verdad.Agentes municipales detallaron en el escrito que lo habían detuvieron en las calles Ramón Rayón y La Paz de la zona Centro porque molestaba a transeúntes.Sin embargo, no especificaron quiénes eran los quejosos y tampoco los describieron, por lo que el juez consideró que no había nadie que se quejara y que los policías actuaron de forma arbitraria al llevar a cabo un acto de molestia, como la inspección física, sin que mediara información de la existencia de un delito.El resolutor calificó de ilegal el arresto y ordenó la libertad del acusado.Al respecto el vocero de la SSPM, Arturo Sandoval Fijón, agregó que la dependencia no ha recibido hasta el momento notificación alguna por parte del Tribunal de Control para que se inicie una investigación interna.Dijo que en caso de existir alguna responsabilidad se procederá en contra.“Vamos a esperar la resolución que se emita por parte del juez para hacer una investigación. Desconocemos la situación de las audiencias, cuando se notifique a la Secretaría veremos en qué sentido viene y si el caso amerita investigación interna se hará, para ver el proceder de los policías”, declaró el portavoz.El miércoles pasado agentes de la SSPM falsearon un parte informativo para involucrar a David A. F., y Alán V. A., en el homicidio de Laura Loroama Flores Jurado ocurrido el pasado 13 de marzo alrededor de las 16:00 horas en las calles Ricardo Leos y Valentín Fuentes, a dos cuadras del Hospital General de zona 35.En la audiencia, la defensa presentó un video y fotografías donde se observa que ambos estaban arrestados horas antes a lo reportado por los policías.Los familiares de ambos denunciaron que les “sembraron” mariguana para mantenerlos retenidos mientras se investigaba el crimen.Ante ello el juez los liberó y ordenó al Ministerio Público abrir una investigación contra los policías municipales.Ayer el vocero dijo que la investigación de esa posible actuación irregular está ante Asuntos Internos.En otro hecho agentes estatales fueron acusados de falsear un reporte.La semana pasada también un juez federal liberó al agente de Tránsito Gilberto Ramírez Castorena, detenido supuestamente con 2.2 toneladas de mariguana, dado que fue sacado de su casa y no arrestado en el taller donde encontraron el enervante, como lo reportaron los estatales. (Blanca Carmona / El Diario)