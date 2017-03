Matan a seis personas

En diferentes hechos seis homicidios fueron perpetrados ayer en distintas partes de la ciudad, con lo que la cifra de personas asesinadas en lo que va de marzo ascendió a 63.En el primero de los casos durante la madrugada de ayer un menor identificado como Alexis fue herido en la colonia Fronteriza Alta y trasladado al Hospital de la Familia donde murió.Se informó de forma extraoficial que el fallecido de 17 años, quien fue trasladado en un vehículo particular Cavalier azul a las 2:30 horas de ayer, se reportó sin vida a las 3:00 de la mañana.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó también que durante la madrugada de ayer una mujer fue asesinada a golpes en la cabeza con un martillo en la colonia Palo Chino, presuntamente por Vicente D. A. de 54 años, su pareja, y quien fue arrestado.Asimismo la corporación dio a conocer un tercer caso en el que una mujer y tres hombres presuntamente asesinaron a un varón con arma blanca en la colonia Lucio Cabañas, quien fue identificado por las autoridades como Emanuel O. de 21 años.Se detalló que Blanca M. Y. de 32 años y la víctima pelearon, por lo que él la golpeó, y ella regresó con Jesús Antonio R. S. de 18 años, Luis Daniel G. R. de 18 años, Juan Manuel H. G. de 15 años y Julio C. Y. de 16 años, quienes traían cuchillos; personas que intentaron defenderlo también resultaron heridas.En otro hecho, dos hombres fueron encontrados sin vida en las calles Efraín González Luna y M. Prieto Luján, en la colonia Municipio Libre, según informaron las autoridades.De acuerdo con versiones de los vecinos del sector, cerca de las 5 de la mañana varios hombres llegaron para arrojar los cadáveres en la calle, que al momento se encuentran en calidad de desconocidos.También ayer se encontró en la vía pública el cuerpo de un hombre, de unos 50 años, el cual fue asesinado a balazos en un cerro de la colonia 16 de Septiembre y aún no ha sido identificado.El homicidio fue cometido en el cruce de las calles Isla Jamaica e Islas Marquesas y de acuerdo con testigos, en el lugar se escucharon algunos disparos cerca de las 12:30 de la mañana, seguidos de un grito, luego el huir de vehículos.Una pareja fue atacada a balazos ayer cerca de las 8 de la noche en el exterior de una vivienda en las calles María Teresa Rojas y José Contreras Aguilera de la colonia Carlos Castillo Peraza, en el suroriente de la ciudad.Hasta anoche se desconocía su estado de salud.

